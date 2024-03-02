Роберто Мартинес может возглавить «Барселону»

«Барселона» находится в поисках нового главного тренера.
«Сине-гранатовые» обратились к наставнику сборной Португалии Роберто Мартинесу с предложением возглавить клуб летом.
Напомним, что Хави покинет «Барселону» после окончания нынешнего сезона.
«Барселона» находится в поисках нового главного тренера.
«Сине-гранатовые» обратились к наставнику сборной Португалии Роберто Мартинесу с предложением возглавить клуб летом.
Напомним, что Хави покинет «Барселону» после окончания нынешнего сезона.
А Мартинес родом из Испании, начал свою тренерскую карьеру у себя на родине, а затем перебрался в Великобританию. Свой тренерский путь он начал в 2007 году в английских клубах, и некоторое время работал в «Эвертоне». В 2016 году он занял пост главного тренера сборной Бельгии, но после разочарования на ЧМ-2022, где команде не удалось выйти в плей-офф, решил уйти со своей должности, несмотря на то, что ранее выводил Бельгию в плей-офф.
Президент каталонского клуба Жоан Лапорта давно восхищается Мартинесом. Но, я бы не доверил молодое поколение «Барселоны» человеку, который уже оставил без трофея одно "золотое поколение" сборной Бельгии, которая при топ-тренере должна была выиграть хотя бы на Евро.
Флик больше подходит, хотя может я и не прав.
А Мартинес родом из Испании, начал свою тренерскую карьеру у себя на родине, а затем перебрался в Великобританию. Свой тренерский путь он начал в 2007 году в английских клубах, и некоторое время работал в «Эвертоне». В 2016 году он занял пост главного тренера сборной Бельгии, но после разочарования на ЧМ-2022, где команде не удалось выйти в плей-офф, решил уйти со своей должности, несмотря на то, что ранее выводил Бельгию в плей-офф.
Президент каталонского клуба Жоан Лапорта давно восхищается Мартинесом. Но, я бы не доверил молодое поколение «Барселоны» человеку, который уже оставил без трофея одно "золотое поколение" сборной Бельгии, которая при топ-тренере должна была выиграть хотя бы на Евро.
Флик больше подходит, хотя может я и не прав.