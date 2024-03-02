«Бернли» не уволит Компани, даже если клуб вылетит из АПЛ

В «Бернли» доверяют главному тренеру клуба Венсану Компани.
«Бордовые» не уволят бельгийского специалиста, даже если команда вылетит в Чемпионшип по итогам нынешнего сезона.
На данный момент «Бернли» занимает 19-е место в АПЛ.
В «Бернли» доверяют главному тренеру клуба Венсану Компани.
«Бордовые» не уволят бельгийского специалиста, даже если команда вылетит в Чемпионшип по итогам нынешнего сезона.
На данный момент «Бернли» занимает 19-е место в АПЛ.
Так что тут палка о двух концах.
Надеюсь, пойдёт на пользу...
Так что тут палка о двух концах.
Надеюсь, пойдёт на пользу...
Так что пространства для маневров нет, и решение не дергаться верное.
Так что пространства для маневров нет, и решение не дергаться верное.