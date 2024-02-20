Семак: «Мной движет результат труда. Это не только место в таблице»

Главный тренер «Зенита» ответил на вопрос о том, нет ли у него выгорания после почти 6 лет работы в клубе.

Специалист возглавляет команду из Санкт-Петербурга с 29 мая 2018 года.

Мной движет результат труда. Это далеко не только место в турнирной таблице. В моей системе координат это более широкое понятие. Если ты этим результатом доволен, значит, у тебя по-прежнему есть эмоции. Те, что испытывает тренер, выигрывая Кубок или чемпионат, быстро заканчиваются. Поэтому на первом месте именно жажда увидеть плоды своей работы. Для этого я со своей стороны должен на все 100% делать её хорошо. И должен знать, что делаю максимум того, что могу.

Что я вкладываю в слова «результат труда»? Это не только место в турнирной таблице. Это именно результат труда: количество мячей, которые мы забиваем, то, как мы играем в обороне, как перестраиваемся, меняя тактическую схему. Что приобретаем, что теряем, насколько своевременно успеваем обновить состав, в какой степени способны выбираться из тех сложных ситуаций, в которые попадаем. Всё это вместе — тяжёлый ежедневный труд, который отнимает много сил и эмоций.

И, конечно, не исключено, что наступит тот день, когда пойму — я опустошён и ничего не могу дать сегодня или в какой-то перспективе. Такое, естественно, может быть. Но мы не знаем, что с нами может случиться завтра. Зачем тогда задумываться, что будет через полгода или через год?