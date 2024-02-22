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«Манчестер Сити» может подписать долгосрочный контракт с Боббом

вчера, 13:35

Полузащитник «Манчестер Сити» Оскар Бобб близок к подписанию нового долгосрочного контракта с клубом.

Игрок сборной Норвегии провёл за английскую команду в нынешнем сезоне 16 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.

Футболист перешёл в «Ман Сити» из «Волеренги» в июле 2019 года.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
вчера в 23:37
Даже не знаю, умеет ли Пеп использовать игрока с таким стилем шустрого дриблера. Стерлинг в конце концов затерялся нафиг и был продан, Льюис так и не получил постоянного места и теперь его тыкают защитником. Доку - хорошо бы не стал клоном Грилиша... Честно говоря, не вижу для Бобба места в составе.
Это не говорит о том что он плохой игрок. Скажем никакой в Сити Палмер в Челси стал главной звездой. Но в системе Пепа у Бобба шансов нет имхо
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:32
Это правильное решение, молодой талантливый парень не помешает!))
Вещий
Вещий
вчера в 13:43
Наверное Пеп посоветовал его оставить ... как ни как 5 лет уже в МС.
Гость
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