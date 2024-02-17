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Юран: «„Спартак“ всегда будет топ‑клубом. Результаты не имеют значения»

вчера, 21:52

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заявил, что будет всегда считать, что «Спартак» — это топ-клуб.

«Спартак» всегда будет топ‑клубом. Всегда. Не имеет значения, хорошие времена у клуба или плохие. Это армия болельщиков, это клуб с историей. Я всегда его считаю топом.

Печально на это смотреть. Это топ‑клуб, где не должны происходить склоки, когда что‑то выходит за рамки клуба. Ни в коем случае я не критикую тренера и руководство. Просто есть то, что я читаю, и так не должно быть.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:36
Володя, по поводу наемников или легионеров. Когда, в начале нулевых, в Россию и Украину стали приезжать первые легионеры, В.В.Лобановский, работающий тогда в киевском Динамо, сказал:"С этими людьми, я ничего не выиграю- они, приехали зарабатывать"...
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:30
Привет, Володя!
Я говорил о традиях прошлых лет, былых поколений. История Спартака, действительно- выдающаяся и яркая. А если говорить о прошлом и настоящем, то, и у нас, в Динамо, тоже- всё в прошлом... Для меня, Спартак, останется, Величайшим советским Клубом!!!
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 11:24
Анатолий, день добрый! Я уже как-то говорил, что если бы Спартака не было, то его надо обязательно придумать. Ну, а если серьёзно, то Виктор говорит о Спартаке советских времён. Но с появлением профессионального футбола и легионеров в наших клубах очень трудно говорить о каких-то традициях. Легионеры едут к нам ТОЛЬКО за деньгами, а не потому, что у клуба есть славная история, традиции, да и по настоящему громкие имена к нам не едут, а своих уже давно нет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:53
Володя, привет ты не прав. Традиции есть и не одна. Менять тренеров иногда по 3 за сезон. Обновлять название сериалов. Бромантан,Романцев-Первак-Червиченко-Федун-Луккойл. Дзюба,Зарема. Глушаков,Джикия. Промес. Это названия основных сериалов, а сколько роликов еще. Я не вспоминю свастику на фанатке. Я даже не знаю, что больше подойдет. Великий клуб, или народная команд. Но позитив все таки есть. Без Спартака было бы ооооочень скучно!
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:57
"...Но, Юран прав- История, Традиции и Громкие Имена- никто и никогда у Спартака не отберет!!!..."
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Виктор, привет! Из всего того, что ты перечислил у современного Спартака осталась ОДНА история. Традиции? А какие у сегодняшнего Спартака традиции? Их давно уже нет. Громкие имена? Ну разве что наркоторговец Промес и всё. Всё о чем ты говоришь, это давно в прошлом, в ИСТОРИИ.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:15
Серёга готовиться быть тренером Спартака?
Правда жизни, что из топ клуба по результатам Спартак превратился в "топ клуб" по скандальной репутации.
С психологией где результаты не важны, главное популярность Спартак будет главный топчиком по скандалам.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:30
Да, Дружище, увы, как это не печально, но сейчас, Спартак, не тот, что раньше... Но, Юран прав- История, Традиции и Громкие Имена- никто и никогда у Спартака не отберет!!! Считаю себя, счастливым, что имел возможность, видеть футбол Бескова в Спартаке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur
вчера в 22:38, ред.
...где она знаменитая "спартаковская стеночка", где основной состав в основном из русских парней и татарских ребят,
где те болельщики,которые понимали в футболе,а не орут при любом
раскладе:"Спартак Чемпион", где те Старостины, Бесковы,тренера от Бога....?!?! Один несчастный ромбик от Спартака остался!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:29
Хорошо же когда всем хорошо...
Топу хорошо что он топ....
Соперникам хорошо что он без результатов....
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:17
Спасибо Серёга на добром слове!
lotsman
lotsman
вчера в 22:03
Это было когда то, во времена Юрана. А сейчас другое время, время Абаскаля с Джикией, время Промеса с уголовными делами.
ABir
ABir
вчера в 21:58
Во всем и полностью согласен с Сергеем!
Интерес
Интерес
вчера в 21:58
Сплошные "скрытые смыслы"!Вроде и...но несмотря на...когда всё не совсем...не ясно, зачем и почему...
Гость
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