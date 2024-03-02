Соболев объяснил эмоции после своей замены в матче с «Зенитом»

Нападающий «Спартака» прокомментировал свои эмоции после замены в матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

Игрок был заменён во втором тайме, после рукопожатия с тренерским штабом он ушёл в раздевалку, а потом вернулся на скамейку запасных.

Не надо искать того, чего нет. Футбол — это эмоции. И зол я был на себя, потому что играл плохо. Все вы знаете, как я неравнодушен к команде, что всегда хочу помочь команде на все 100%. Но сегодня был плохой день для меня лично. Игра не получилась у меня. Такое бывает, но я горд за ребят. Сегодня на поле была настоящая команда. Люби «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке».