Криштиану Роналду могут наказать за непристойное поведение

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вчера, 10:32

В матче 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» вырвал победу у «Аль-Шабаба». Один из мячей забил нападающий гостей .

После финального свистка в социальных сетях появились видеоролики, на которых видно, как капитан «Аль-Насра» показывает непристойный жест болельщикам «Аль-Шабаба». А на заднем фоне слышны скандирования «Месси».