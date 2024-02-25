«Ливерпуль» установил рекорд по победам в Кубке Английской Лиги

«Ливерпуль» выиграл Кубок Английской Лиги, одержав в финальном матче победу над «Челси» (1:0).
Мерсисайдцы победили в турнире в 10-й раз, установив рекорд среди всех клубов страны.
«Челси» стал первой командой в истории Англии, проигравшей 6 финалов подряд в национальных кубках.
Для Юргена Клоппа этот финал был 8-м в качестве главного тренера «Ливерпуля», больше в истории «красных» только у Боба Пейсли.
крепко вошёл в историю !
крепко вошёл в историю !
даже если бы красные проиграли, всё равно команда заслуживает только уважение - за то как сыграли несмотря на то , что больше половины основы были травмированы смотрели матч с трибун
скажу еще раз ОТ ДУШИ Браво парни, Брависсимо Юрген!!!!!!!!!
даже если бы красные проиграли, всё равно команда заслуживает только уважение - за то как сыграли несмотря на то , что больше половины основы были травмированы смотрели матч с трибун
скажу еще раз ОТ ДУШИ Браво парни, Брависсимо Юрген!!!!!!!!!