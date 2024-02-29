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Абаскаль назвал единственную цель «Спартака» на остаток сезона

вчера, 19:28

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль назвал цель клуба на оставшуюся часть сезона.

Всё просто, цель может быть только одна — побеждать. С этой командой мы проделали уже большой путь, росли и прибавляли. Поэтому задачу ставим только такую — побеждать и побеждать, биться за цвета и эмблему в каждом без исключения матче.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:33
чуть-чуть абстрактно ...
ABir
ABir
сегодня в 05:31
И радовать своей игрой болельщиков
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:40
Эти слова тренер говорит в каждом клубе...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:29
порвать устрицу и быть выше
sihafazatron
sihafazatron ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 20:00
Цель должны быть конкретной, измеримой, достижимой...
А тут что получается?? Цель: побеждать и побеждать? -И если уже в следующем туре не получится выиграть в питере- это значит цель не достигнута?? Все провал??
Думается мне, что от Абаскаля ничего не требуют, а ему и плевать , досидит до лета и свалит
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:00
В обеих финальных группах отрыв между 1 и 2 местом составил окрло 100 очков. Месяц борьбы и такой мизер! Мои поздравления победителям!...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:55
Согласен, сказал как в лужу пёрнул.
Любой тренер, любого клуба в любое время скажет, что цель побеждать и биться за клуб.
Но это цель априори любого клуба, а не конкретная цель на каком то конкретном отрезке.
Раньше любой тренер Спартака, даже когда дела были не важны все в один голос говорили, что цель одна это чемпионство.
Может Абаскаль просто понял куда он попал?
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 19:51
А вытащить Промеса из Дубая?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:36
Конкурентной цели нет
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