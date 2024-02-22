Депутат Госдумы назвал спорной идею введения налога на легионеров

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту прокомментировал слова генерального секретаря РФС о возможном введении налога на легионеров в чемпионате России.

Такие подобные меры ограничения спорные. Я не могу сказать, что я против или за. Есть разные мнения, что это вызовет: дополнительные издержки для клуба или дополнительный налог на самого спортсмена. Митрофанов сказал, что пока это только возможно. Я думаю, это аккуратное тестирование общественного мнения среди футбольных болельщиков и специалистов. Пока решение ещё не принято, но такие слухи ходят.