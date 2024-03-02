Новое руководство МЮ определилось с именем главного тренера клуба

Новый спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Дэн Эшворт рассматривает вариант с увольнением главного тренера клуба Эрика тен Хага.
Эшворт уже провёл встречу с экс-наставником «Челси» Грэмом Поттером, которого он рассчитывает назначить вместо голландского специалиста, если результаты команды не улучшатся.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в АПЛ.
А так, вполне возможно, что Дэн снова хочет поработать с Поттером. Они вместе славно трудились в Брайтоне и подняли клуб до того уровня, где они сейчас находятся. Вообще, Дэн очень сильный специалист, он себя и в Ньюкасле хорошо показал, думаю, и в МЮ порядок наведет...
А так, вполне возможно, что Дэн снова хочет поработать с Поттером. Они вместе славно трудились в Брайтоне и подняли клуб до того уровня, где они сейчас находятся. Вообще, Дэн очень сильный специалист, он себя и в Ньюкасле хорошо показал, думаю, и в МЮ порядок наведет...
Павел, я конечно не знаю всех подробностей и мелочей в деле Поттера, но как всегда- всецело Вам доверяю!!! Я написал, что манера работы Поттера чем-то напоминает британский футбол уже к сожалению несколько подзабытый и утраченный. Я никогда не был сторонником чисто английской манеры игры, но всёже, считаю, что на Родине футбола, совсем забывать об английском футболе тоже не стоит. А Поттер, на мой взгляд, сторонник как раз такого, несколько прямолинейного британского футбола, в его лучших традициях. Я- небольшой знаток АПЛ, мягко говоря, но по-моему, сейчас в Англии, мало кто играет в сугубо британский футбол, а жаль- традиции надо чтить. Очень много стилей сейчас в АПЛ, ввиду приезда разных тренеров, со своей футбольной идеологией...
Павел, я конечно не знаю всех подробностей и мелочей в деле Поттера, но как всегда- всецело Вам доверяю!!! Я написал, что манера работы Поттера чем-то напоминает британский футбол уже к сожалению несколько подзабытый и утраченный. Я никогда не был сторонником чисто английской манеры игры, но всёже, считаю, что на Родине футбола, совсем забывать об английском футболе тоже не стоит. А Поттер, на мой взгляд, сторонник как раз такого, несколько прямолинейного британского футбола, в его лучших традициях. Я- небольшой знаток АПЛ, мягко говоря, но по-моему, сейчас в Англии, мало кто играет в сугубо британский футбол, а жаль- традиции надо чтить. Очень много стилей сейчас в АПЛ, ввиду приезда разных тренеров, со своей футбольной идеологией...