Новое руководство МЮ определилось с именем главного тренера клуба

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вчера, 12:28

Новый спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Дэн Эшворт рассматривает вариант с увольнением главного тренера клуба .

Эшворт уже провёл встречу с экс-наставником «Челси» , которого он рассчитывает назначить вместо голландского специалиста, если результаты команды не улучшатся.