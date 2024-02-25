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«Ливерпуль» установил рекорд по победам в Кубке Английской Лиги

вчера, 22:58

«Ливерпуль» выиграл Кубок Английской Лиги, одержав в финальном матче победу над «Челси» (1:0).

Мерсисайдцы победили в турнире в 10-й раз, установив рекорд среди всех клубов страны.

«Челси» стал первой командой в истории Англии, проигравшей 6 финалов подряд в национальных кубках.

Для Юргена Клоппа этот финал был 8-м в качестве главного тренера «Ливерпуля», больше в истории «красных» только у Боба Пейсли.

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Все комментарии
5k69s26ehe5b
5k69s26ehe5b
сегодня в 06:39
Рекорд Челси по поражениям пожалуй поинтереснее будет.
112910415
112910415
сегодня в 06:00
Клопп достиг огромных успехов !
крепко вошёл в историю !
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:21
Молодец дядя Юра - навсегда вписал свою личность в историю топового мирового клуба, он как бы и без истории с Ливерпулем в представлении не нуждался, но тут действительно может позволить себе отпуск без потери репутации
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan ответ IKER-RAUL (раскрыть)
вчера в 23:36
Меня радует тот факт, что молодежь «Ливерпуля» перспективна. Клопп помогает каждому расти. Даже ван Дейк стал более важным капитаном по ходу.
s5hm6b9fq7gt
s5hm6b9fq7gt
вчера в 23:27
Клопп прощальный свой сезон не остался без трофеев
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 23:26
Молодцы парни, респект Юргену!!!
даже если бы красные проиграли, всё равно команда заслуживает только уважение - за то как сыграли несмотря на то , что больше половины основы были травмированы смотрели матч с трибун
скажу еще раз ОТ ДУШИ Браво парни, Брависсимо Юрген!!!!!!!!!
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:07
Клопп вписал свое имя в историю клуба
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:00
Респект Ливерпулю,команда что надо!!!
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