«Ливерпуль» установил рекорд по победам в Кубке Английской Лиги

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вчера, 22:58

«Ливерпуль» выиграл Кубок Английской Лиги, одержав в финальном матче победу над «Челси» (1:0).

Мерсисайдцы победили в турнире в 10-й раз, установив рекорд среди всех клубов страны.

«Челси» стал первой командой в истории Англии, проигравшей 6 финалов подряд в национальных кубках.

Для Юргена Клоппа этот финал был 8-м в качестве главного тренера «Ливерпуля», больше в истории «красных» только у Боба Пейсли.