«Севилья» пожаловалась на видео «Реала» о судьях предстоящего матча

«Севилья» подала жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) после публикации «Реалом» на своём клубном канале видео о судьях предстоящего матча между командами.

В ролике мадридцы указали на ошибки в прошлых играх назначенного на поединок в качестве главного арбитра Исидро Диаса де Меры Эскудероса, а также судьи VAR Гонсалеса Фуэртеса.

В эту субботу ФК «Севилья» в письменном виде обратился в Комитет по конкуренции RFEF с жалобой на кампанию по преследованию через официальное клубное телевидение «Реала» в отношении господина Диаса де Меры, назначенного главным судьёй завтрашнего матча между «Реалом» и «Севильей», а также судьи VAR Гонсалеса Фуэртеса.

ФК «Севилья» хочет официально сообщить об этом федеральным органам, чтобы оценить, можно ли считать произошедшее нарушением Общего регламента RFEF или любых других применимых к нему правил.

Клуб также хотел бы еще раз заявить о своем решительном осуждении такого поведения и организованных кампаний, направленных на подрыв имиджа судейского сообщества, наносящих серьезный ущерб испанскому футболу и ставящих под сомнение честность соревнований.