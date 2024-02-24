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«Севилья» пожаловалась на видео «Реала» о судьях предстоящего матча

вчера, 19:59
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч идет

«Севилья» подала жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) после публикации «Реалом» на своём клубном канале видео о судьях предстоящего матча между командами.

В ролике мадридцы указали на ошибки в прошлых играх назначенного на поединок в качестве главного арбитра Исидро Диаса де Меры Эскудероса, а также судьи VAR Гонсалеса Фуэртеса.

В эту субботу ФК «Севилья» в письменном виде обратился в Комитет по конкуренции RFEF с жалобой на кампанию по преследованию через официальное клубное телевидение «Реала» в отношении господина Диаса де Меры, назначенного главным судьёй завтрашнего матча между «Реалом» и «Севильей», а также судьи VAR Гонсалеса Фуэртеса.

ФК «Севилья» хочет официально сообщить об этом федеральным органам, чтобы оценить, можно ли считать произошедшее нарушением Общего регламента RFEF или любых других применимых к нему правил.

Клуб также хотел бы еще раз заявить о своем решительном осуждении такого поведения и организованных кампаний, направленных на подрыв имиджа судейского сообщества, наносящих серьезный ущерб испанскому футболу и ставящих под сомнение честность соревнований.

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Все комментарии
bej9d5r8wcd2
bej9d5r8wcd2
вчера в 22:31
Уже давно замечено,что судьи заигрывают с Реалом
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:45
А то что федерация ставит на важные матчи непонятных судей, это нормально? Почему все судьи в важных матчах в Испании судят против Реала, а не нейтрально? Реалу наверное это уже надоело, столько раз жаловались, но ничего не поменялось. Вот теперь Реал Мадрид и решил пойти на решительный шаг. Пусть все увидят, как эти заряженные судьи судят против Реала. Все мы видели, как судья не поставил пенальти в ворота Атлетико, потом в матче против Севильи тоже так же допустил результативную ошибку. Эти действия лишили Реал Мадрид чемпионского титула, которого забрал тот же Атлетико Мадрид. А Барселона вообще, много лет платила Негрейре. Вот скажите теперь, как Реалу ещё поступать?
112910415
112910415
вчера в 21:19
Севилья правильно возмущается
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:11, ред.
Открывал новость с мыслью, что опять мои Севильцы ноют в прессе, что задолбали ныть и вообще, ВЕРНИТЕ МОНЧИ, при нем такой херни не было.

Но здесь на лицо давление на судью. Представьте, что у нас один клуб до матча указывает на какого-нибудь Карася пальцем и говорит, что тот никогда не судит нормально и вообще пусть валит судить в третий дивизион, дайте нам другого судью. Не нормально это для клуба. Для фанатов - нормально, а для клубов - нет. Вполне возможно выплатят штраф Мадридцы, а еще вероятнее, что проиграют по судейскому решению, ибо нефиг

P.S. Я бы на Реал в этом матче не ставил 😂 лучше ставьте на другие матчи, этот обойдите стороной, тут 50 на 50, ничего не предрешено
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:25
Реал своих судей хочет поставить))
shlomo
shlomo
вчера в 20:01
Не только у нас арбитры косячут... но у них подрыв имиджа судейства если что.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 20:00
«Севилья» пожаловалась и имела на это право. Правильно сделала.
Гость
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