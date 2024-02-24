«Севилья» пожаловалась на видео «Реала» о судьях предстоящего матча

«Севилья» подала жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) после публикации «Реалом» на своём клубном канале видео о судьях предстоящего матча между командами.
В ролике мадридцы указали на ошибки в прошлых играх назначенного на поединок в качестве главного арбитра Исидро Диаса де Меры Эскудероса, а также судьи VAR Гонсалеса Фуэртеса.
В эту субботу ФК «Севилья» в письменном виде обратился в Комитет по конкуренции RFEF с жалобой на кампанию по преследованию через официальное клубное телевидение «Реала» в отношении господина Диаса де Меры, назначенного главным судьёй завтрашнего матча между «Реалом» и «Севильей», а также судьи VAR Гонсалеса Фуэртеса.
ФК «Севилья» хочет официально сообщить об этом федеральным органам, чтобы оценить, можно ли считать произошедшее нарушением Общего регламента RFEF или любых других применимых к нему правил.
Клуб также хотел бы еще раз заявить о своем решительном осуждении такого поведения и организованных кампаний, направленных на подрыв имиджа судейского сообщества, наносящих серьезный ущерб испанскому футболу и ставящих под сомнение честность соревнований.
Но здесь на лицо давление на судью. Представьте, что у нас один клуб до матча указывает на какого-нибудь Карася пальцем и говорит, что тот никогда не судит нормально и вообще пусть валит судить в третий дивизион, дайте нам другого судью. Не нормально это для клуба. Для фанатов - нормально, а для клубов - нет. Вполне возможно выплатят штраф Мадридцы, а еще вероятнее, что проиграют по судейскому решению, ибо нефиг
P.S. Я бы на Реал в этом матче не ставил 😂 лучше ставьте на другие матчи, этот обойдите стороной, тут 50 на 50, ничего не предрешено
Но здесь на лицо давление на судью. Представьте, что у нас один клуб до матча указывает на какого-нибудь Карася пальцем и говорит, что тот никогда не судит нормально и вообще пусть валит судить в третий дивизион, дайте нам другого судью. Не нормально это для клуба. Для фанатов - нормально, а для клубов - нет. Вполне возможно выплатят штраф Мадридцы, а еще вероятнее, что проиграют по судейскому решению, ибо нефиг
P.S. Я бы на Реал в этом матче не ставил 😂 лучше ставьте на другие матчи, этот обойдите стороной, тут 50 на 50, ничего не предрешено