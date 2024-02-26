Криштиану Роналду могут наказать за непристойное поведение

В матче 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» вырвал победу у «Аль-Шабаба». Один из мячей забил нападающий гостей Криштиану Роналду.
После финального свистка в социальных сетях появились видеоролики, на которых видно, как капитан «Аль-Насра» показывает непристойный жест болельщикам «Аль-Шабаба». А на заднем фоне слышны скандирования «Месси».
Данный эпизод не попал в телетрансляцию. Однако местные СМИ сообщают, что федерация футбола Саудовской Аравии начала расследование.
Посмотрел на Ю-тубе отрывки из этого матча, так вот: португалец от каждого столкновения валился на траву, как берёзовый чурбан после распиловки, и вскидывал вверх руку, как поднимает её утопающий, прося о помощи. Весьма пренеприятнейшее зрелище. Поэтому болельщика понять можно.
Посмотрел на Ю-тубе отрывки из этого матча, так вот: португалец от каждого столкновения валился на траву, как берёзовый чурбан после распиловки, и вскидывал вверх руку, как поднимает её утопающий, прося о помощи. Весьма пренеприятнейшее зрелище. Поэтому болельщика понять можно.
И это в мусульманской стране!!!
Да за такое камнями на площади закидывают... или дырявому можно так себя вести?
Да ладно это было бы впервые, но он подобное демонстрирует уже не в первый раз.
Ну скандируют они Месси и что?
Ты выиграл, гордо уходи с поля, пусть они изводятся, но он не сдержался и это всё от того, что понимает, что он никогда не будет лучшим.
Кстати я не разу не видел и не слышал о таком поведении Месси, да и никто ему не кричит так как знают, что Месси на подобное не поведётся.
А смысл лучшему переживать из-за неудачника нарцисса.
И это в мусульманской стране!!!
Да за такое камнями на площади закидывают... или дырявому можно так себя вести?
Да ладно это было бы впервые, но он подобное демонстрирует уже не в первый раз.
Ну скандируют они Месси и что?
Ты выиграл, гордо уходи с поля, пусть они изводятся, но он не сдержался и это всё от того, что понимает, что он никогда не будет лучшим.
Кстати я не разу не видел и не слышал о таком поведении Месси, да и никто ему не кричит так как знают, что Месси на подобное не поведётся.
А смысл лучшему переживать из-за неудачника нарцисса.