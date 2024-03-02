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«Бернли» не уволит Компани, даже если клуб вылетит из АПЛ

вчера, 14:25

В «Бернли» доверяют главному тренеру клуба Венсану Компани.

«Бордовые» не уволят бельгийского специалиста, даже если команда вылетит в Чемпионшип по итогам нынешнего сезона.

На данный момент «Бернли» занимает 19-е место в АПЛ.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:10
Надо конечно дать поработать,убрать то недолго.
Asper
Asper
вчера в 18:05
Ситуация двоякая - с одной стороны, раньше надо было, но неприлично: вывел в АПЛ с блеском. А другой - смысла увольнять весной уже нет. Всё равно вылетят - с Компани или без.
Так что пространства для маневров нет, и решение не дергаться верное.
112910415
112910415
вчера в 17:40
в такой обстановке тренер будет очень стараться !
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:55
Зря не увольняют этого физрука
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:38
Доверие может как окрылить тренера, так и расслабить. Зачем напрягать булки, если всё равно не выгонят?
Так что тут палка о двух концах.
Надеюсь, пойдёт на пользу...
hbxnq6ydkqex
hbxnq6ydkqex
вчера в 14:26
Значит в ближайшем матче должны победить.
Гость
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