Пепе стал самым возрастным игроком в истории плей-офф Лиги чемпионов

«Порту» обыграл «Арсенал» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Защитник хозяев Пепе стал самым возрастным игроком (40 лет 360 дней), сыгравшим в плей-офф ЛЧ.
В текущем сезоне португалец провёл 23 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча, отдал 2 голевых передачи и получил 6 карточек (4 жёлтых и 2 красных). Контракт Пепе с «Порту» истекает в июне 2024 года.
Ранее сообщалось, что вингер «Барселоны» стал самым молодым игроком, когда-либо игравшим в матчах плей-офф Лиги чемпионов.
Но с учётом того, что ему 41 через неделю, качественно отыграть против одной из топовых команд мира - это дорогого стоит, это не МЛС или Саудовская Аравия) Человек реально продолжает наслаждаться своей работой на высшем уровне, а не на халяву бабло рубит.
Но с учётом того, что ему 41 через неделю, качественно отыграть против одной из топовых команд мира - это дорогого стоит, это не МЛС или Саудовская Аравия) Человек реально продолжает наслаждаться своей работой на высшем уровне, а не на халяву бабло рубит.