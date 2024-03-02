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Роберто Мартинес может возглавить «Барселону»

вчера, 14:44

«Барселона» находится в поисках нового главного тренера.

«Сине-гранатовые» обратились к наставнику сборной Португалии Роберто Мартинесу с предложением возглавить клуб летом.

Напомним, что Хави покинет «Барселону» после окончания нынешнего сезона.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 18:09
Так как у Лапорта,Деку итд,самые высокие оклады в мире среди властей футбольных команд,несмотря на финансовый кризис,поэтому они ищут дешевого тренера и обязательно приглосят середняка,главное сохранить свои высокие зарплаты.Каталонцы в основе своем мощенники.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 17:39
То же самое я написал поподробнее.
112910415
112910415
вчера в 17:37
ещё один скверный вариант
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
вчера в 17:14
А если и выиграет трофей, то будет как с Уиганом, то есть выиграет Кубок Короля и вылетит в Сегунду )
Каталонцы теперь перед сложным выбором.
А Лапорта не совсем понятно, чем восхищается.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 17:06
И Сантуша в помощники.. Ну а чё.. Хе..
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:57
Мартинес конечно физрук , но вряд ли он покинет сборную
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 15:28
Среди желанных кандидатов — Роберто Де Дзерби из «Брайтона», Хаби Алонсо и бывший тренер сборной Германии Ханси Флик.

А Мартинес родом из Испании, начал свою тренерскую карьеру у себя на родине, а затем перебрался в Великобританию. Свой тренерский путь он начал в 2007 году в английских клубах, и некоторое время работал в «Эвертоне». В 2016 году он занял пост главного тренера сборной Бельгии, но после разочарования на ЧМ-2022, где команде не удалось выйти в плей-офф, решил уйти со своей должности, несмотря на то, что ранее выводил Бельгию в плей-офф.

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта давно восхищается Мартинесом. Но, я бы не доверил молодое поколение «Барселоны» человеку, который уже оставил без трофея одно "золотое поколение" сборной Бельгии, которая при топ-тренере должна была выиграть хотя бы на Евро.

Флик больше подходит, хотя может я и не прав.
la-respect0
la-respect0
вчера в 15:19
Ну , если Барса хочет и дальше скатываться на дно , то , почему бы и нет).
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:00
Ахах, только этого физрука им не хватало уровня "Эвертона".
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:48
Барселона деградирует, ее никто не спасет...
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