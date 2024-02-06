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В Испании неизвестные снимали на телефон игроков женской команды в душе

вчера, 23:37

«Альсасуа» сообщил о неприятном инциденте, произошедшем с игроками женской команды клуба.

2 февраля после тренировки команда как обычно отправилась в раздевалку принять душ. В какой-то момент футболистки увидели, что за окном находится один или несколько человек, которые фотографировали игроков или записывали их на мобильные телефоны.

Когда они хотели отправиться на поиски этих людей, те побежали. Спортсменки лишь издалека увидели, как неизвестные сели в машину, так что опознать их не представлялось возможным.

Клуб направил обращения в связи с произошедшим в компетентные органы, а также выразил поддержку своим игрокам.

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 10:50
Где можно посмотреть?
Naherger
Naherger
сегодня в 08:56
Ну вообще,могли бы и додуматься,что в незашторенные окна могут подглядывать.
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 07:14
Где доказательства ?)
grg9y9fn7gtt
grg9y9fn7gtt
сегодня в 06:39
По закону в окна заглядывать не запрещено.
adekvat
adekvat
сегодня в 05:59
Окна надо закрывать, но до этого додуматься надо, а с мозгами в Европе напряг.
112910415
112910415
сегодня в 05:40
некрасивая история (
24fwdptrtz9z
24fwdptrtz9z
сегодня в 03:14
Почему же неизвестные? Рубик теперь всему миру известен
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:20
Испанский стыд в Испании...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:38
"Те побежали" - и бежали так ,как не бегали ни когда до этого , потому что если бы их спортсменки поймали....)
Futurista
Futurista
сегодня в 00:17
На заметку испанским мастерам)...
Futurista
Futurista
сегодня в 00:10
Kenas Ter-Aristakesian
Kenas Ter-Aristakesian
вчера в 23:55
Это неприемлемо по отношению к женскому полу. Женщины не должны чувствовать себя беззащитными. Вы не увидите такого со стороны женщин в спортивном мире по отношению к мужчинам. Хотя сложно назвать мужчинами тех, кто снимал.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:41
Ох и Луис Рубиалес....никак не угомонится!))
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 23:41
А что - воду дали?.. Хе-хе.
Гость
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