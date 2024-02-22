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Вирц намерен остаться в «Байере»

вчера, 13:31

Полузащитник «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц не намерен покидать Леверкузен до конца сезона 2024/2025. Интерес к игроку проявляют «Бавария», «Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». «Байер» намерен выручить с продажи Вирца 130 миллионов евро.

Отмечается, что технический спонсор «Реала» adidas заинтересован в переходе хавбека в Мадрид. Ранее немецкая компания уже помогала «сливочным» в трансфере полузащитника Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».

Вирц находится в системе «Байера» с зимы 2020 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне атакующий полузащитник провёл 30 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей, отдал 18 результативных передач и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего немца в 100 миллионов евро.

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Все комментарии
BarcelonaMD
BarcelonaMD
вчера в 20:01
Эххх как не люблю я это когда ломают команду ((( Ведь хочется посмотреть на Байер и дальше с этим составом что сделаю через годика два ... Очень сильно заиграла команда и ведь хочется в мире футбола что-то НОВОЕ ! Не помню точно в каком году ну недавно уж точно Аякс тоже была такой интересной командой с молодыми игроками и прям играли очень сильно ! А ведь как обычно какой-то брэнд клуб суют нос и ломают команду
therapy
therapy
вчера в 15:21
Вирц молод ещё как игрок, боюсь большой клуб может сломать его... Продавать конечно дело Байера, но годика 2 еще за них бы поиграл... Да и посмотреть на него при другом тренере.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 14:37
А куда его ставить Реалу? Разве Белингем не играет на той позиции, что Вирц в Баере?
8s796nmkm7gs
8s796nmkm7gs
вчера в 13:56
Ещё никто не знает намерения самого Байера
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 13:54
Вирц намерен остаться в «Байере» и он правильно поступает. Эта команда создана для него.
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