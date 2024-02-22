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Депутат Госдумы назвал спорной идею введения налога на легионеров

вчера, 12:20

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал слова генерального секретаря РФС Максима Митрофанова о возможном введении налога на легионеров в чемпионате России.

Такие подобные меры ограничения спорные. Я не могу сказать, что я против или за. Есть разные мнения, что это вызовет: дополнительные издержки для клуба или дополнительный налог на самого спортсмена. Митрофанов сказал, что пока это только возможно. Я думаю, это аккуратное тестирование общественного мнения среди футбольных болельщиков и специалистов. Пока решение ещё не принято, но такие слухи ходят.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:06, ред.
Да как угодно )
Главное чтобы клубы начали думать о своих игроках, поставить современный тренировочный инвентарь, улучшить подготовку юношей на основе современных методов обучения, после чего их можно продать в такие клубы как Зенит, чем заниматься распилом бюджета.
Тем более сейчас за хороших игроков платят хорошие деньги, так как они в дефиците.
А при покупке легионеров в данный период времени Зенит будет платить больше, а качественных легионеров будет все меньше. Тем более сейчас российские клубы не играют в еврокубках, поэтому не все хорошие легионеры будут играть в РПЛ. Еврокубки дают возможность игрокам расти и перейти в более статусный клуб. А статус к примеру Спартака в масштабах российского футбола не все легионеры смогут понять, из-за чего нужны свои игроки.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 18:45
А не проще ужесточить лимит на легионеров, например не более 2-3 в заявке, вот и начнут своих готовить. Все равно легионеров большинство клубов, кроме Спартака и Краснодара, содержат на бюджетные деньги. И эти деньги на подготовку детей (как вариант)
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 18:26
Скорее всего это делается для того чтобы российские клубы начали готовить своих футболистов, а налог на легионеров это лишь предлог и точка отсчёта. Нет легионеров нет налогов, а значит нужно улучшить детско-юношескую инфраструктуру и рационально расходовать бюджет. Ну тратят на легионеров Спартак, Краснодар, Зенит, а в еврокубках играли плохо команды, то есть результата все равно нет. А в РПЛ часто выигрывает чемпионат все равно Зенит, сколько бы Спартак, Локомотив не покупал легионеров.
K_TS16
K_TS16
вчера в 17:43
Зениту пофигу. Остальные напоягутся
pomor45
pomor45
вчера в 17:37
Чиновникам, чтобы ввести налог на легионеров, надо сначала завести навет на болельщиков, чтобы затем выдать всё за исполнение их требований.
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 16:24
Для Зенита надо отдельный налог на бразильцев ввести
oldrussian
oldrussian
вчера в 15:49
"Я не могу сказать, что я против или за."
В этом вся суть его "депутатства".
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 15:28, ред.
Естественно государству. РФС по уставу в соответствии с нормами ФИФА является общественной организацией. А по закону общественные организации в РФ не имеют права взимать налоги и, кстати, получать штрафы.
adekvat
adekvat
вчера в 13:57
Налоги кому пойдут государству или РФС?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:51
А ведь вроде Митрофанов высказывал мысль о налоге а тренеров иностранцев, а не на футболистов. ? А почему не обложить налогом контракт тренера и футболиста по прогрессивной шкале ? Т.е не клубы будут платить , сами наемники
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ chromage (раскрыть)
вчера в 13:48
А ты не знал, что за использование труда мигрантов работодатель платит ?
lotsman
lotsman
вчера в 13:36
Чтобы не платить налог, надо привлекать своих игроков. Чтобы привлекать своих, их надо готовить, а это долго и опять же накладно. К тому же, в академиях нет хороших специалистов чтобы готовить классных игроков. А в клубах хотят чтобы хорошие игроки были сейчас, а не потом. Поэтому, скорее всего, это введение не пройдёт.
Naherger
Naherger
вчера в 13:15
Пускай лучше вводят налог на компании,которые набирают "дешёвую рабочую силу" из стран ближнего зарубежья. Чё пристали к футболу?
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:11
Не надо сейчас трогать футбол - иностранные игроки дешевле.
А от академий толку, как от козла молока, не сейчас у нас своих игроков.
chromage
chromage
вчера в 13:08
Интересно. В футболе предлагают за гасторбайтеров платить.Ок. Пусть платят тогда и за каких-нибудь таджиков "подметающих улицы" или "клеющих обои".
Интерес
Интерес
вчера в 12:57
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 12:35
    Моё мнение- идея бредовая...
    Гость
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