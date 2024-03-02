Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Соболев объяснил эмоции после своей замены в матче с «Зенитом»

вчера, 23:04
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал свои эмоции после замены в матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

Игрок был заменён во втором тайме, после рукопожатия с тренерским штабом он ушёл в раздевалку, а потом вернулся на скамейку запасных.

Не надо искать того, чего нет. Футбол — это эмоции. И зол я был на себя, потому что играл плохо. Все вы знаете, как я неравнодушен к команде, что всегда хочу помочь команде на все 100%. Но сегодня был плохой день для меня лично. Игра не получилась у меня. Такое бывает, но я горд за ребят. Сегодня на поле была настоящая команда. Люби «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Абаскаль назвал единственную цель «Спартака» на остаток сезона
29 февраля
Аршавин о налоге на легионеров: «Уже не знают, за что деньги содрать»
26 февраля
Депутат Госдумы назвал спорной идею введения налога на легионеров
22 февраля
Артур Гимараеш заявил, что хочет побить достижения Халка в «Зените»
20 февраля
Семак: «Мной движет результат труда. Это не только место в таблице»
20 февраля
Юран: «„Спартак“ всегда будет топ‑клубом. Результаты не имеют значения»
17 февраля
Сортировать
Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 09:13
Саня поумнел, однозначно.
ABir
ABir
сегодня в 07:28
В следующий раз обойдется без взмахов и объяснять ничего не придедтся
jp8t8fn8rvbt
jp8t8fn8rvbt
сегодня в 06:58
Главное вовремя извиниться и не разжигать конфликт
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:25
А Соболь не совсем дурак говорить правду.
Хотя спроси его по горячим следам ответ мог быть совсем другим.
Его реакция в моменте когда он узнал о замене точно недовольство и скорее всего заменой, а не то, что он плохо играл.
Николай 1
Николай 1
сегодня в 04:40
Мои "плохие дни для меня лично" на мою работу никак не влияют. Работу надо делать, и всё!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:26
Если говорить не то что думаешь....а статусами из телефона...то получатся вот такие интервью...)))
4bfjrzxxjfju
4bfjrzxxjfju
сегодня в 00:59
Совсем крышак поехал, чего уж там, столько лет ничего добиться не может.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 00:38
Псих
shlomo2
shlomo2
сегодня в 00:20
Фактически пропал на поле... ничего не мог в плане игры.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:39
Переживать за Спартак надо на тренеровках или на трибунах, а на поле надо играть за Спартак)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:38
Саня, много слов, просто не теряй мяч и бей в сторону ворот
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:31
Красавчик Саня если так
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:26
Что поделаешь? Эмоционален, может и впрямь так сильно переживает за Спартак!
drug01
drug01
вчера в 23:11
Эти эмоции портят тебя как футболиста!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 