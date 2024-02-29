Абаскаль назвал единственную цель «Спартака» на остаток сезона

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал цель клуба на оставшуюся часть сезона.
Всё просто, цель может быть только одна — побеждать. С этой командой мы проделали уже большой путь, росли и прибавляли. Поэтому задачу ставим только такую — побеждать и побеждать, биться за цвета и эмблему в каждом без исключения матче.
Любой тренер, любого клуба в любое время скажет, что цель побеждать и биться за клуб.
Но это цель априори любого клуба, а не конкретная цель на каком то конкретном отрезке.
Раньше любой тренер Спартака, даже когда дела были не важны все в один голос говорили, что цель одна это чемпионство.
Может Абаскаль просто понял куда он попал?
Любой тренер, любого клуба в любое время скажет, что цель побеждать и биться за клуб.
Но это цель априори любого клуба, а не конкретная цель на каком то конкретном отрезке.
Раньше любой тренер Спартака, даже когда дела были не важны все в один голос говорили, что цель одна это чемпионство.
Может Абаскаль просто понял куда он попал?
А тут что получается?? Цель: побеждать и побеждать? -И если уже в следующем туре не получится выиграть в питере- это значит цель не достигнута?? Все провал??
Думается мне, что от Абаскаля ничего не требуют, а ему и плевать , досидит до лета и свалит
А тут что получается?? Цель: побеждать и побеждать? -И если уже в следующем туре не получится выиграть в питере- это значит цель не достигнута?? Все провал??
Думается мне, что от Абаскаля ничего не требуют, а ему и плевать , досидит до лета и свалит