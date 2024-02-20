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Семак: «Мной движет результат труда. Это не только место в таблице»

сегодня, 00:40

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, нет ли у него выгорания после почти 6 лет работы в клубе.

Специалист возглавляет команду из Санкт-Петербурга с 29 мая 2018 года.

Мной движет результат труда. Это далеко не только место в турнирной таблице. В моей системе координат это более широкое понятие. Если ты этим результатом доволен, значит, у тебя по-прежнему есть эмоции. Те, что испытывает тренер, выигрывая Кубок или чемпионат, быстро заканчиваются. Поэтому на первом месте именно жажда увидеть плоды своей работы. Для этого я со своей стороны должен на все 100% делать её хорошо. И должен знать, что делаю максимум того, что могу.

Что я вкладываю в слова «результат труда»? Это не только место в турнирной таблице. Это именно результат труда: количество мячей, которые мы забиваем, то, как мы играем в обороне, как перестраиваемся, меняя тактическую схему. Что приобретаем, что теряем, насколько своевременно успеваем обновить состав, в какой степени способны выбираться из тех сложных ситуаций, в которые попадаем. Всё это вместе — тяжёлый ежедневный труд, который отнимает много сил и эмоций.

И, конечно, не исключено, что наступит тот день, когда пойму — я опустошён и ничего не могу дать сегодня или в какой-то перспективе. Такое, естественно, может быть. Но мы не знаем, что с нами может случиться завтра. Зачем тогда задумываться, что будет через полгода или через год?

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Все комментарии
nubom
nubom
сегодня в 09:43
Несколько настораживает последняя фраза...
shur
shur ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 09:02
"...нет ли у меня выгорания? Да что вы, покупайте товары фирмы
"Gorenje" "Горение" и никаких проблем!!!
Naherger
Naherger
сегодня в 08:02
Ну да,ну да...
a3t9ujdeyun3
a3t9ujdeyun3
сегодня в 07:17
За место двигает Газпром
adekvat
adekvat
сегодня в 07:02
Не пойму какое он имеет отношение к результату команды?
nr7zyta5e27c
nr7zyta5e27c
сегодня в 06:44
Результат труда - это именно место в турнирной таблице. И никак иначе.
112910415
112910415
сегодня в 06:00
труженик, мудрец и неутомимый исследователь (?)
6js84g3bsxtr
6js84g3bsxtr
сегодня в 05:21
Так вычурно халявное бабло ещё никто не называл!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:23
Не зазнавайся, Семак, где бы ты был без денег Зенита.
морозз
морозз
сегодня в 01:21
    Гость
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