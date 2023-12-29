Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2023/2024

Мбаппе рассказал, что для него важнее, чем победа на чемпионате мира

вчера, 12:45

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в интервью France 3 рассказал о своём благотворительном фонде «Inspired by KM» («Вдохновлённые КМ»), который помогает детям из малообеспеченных семей.

Это моя самая большая гордость, потому что это очень много значит для меня. Больше, чем чемпионат мира? Да, потому что это доставляет больше удовольствия и меняет гораздо больше вещей, чем чемпионат мира. ЧМ не сильно изменил мою жизнь, в отличие от этого фонда.

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Все комментарии
shur
shur ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:21
..."Игральные автоматы,рулетка, казино, вечеринки,круизы"...!Это моя самая большая гордость, потому что это очень много значит для меня - сказал Неймар и был таков!!!
Roger Young
Roger Young
вчера в 15:02
Слишком высокопарные слова. Лицемерие 90 уровня.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 14:36
Все прям прослезилась.. 🥲
Elliada
Elliada
вчера в 14:25
Не верю. Человек, который выживает других из команды, чтобы ему было комфортно и который все время трясёт руководство, не способен поставить кого-то выше себя.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:17
Уважение каждому человеку, который помогает другим людям.
Кто же, как не сами люди, должны помогать нуждающимся, если люди не будут помогать друг другу…
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:21
Вроде кажется нескромным, что Килиан Мбаппе назвал благотворительный фонд в честь себя, но реально это не он и назвал, в Гвардиан есть статья, фонд создала его мать для пиара.
Гость
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