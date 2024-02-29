Абаскаль назвал единственную цель «Спартака» на остаток сезона

Главный тренер «Спартака» назвал цель клуба на оставшуюся часть сезона.

Всё просто, цель может быть только одна — побеждать. С этой командой мы проделали уже большой путь, росли и прибавляли. Поэтому задачу ставим только такую — побеждать и побеждать, биться за цвета и эмблему в каждом без исключения матче.