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Пепе стал самым возрастным игроком в истории плей-офф Лиги чемпионов

вчера, 10:36
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«Порту» обыграл «Арсенал» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Защитник хозяев Пепе стал самым возрастным игроком (40 лет 360 дней), сыгравшим в плей-офф ЛЧ.

В текущем сезоне португалец провёл 23 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча, отдал 2 голевых передачи и получил 6 карточек (4 жёлтых и 2 красных). Контракт Пепе с «Порту» истекает в июне 2024 года.

Ранее сообщалось, что вингер «Барселоны» стал самым молодым игроком, когда-либо игравшим в матчах плей-офф Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 10:53
Надо было видеть, Павел, сколько привозов и нарушений было у Пепе, в домашней игре с Шахтером!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:50, ред.
Респектуш Пепе. Да, был время, он бузил, хотя по факту там только один момент был, когда у него кукуха поехала совсем. А так просто был жёсткий защитник, Рамос точно не мягче был.

Но с учётом того, что ему 41 через неделю, качественно отыграть против одной из топовых команд мира - это дорогого стоит, это не МЛС или Саудовская Аравия) Человек реально продолжает наслаждаться своей работой на высшем уровне, а не на халяву бабло рубит.
Гость
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