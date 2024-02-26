Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Криштиану Роналду могут наказать за непристойное поведение

вчера, 10:32
Аль-ШабабЛоготип футбольный клуб Аль-Шабаб (Эр-Рияд)2 : 3Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

В матче 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» вырвал победу у «Аль-Шабаба». Один из мячей забил нападающий гостей Криштиану Роналду.

После финального свистка в социальных сетях появились видеоролики, на которых видно, как капитан «Аль-Насра» показывает непристойный жест болельщикам «Аль-Шабаба». А на заднем фоне слышны скандирования «Месси».

Данный эпизод не попал в телетрансляцию. Однако местные СМИ сообщают, что федерация футбола Саудовской Аравии начала расследование.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Маньячки атакуют футболистов. Звёзды АПЛ натерпелись от «Дьявольской крошки»
Вчера, 15:56Вадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии5
СлухиУ Мбаппе произошёл конфликт с Луисом Энрике на фоне перехода в «Реал»
Вчера, 14:32
Официально«Севилья» пожаловалась на видео «Реала» о судьях предстоящего матча
24 февраля
Легенду «Барселоны» посадили в тюрьму. Повторил судьбу Хёнесса, Стрельцова и Росси
22 февраляВадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии8
Токсичные тренеры, которым неуютно в современном футболе. Вместе Черчесов, Моуриньо и Конте
21 февраляВадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии10
Игроков выгнали из-за пересадки волос и приложения для знакомств. Безумные будни «Бешикташа»
21 февраляВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии6
Сортировать
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:55, ред.
Естественно, что осерчал. Он, Роналду, здесь радует аборигенов своими голами; Месси где - то "там", за три моря, как Афанасий Никитин, а неблагодарный болельщик всё равно продолжает скандировать его имя, никак не успокоится.
Посмотрел на Ю-тубе отрывки из этого матча, так вот: португалец от каждого столкновения валился на траву, как берёзовый чурбан после распиловки, и вскидывал вверх руку, как поднимает её утопающий, прося о помощи. Весьма пренеприятнейшее зрелище. Поэтому болельщика понять можно.
League of Champions_83
League of Champions_83
вчера в 21:27
Непристойные жесты Криша от зависти и отчаяния. Скорее всего, дома в ванной плачет от обиды. Жаль его с одной стороны.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 15:35
Не кто Рона не накажет как бы не хотелось барсафанам. В Аль-Насре уже сказали что это видео фейк.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 15:32
Неужели и на этот раз шейхи проглотят унижение от дырявого который показывает непристойные вещи?
И это в мусульманской стране!!!
Да за такое камнями на площади закидывают... или дырявому можно так себя вести?
Да ладно это было бы впервые, но он подобное демонстрирует уже не в первый раз.
Ну скандируют они Месси и что?
Ты выиграл, гордо уходи с поля, пусть они изводятся, но он не сдержался и это всё от того, что понимает, что он никогда не будет лучшим.
Кстати я не разу не видел и не слышал о таком поведении Месси, да и никто ему не кричит так как знают, что Месси на подобное не поведётся.
А смысл лучшему переживать из-за неудачника нарцисса.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 13:12, ред.
За это мы и "любим" Гешу.. Не надо наказывать, пусть продолжает.. А-ха-ха-ха.. 😂
nuvg8n5qrxjc
nuvg8n5qrxjc
вчера в 12:01
За такие вещи ,его вообще нужно выгонять из футбола ,это уже не впервые ,если это всё оставить без внимания ,он открыто оскорбляет культуру страны-одно слово ХАМ!!!
allemz
allemz
вчера в 10:58
Действительно он показал то, что намеренно хотели иметь ввиду журналисты?) Сомневаюсь, что Рон самоубийца)
k64b5afy5yg7
k64b5afy5yg7
вчера в 10:49
Довели человека, ещё и наказывают
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 