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Новое руководство МЮ определилось с именем главного тренера клуба

вчера, 12:28

Новый спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Дэн Эшворт рассматривает вариант с увольнением главного тренера клуба Эрика тен Хага.

Эшворт уже провёл встречу с экс-наставником «Челси» Грэмом Поттером, которого он рассчитывает назначить вместо голландского специалиста, если результаты команды не улучшатся.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в АПЛ.

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Все комментарии
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
сегодня в 08:16
М-да! Чемпионшип не за горами!
shur
shur ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 19:10
...вопрос, до какой степени , инфаркт или сразу в морг...???!!!
112910415
112910415
вчера в 17:45
и это не решит проблемы
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:05
Возможно увольнение было к месту, так как Поттер провалился в Челси. Ведь на него возлагали большие надежды. Не может команда после Тухеля которая пропускала 33-36 голов, стала пропускать 47 голов за сезон. Это другая версия Мойеса или Пирло 2.0. Мойес тоже закамбечил с Олимпиакосом, а дальше проиграл Баварии, как Челси при Поттере уступил Реалу в 1/4.
И вообще я ни чуть не удивлён решением руководства МЮ назначить Поттера, потому что они как 10 лет в такой ситуации и выходить от этой зависимости они не хотят.
Наверное склоняюсь к тому, что Тухеля нужно было оставитьв Челси или брать такого тренера как Франк и Аллегри. Аллегри восстановил Ювентус после Сарри и Пирло, точно также может восстановить Челси.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 14:48
Тен Хагу угрожают Поттером, дожили!..
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:35, ред.
Добрый день, Павел!!!

Павел, я конечно не знаю всех подробностей и мелочей в деле Поттера, но как всегда- всецело Вам доверяю!!! Я написал, что манера работы Поттера чем-то напоминает британский футбол уже к сожалению несколько подзабытый и утраченный. Я никогда не был сторонником чисто английской манеры игры, но всёже, считаю, что на Родине футбола, совсем забывать об английском футболе тоже не стоит. А Поттер, на мой взгляд, сторонник как раз такого, несколько прямолинейного британского футбола, в его лучших традициях. Я- небольшой знаток АПЛ, мягко говоря, но по-моему, сейчас в Англии, мало кто играет в сугубо британский футбол, а жаль- традиции надо чтить. Очень много стилей сейчас в АПЛ, ввиду приезда разных тренеров, со своей футбольной идеологией...
la-respect0
la-respect0 ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 14:24
Эмери точно не пойдет , ему в Вилле комфортно, владельцы клуба не вмешиваются в дела тренера , чувствует себя хорошо.А в МЮ бардак..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:14
Добрый день, Виктор. По сути, дурачок Боули просто не дал ему времени.
Capral
Capral
вчера в 13:34
Запомнил, Поттера, по двум, безупречным играм с Дортмундом!!! Плохо знаю его биографию, но, те, две игры- запомнились!!! Даже несмотря на поражение в первой игре, команда Поттера показала- великолепный футбол, атакующий, яркий!!! А, дома, победила без шансов для соперника!!! Жаль, но в дальнейшем, работа у Поттера в клубе не получилась... Но мне он нравится, своей, чисто футбольной атакующей манерой, и, надо сказать- во многом, британской футбольной идеологией!!!

Не часто смотрю АПЛ, но если, Поттер, всёже окажется в Англии- с удовольствием понаблюдаю за ним!!!
shlomo
shlomo
вчера в 13:24
Что то МЮ бросается из крайности в крайность.... при все уважении к Поттеру МЮ точно не его клуб.
Comentarios
Comentarios
вчера в 13:07
Уж лучше Тухеля он посильней этих двоих
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:06
Если я ничего не упустил, то МЮ еще не договорился с Ньюкаслом по Эшворту. Так что он пока не имеет права трудиться на дьяволов....
А так, вполне возможно, что Дэн снова хочет поработать с Поттером. Они вместе славно трудились в Брайтоне и подняли клуб до того уровня, где они сейчас находятся. Вообще, Дэн очень сильный специалист, он себя и в Ньюкасле хорошо показал, думаю, и в МЮ порядок наведет...
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:50
Может Эмери пригласить? У него опыт богатый, игру ставить он умеет. а Тен Хаг и Поттер это люди которые 1-2 сезона хороший результат сделали
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:49
Лучше Хага оставить чем пригласить этого физрука
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:35
Шило на мыло менять, себя не уважать .
В принципе и руководство такое же унылое.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:34
Смена тренера встряхнет МЮ -это точно.
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