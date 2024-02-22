Легенду «Барселоны» посадили в тюрьму. Повторил судьбу Хёнесса, Стрельцова и Росси

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вчера, 18:15

Алвеса признали виновным.

Даниэль Алвес – 4.5 года за изнасилование

Если Робиньо, приговоренный итальянским судом к 9 годам заключения за участие в групповом изнасиловании, прячется от тюрьмы, то его бывший коллега по сборной Алвес не убежал. Прокуроры убедили суд, что великий латераль – один из самых титулованных игроков в истории, планировал скрыться от следствия. Дани разболтал о своих планах сокамернику. А дело серьезное, пьяный Алвес изнасиловал в туалете ночного клуба девушку.

Прокурор запрашивал 9 лет, а представитель девушки 12. Футболист получил 4.5 года, выйдет через пару лет по амнистии. Главное, чтобы психиатры за ним присматривали, ведь угрожал навредить себе. Дальше будут апелляции, но вину Алвеса доказали. Дани заплатит 150 тысяч евро, оплатит адвоката со стороны обвинения. Очень жаль, что преступление произошло. Жаль, что друзья Дани, с которыми пил, не завезли его домой на такси.

Ули Хёнесс – 3.5 года за неуплату налогов

Чемпион мира и Европы спрятал от немецкой казны доходов на 20 млн евро, в чём в итоге сознался. Виновен в деле об уклонении от уплаты налогов, но вердикт оказался мягким. Учли положительные характеристики с «места работы» – речь о легенде «Баварии», а также нытье адвокатов о возрасте и состоянии здоровья Ули. Хенесса показательно исключили из зала славы немецкого футбола, но хитрый жук недолго оставался за решеткой. Спустя половину срока деда выпустили. Уважаемый человек не страдал взаперти. Скорее всего, Ули поселили в комфортных условиях уровня трехзвездочного отеля.

Эдуард Стрельцов – 12 лет за изнасилование

Не знаем, насиловал ли Стрельцов девушку, как было заявлено на суде. Скорее вел разгульный образ жизни, как многие молодые советские спортсмены, которые любили женщин и водку. Но поскольку футболиста «Торпедо» сделали показательным примером остальным, то впаяли 12 лет и пожизненное отстранение от футбола. Понятно, что полностью исключать насилие на пьяную голову не можем. Но также нельзя заявить о тщательности суда.

Спустя 5 лет Стрельцова выпустили, а ещё через два года сняли дисквалификацию в футболе. Но если в лагерь отправился молодой человек, который рассчитывал сиять на ЧМ -58 и Евро-60, то из тюрьмы вернулся лысый старик. Здоровья Стрельцову заключение не прибавило. И хотя продолжил играть за сборную, забивал за «Торпедо» до конца шестидесятых годов, у Эдуарда украли семь лет карьеры, если его дело было политическим.

Паоло Росси – 4 месяца за договорную игру

В истории итальянского футбола было столько скандалов о договорных матчах и незаконных ставках, что можно запутаться. Даже в Европе покупали матчи через шустрого венгра. Но сел не он, а будущий обладатель «Золотого мяча» и чемпион мира. Росси, форвард «Перуджы», получил двухлетнюю дисквалификацию и четыре месяца в тюрьме из-за договорной ничьей с «Авелино», когда сам Паоло сделал дубль.

Быстро выпустили, ведь был нужен сборной Италии, а также не являлся организатором незаконных схем. Росси забрал «Ювентус», где с Бонеком и Платини дважды выиграл чемпионат Италии. Также стал лучшим снайпером мундиаля в Испании в 1982-м, взял Кубок чемпионов через два сезона. Росси вернул себе хорошую репутацию, хотя вину отрицать было глупо. В Серии А тех времен было много договорных игр.

Рене Игита – 7 месяцев за помощь наркобарону

Легендарный голкипер, который забил за карьеру 43 гола – в списке вратарей-снайперов, оказался замешан в делах Эскобара и Молины, двух страшных преступников, торговавших наркотиками. Игита был посредником после похищения дочери Молины. Рене передал выкуп и забрал ребенка. Но поскольку сделка была без сопровождения полиции, то Игита нарушил закон. Также прокуроры подозревали, что он часто общался с бандитами.

Рене посадили в тюрьму, семь месяцев ждал суда. Поскольку Игита понимал, что если начнет говорить, то его убьют, то молчал до выхода на свободу. Судьи не предъявили обвинений, поскольку общественное мнение было на стороне голкипера. Колумбийцы посчитали, что поступил верно, ведь спас жизнь ребенку. Игита косвенно поучаствовал в преступлении – похищении с целью выкупа, но правоохранители его в итоге пожалели. Или Молина выкупил дружка?

Джордж Бест – 3 месяца за нетрезвое вождение

Бест был тем ещё хулиганом. Однажды Джордж завязал с алкоголем и женщинами, это были худшие двадцать минут в его жизни. Северный ирландец, обладатель «Золотого мяча» и чемпион всего на свете в составе легендарного «Манчестер Юнайтед», после завершения карьеры попался полицейским в нетрезвом виде за рулем. Беста приговорили к трем месяцам заключения, ведь это вряд ли был первый случай.

Хорошая новость – никого не убил, как полузащитник «Урала» Влут, дали 2.5 года тюрьмы, ведь пьяным сел за руль и сбил насмерть 4-летнего ребенка. Бесту повезло больше, но он пропил печень. После пересадки в 2002-м не остановился. Пил до конца, вылечить не получилось, хотя родные и друзья, разумеется, потратили много сил. Даже странно, что Бест ничего не отчебучил и сидел в тюрьме лишь три месяца.

Как видите, суды в основном добрые к звездам футбола. Роналдиньо держали в тюрьме в Парагвае всего месяц, когда приехал за границу без документов. Марадону за хранение наркотиков закрыли на четыре дня, а за нападение дали условный срок на четыре года. Легендарный защитник «Арсенала» Адамс плакал в камере, когда поймали пьяным за рулем, а потом отсидел 4 месяца. Тони в итоге бросил пить.

Дани Алвес, а после апелляций Промес, тоже не смогут употреблять алкоголь за решеткой. И если уклонение от уплаты налогов и участие в договорном матче это одна категория преступлений – финансовые, то истории Алвеса с изнасилованием и Промеса с торговлей наркотиками намного хуже. Футболисты часто инфантильные и не понимают, как устроен мир, поэтому постоянно попадают в передряги.

Даже если адвокаты чуть сократят срок Дани и Квинси, как сейчас мечтают, репутацию футболисты себе похоронили. Мультимиллионеры должны помогать другим, а не нарываться на тюрьму по таким грязным статьям. Алвес потратит сотни тысяч евро на «охрану» за решеткой, чтобы его не тронули другие арестанты. Насильники в тюрьме живут плохо.