«Манчестер Сити» может подписать долгосрочный контракт с Боббом

Полузащитник «Манчестер Сити» Оскар Бобб близок к подписанию нового долгосрочного контракта с клубом.
Игрок сборной Норвегии провёл за английскую команду в нынешнем сезоне 16 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал одну результативную передачу.
Футболист перешёл в «Ман Сити» из «Волеренги» в июле 2019 года.
Это не говорит о том что он плохой игрок. Скажем никакой в Сити Палмер в Челси стал главной звездой. Но в системе Пепа у Бобба шансов нет имхо
Это не говорит о том что он плохой игрок. Скажем никакой в Сити Палмер в Челси стал главной звездой. Но в системе Пепа у Бобба шансов нет имхо