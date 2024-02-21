Токсичные тренеры, которым неуютно в современном футболе. Вместе Черчесов, Моуриньо и Конте

1708534434

вчера, 19:53

Тухель тоже их брат по несчастью.

Современный мир отличается от мира пятьдесят лет назад. Как бы старикам ни хотелось доказать, что раньше трава была зеленее, на деле трава в футболе в их юности была серого цвета на черно-белом телевизоре. У Черчесова точно был такой пухлый аппарат в детстве, а Моуриньо и Конте могли увидеть черно-белый футбол в доме дедушек и бабушек. Сейчас некоторые тренеры в списке ниже без работы, а летом к ним присоединится главный тренер «Баварии». Одного поля ягоды, и это токсичное поле.

Жозе Моуриньо

Португалец отстал от современной тренерской науки. Будучи одним из самых талантливых в профессии за последние пятьдесят лет, Жозе выиграет трофеи. Но за победами «Ромы» кроется правда, что с Моуриньо тяжело. Жена отказывалась жить с мужем в Манчестере и Риме, Лондон ей нравится больше. Немолодые католики не подавали на развод, но Моуриньо настолько токсичный мужчина, что даже жене проще на расстоянии. Боссы клубов тоже устают. В «Роме» не скрывают, что проблема не только в результатах и качестве футбола. Наполеона сложно терпеть. Это в интервью веселый Жозе рассказывает, что не сам постарел, это его дети стали старыми – сын женится в этом году. А вот если доходит до конфликтов, то Моуриньо желчный и обидчивый человек. Это ломает его команды и мешает карьере.

Станислав Черчесов

Хочет вернуться в «Спартак», есть гештальт. Поэтому не пошел сразу в турецкие, сербские и саудовские клубы. Но про Станислава Саламовича многое расскажет одна история. Форвард Лебеденко, игравший у Черчесова, вспомнил прошлое в «Ахмате». Тренер подошел к клетке со львом в зоопарке и сказал зверю: «Тише-тише, я такой же». Самоуверенность подобного масштаба это всегда страшные комплексы. А поскольку Черчесову целых 60 лет, то вряд ли работает с психологом и терапевтом. Выдержать Станислава Саламовича сложно. Особенно в клубе, где он видится с командой и руководством намного чаще, чем в сборной. Его подопечные натерпелись всякого и разного, далеко не всегда Черчесов мудрый и справедливый наставник.

Жорже Жезуш

Есть много непристойных слов, которые помогают описать токсичного тренера. И никому не нужно объяснять, что в это понятие входит. Портить жизнь другим это как быть энергетическим вампиром. Напоминает персонажа сериала «Чем мы заняты в тени». Там есть необычный вампир Колин Робинсон, который работает в офисе и пьет чужую жизненную энергию. Таким был Луи ван Гал, завершивший карьеру, таким остается португалец Жезуш. Когда Моуриньо когда-то говорил, что «Особенный», то в те времена у португальца были аргументы. А когда такое несет наставник «Аль-Хиляля» с Малкомом, то все смеются. Токсичность Жорже это причина, почему 69-летний наставник никогда не работал в элитных лигах. Даже Луческу в молодости заскочил в Серию А, хотя румын не такой жесткий в общении с футболистами как португалец.

Луис Фелипе Сколари

Повезло возглавить Бразилию накануне ЧМ -2002, стал чемпионом мира с одной из величайших команд в истории сборных. Но Сколари настолько тяжелый человек, что за сорок лет более тридцати раз менял команды. Все понимают, что иногда его жесткость и прямота помогают. Но в «Челси» хорошо было заметно, что Луис Фелипе не настолько хорош как тренер, чтобы терпеть его поведение и отношение к окружающим. Абрамовича часто обвиняли, что не умел держаться за тренеров. Но если говорим о Сколари, то решение уволить бразильца было верным. У «Биг Фила» на лице с прищуром написан сложный характер.

Валерий Карпин

Заметно, что общение с женой Дашей, которая на два десятилетия моложе, немного привело Карпина в чувство. Он старается быть менее токсичным. Но даже люди, которые его давно знают, подчеркивают сложный характер. У Карпина на всё свое мнение, а диалог начинает с несогласия с собеседником. Достаточно любого интервью, где тренер «Ростова» и сборной не высказывает мысли спокойно, а огрызается, чтобы понять, почему у тренера нет десятков титулов в больших клубах РПЛ . Сложный, но не настолько талантливый тренер, как был молодой Моуриньо, которому многие выходки прощали.

Антонио Конте

Про итальянцев в «Челси» – Конте и Сарри, выдумывали всякие истории с Грановской. Старые мужчины из страны, где женщинам свистят вслед, якобы позволяли себе плохие комментарии о директоре. Конте на пресс-конференциях порой нес безумные вещи о женщинах – позволял даже глупые шутки о собственной супруге. Старый волк, у него в голове все стереотипы о мире, которые найдете у многих 54-летних мужчин. Самокритика и самоанализ не для Конте. Поэтому тренер без работы после ухода из «Тоттенхэма». В «Милане» сомневаются, стоит ли приглашать Антонио. А «шпоры» видят разницу. Постекоглу человечнее и нормальнее в общении с людьми.

Томас Тухель

Здесь четыре бывших тренера «Челси». Тухель тоже побеждал в Лиге чемпионов, как и Моуриньо. И тоже не умеет долго жить без скандалов. Быть плохим человеком легко. Есть даже исследования таких феноменов, вроде эксперимента Милгрэма по социальной психологии. Там обычные люди пытали других током за якобы «неправильные» ответы. На самом деле жертва симулировала, но палач этого не знал. Легко стать токсичным «учителем», поэтому карьера тренера Черчесова, у которого почти нет трофеев, или наставника Моуриньо – одного из самых титулованных в истории, могла сложиться иначе, если бы работали над собой, а не только предъявляли требования и претензии к окружающим людям. Токсичные персоны нытики по природе, у них все вокруг виноваты. Плохой тип личности для кризисного менеджмента. Поэтому Тухель предсказуемо покинет «Баварию», Томас перессорился с половиной людей в клубе. Мечтает о большом вызове, но не все команды теперь захотят с ним работать.