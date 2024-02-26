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Аршавин о налоге на легионеров: «Уже не знают, за что деньги содрать»

вчера, 14:49

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался против введения налога на легионеров.

Я против налога на легионеров. Уже не знают, за что деньги содрать?! Каждый раз переписывают правила — то 2% от зарплаты надо выплачивать, теперь вот налоги. Если введут налог на легионеров, российские футболисты будут стоить ещё дороже. А их цены и так на рынке перегреты.

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Все комментарии
Predator94
Predator94
вчера в 21:21
Аршавин, че ты зашквариваешься дальше? Ты уже сказал кто великий президент или мира…
Хиромант
Хиромант ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 21:00
Могу вам ответить вашими же словами. А вы посмотрите, кто играет в Динамо, и сразу всё станет ясно. ВТБ не обеднеет. А вы посмотрите, кто играет в Спартаке, и сразу всё станет ясно. Лукойл не обеднеет. А вы посмотрите, кто играет в Локо, и сразу всё станет ясно. РЖД не обеднеет. И т.д. по списку...
Capral
Capral
вчера в 20:11
Гражданин Кандауров- улыбнитесь и не хмурьте брови. Насчет переобувания в воздухе, хотелось бы пояснений. Вы говорите- или через испорченный телефон, или загадками...
антон михайловский 1
антон михайловский 1
вчера в 20:04
впервые согласен с Шершавиным
pomor45
pomor45 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:57
Чем больше цены и зарплаты паспортистам, тем сочнее взятки и откаты.
pomor45
pomor45
вчера в 19:56
    pomor45
    pomor45
    вчера в 19:53
    Так ФНС станет главным лоббистом отмены лимита на легионеров.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 19:39
    Читаешь комментарии и удивляешься как изящно некоторые переобуваются в воздухе, находясь в прыжке. Я уже много лет ратую за ужесточение лимита на легионеров и за использование финансовых рычагов для ограничения затрат бюджета на госарбайтеров, в том числе введение налога на иностранных тренеров и игроков. А в последние 2 года, когда мы ограничены внутренним календарем и конца этому не видно, пора сделать вообще невыгодным и нецелесообразным пребывание легионеров в РПЛ. Они нужны исключительно для удовлетворения амбиций чиновников.
    Capral
    Capral ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 19:19
    Ну да- всё гениальное просто!!!)))
    cska1948
    cska1948 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 19:17
    Виктор, так налог за легов имеет тот же смысл, что и налог на бездетность. Выращивай своих детей-футболистов и спи спокойно.
    Capral
    Capral ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 18:52, ред.
    Привет, Володя!!!
    Володя, я недавно уже высказал своё мнение по поводу этого вопроса, и даже привел высказывание М.Д.Гершковича, где, он, ссылаясь на международный опыт предлагал ввести налог на иностранных тренеров. Вот, пожалуй и всё, что могу добавить. А, пример с "яйцами", я вспомнил, как историю с налогами в советское время))). Но, в принципе- я с тобой согласен.

    Даже, гражданин Кандауров поддержал наше общее мнение!)))
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 18:38, ред.
    Володя , о чем разговор? За госарбайтеров надо платить однозначно. Бизнесмены, нанимая узбеков и таджиков платят и немало. А чем по сути отличаются бразилы от тажжиков? Ничем, только бабла из бюджета на них уходит намного больше. Платить, и никаких гвоздей!
    cska1948
    cska1948 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:32
    Виктор, привет! А я считаю, что надо вводить налог на легов. Не хотите растить собственных футболистов - ПЛАТИТЕ за экспортных!
    112910415
    112910415
    вчера в 17:17
    не приходится спорить с Андреем, ибо прав !
    Храневец
    Храневец
    вчера в 16:01
    А Вы посмотрите кто играет в Зените и станет все ясно ! Не бойся Андрюша Газпром не обеднеет ,в крайнем случае повысят цены на газ и как всегда ,По просьбе трудящихся !!!!!!
    adekvat
    adekvat
    вчера в 15:29
    Как никогда прав дядька.
    Интерес
    Интерес
    вчера в 15:29
    А сытно жрать из бюджета не стыдно? А зряплата футболистов соответствует вкладу в благополучие страны и остальных её жителей,или следуют параллельными курсами?
    Capral
    Capral
    вчера в 15:06
    В СССР, был налог "за яйца", то-есть, налог с зарплаты, платили те, у кого не было детей. И надо сказать- платили много!!! Поэтому, так или иначе, мало, что меняется в стране советов...
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 14:52
    Вот именно. Зачем опять задирать зарплаты и цены паспортистам.
    Гость
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