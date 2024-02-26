Аршавин о налоге на легионеров: «Уже не знают, за что деньги содрать»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался против введения налога на легионеров.
Я против налога на легионеров. Уже не знают, за что деньги содрать?! Каждый раз переписывают правила — то 2% от зарплаты надо выплачивать, теперь вот налоги. Если введут налог на легионеров, российские футболисты будут стоить ещё дороже. А их цены и так на рынке перегреты.
Володя, я недавно уже высказал своё мнение по поводу этого вопроса, и даже привел высказывание М.Д.Гершковича, где, он, ссылаясь на международный опыт предлагал ввести налог на иностранных тренеров. Вот, пожалуй и всё, что могу добавить. А, пример с "яйцами", я вспомнил, как историю с налогами в советское время))). Но, в принципе- я с тобой согласен.
Даже, гражданин Кандауров поддержал наше общее мнение!)))
Володя, я недавно уже высказал своё мнение по поводу этого вопроса, и даже привел высказывание М.Д.Гершковича, где, он, ссылаясь на международный опыт предлагал ввести налог на иностранных тренеров. Вот, пожалуй и всё, что могу добавить. А, пример с "яйцами", я вспомнил, как историю с налогами в советское время))). Но, в принципе- я с тобой согласен.
Даже, гражданин Кандауров поддержал наше общее мнение!)))