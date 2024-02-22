Вирц намерен остаться в «Байере»

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вчера, 13:31

Полузащитник «Байера» и сборной Германии не намерен покидать Леверкузен до конца сезона 2024/2025. Интерес к игроку проявляют «Бавария», «Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». «Байер» намерен выручить с продажи Вирца 130 миллионов евро.

Отмечается, что технический спонсор «Реала» adidas заинтересован в переходе хавбека в Мадрид. Ранее немецкая компания уже помогала «сливочным» в трансфере полузащитника Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии».

Вирц находится в системе «Байера» с зимы 2020 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне атакующий полузащитник провёл 30 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей, отдал 18 результативных передач и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего немца в 100 миллионов евро.