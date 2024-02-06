В Испании неизвестные снимали на телефон игроков женской команды в душе

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вчера, 23:37

«Альсасуа» сообщил о неприятном инциденте, произошедшем с игроками женской команды клуба.

2 февраля после тренировки команда как обычно отправилась в раздевалку принять душ. В какой-то момент футболистки увидели, что за окном находится один или несколько человек, которые фотографировали игроков или записывали их на мобильные телефоны.

Когда они хотели отправиться на поиски этих людей, те побежали. Спортсменки лишь издалека увидели, как неизвестные сели в машину, так что опознать их не представлялось возможным.

Клуб направил обращения в связи с произошедшим в компетентные органы, а также выразил поддержку своим игрокам.