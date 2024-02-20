Артур Гимараеш заявил, что хочет побить достижения Халка в «Зените»

Нападающий рассказал, что хочет превзойти достижения в «Зените».

Конечно, я знаю о том, какой след Халк оставил в истории клуба. То, что он творит сейчас в Бразилии, — лишнее доказательство того, что возраст ни о чем не говорит.

Халк — лучший бомбардир-иностранец в истории «Зенита»? Нет, не знал. Для меня было бы большой честью сместить Халка с первого места в этом списке. Буду преследовать только самые крупные цели в «Зените». Одна из них — забивать как можно больше. Я уважаю Халка, но почему бы мне не замахнуться на титул лучшего бомбардира-иностранца в истории клуба?