Мбаппе рассказал, что для него важнее, чем победа на чемпионате мира

Нападающий ПСЖ в интервью France 3 рассказал о своём благотворительном фонде «Inspired by KM» («Вдохновлённые КМ»), который помогает детям из малообеспеченных семей.

Это моя самая большая гордость, потому что это очень много значит для меня. Больше, чем чемпионат мира? Да, потому что это доставляет больше удовольствия и меняет гораздо больше вещей, чем чемпионат мира. ЧМ не сильно изменил мою жизнь, в отличие от этого фонда.