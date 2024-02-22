«Манчестер Сити» может подписать долгосрочный контракт с Боббом

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вчера, 13:35

Полузащитник «Манчестер Сити» близок к подписанию нового долгосрочного контракта с клубом.

Игрок сборной Норвегии провёл за английскую команду в нынешнем сезоне 16 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.

Футболист перешёл в «Ман Сити» из «Волеренги» в июле 2019 года.