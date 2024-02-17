Юран: «„Спартак“ всегда будет топ‑клубом. Результаты не имеют значения»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заявил, что будет всегда считать, что «Спартак» — это топ-клуб.
«Спартак» всегда будет топ‑клубом. Всегда. Не имеет значения, хорошие времена у клуба или плохие. Это армия болельщиков, это клуб с историей. Я всегда его считаю топом.
Печально на это смотреть. Это топ‑клуб, где не должны происходить склоки, когда что‑то выходит за рамки клуба. Ни в коем случае я не критикую тренера и руководство. Просто есть то, что я читаю, и так не должно быть.
Я говорил о традиях прошлых лет, былых поколений. История Спартака, действительно- выдающаяся и яркая. А если говорить о прошлом и настоящем, то, и у нас, в Динамо, тоже- всё в прошлом... Для меня, Спартак, останется, Величайшим советским Клубом!!!
Я говорил о традиях прошлых лет, былых поколений. История Спартака, действительно- выдающаяся и яркая. А если говорить о прошлом и настоящем, то, и у нас, в Динамо, тоже- всё в прошлом... Для меня, Спартак, останется, Величайшим советским Клубом!!!
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Виктор, привет! Из всего того, что ты перечислил у современного Спартака осталась ОДНА история. Традиции? А какие у сегодняшнего Спартака традиции? Их давно уже нет. Громкие имена? Ну разве что наркоторговец Промес и всё. Всё о чем ты говоришь, это давно в прошлом, в ИСТОРИИ.
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Виктор, привет! Из всего того, что ты перечислил у современного Спартака осталась ОДНА история. Традиции? А какие у сегодняшнего Спартака традиции? Их давно уже нет. Громкие имена? Ну разве что наркоторговец Промес и всё. Всё о чем ты говоришь, это давно в прошлом, в ИСТОРИИ.
Правда жизни, что из топ клуба по результатам Спартак превратился в "топ клуб" по скандальной репутации.
С психологией где результаты не важны, главное популярность Спартак будет главный топчиком по скандалам.
Правда жизни, что из топ клуба по результатам Спартак превратился в "топ клуб" по скандальной репутации.
С психологией где результаты не важны, главное популярность Спартак будет главный топчиком по скандалам.
где те болельщики,которые понимали в футболе,а не орут при любом
раскладе:"Спартак Чемпион", где те Старостины, Бесковы,тренера от Бога....?!?! Один несчастный ромбик от Спартака остался!!!
где те болельщики,которые понимали в футболе,а не орут при любом
раскладе:"Спартак Чемпион", где те Старостины, Бесковы,тренера от Бога....?!?! Один несчастный ромбик от Спартака остался!!!
Топу хорошо что он топ....
Соперникам хорошо что он без результатов....
Топу хорошо что он топ....
Соперникам хорошо что он без результатов....