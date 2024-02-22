Пепе стал самым возрастным игроком в истории плей-офф Лиги чемпионов

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вчера, 10:36

«Порту» обыграл «Арсенал» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Защитник хозяев стал самым возрастным игроком (40 лет 360 дней), сыгравшим в плей-офф ЛЧ .

В текущем сезоне португалец провёл 23 матча во всех турнирах, в которых забил 3 мяча, отдал 2 голевых передачи и получил 6 карточек (4 жёлтых и 2 красных). Контракт Пепе с «Порту» истекает в июне 2024 года.

Ранее сообщалось, что вингер «Барселоны» стал самым молодым игроком, когда-либо игравшим в матчах плей-офф Лиги чемпионов.