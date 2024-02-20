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Артур Гимараеш заявил, что хочет побить достижения Халка в «Зените»

вчера, 11:21

Нападающий Артур Гимараеш рассказал, что хочет превзойти достижения Халка в «Зените».

Конечно, я знаю о том, какой след Халк оставил в истории клуба. То, что он творит сейчас в Бразилии, — лишнее доказательство того, что возраст ни о чем не говорит.

Халк — лучший бомбардир-иностранец в истории «Зенита»? Нет, не знал. Для меня было бы большой честью сместить Халка с первого места в этом списке. Буду преследовать только самые крупные цели в «Зените». Одна из них — забивать как можно больше. Я уважаю Халка, но почему бы мне не замахнуться на титул лучшего бомбардира-иностранца в истории клуба?

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:59
рассмешил
112910415
112910415
вчера в 18:31
фантазёр, ты меня называла ....
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon
вчера в 13:19
Очень сомнительно. Халк, как ни крути, был топовым игроком по мировым меркам.
Mozhay
Mozhay
вчера в 12:46
Стоит пожелать ему успехов и осуществить свое эжелание.
n2bv648htgwj
n2bv648htgwj
вчера в 12:27
Все следующие лазурные гастарбайтеры на самом деле хотят превзойти предыдущих только в одном достижении- выдоить из газпрёма ещё больше бабла
Гость
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