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«Байер» обыграл «Кёльн» и укрепил лидерство в Бундеслиге

вчера, 19:35
КёльнЛоготип футбольный клуб Кёльн0 : 2Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«Кёльн» уступил «Байеру» в поединке 24-го тура Бундеслиги (0:2).

У хозяев поля на 14-й минуте красную карточку получил Ян Тильманн. Джереми Фримпонг на 38-й вывел гостей вперед, а на 73-й Алехандро Гримальдо укрепил преимущество коллектива.

После матча «Кёльн» идет на 16-м месте (17 баллов), «Байер» лидирует (64 пункта).

Ранее в туре «Фрайбург» сыграл вничью с «Баварией».

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Все комментарии
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:12
Алонсо красавчег! Фармацевты на 90% чемпионы
Karkaz
Karkaz
вчера в 21:48
Байер уверенно прёт, но и Бавария не стремится догонять, так что на 99% Леверкузен чемпион.
Roger Young
Roger Young
вчера в 21:17
Молодцы! Желаю и дальше не ошибаться и побеждать!
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:00
Байер продлевает свою беспроигрышную серию и уверенно идет к завоеванию первой в своей истории салатницы!!! За 10 туров до завершения Бундеслиги "аспиринки" опережают идущую на второй строчке Баварию на 10 очков, но расслабляться не стоит, Бавария всегда остается Баварией и может забрать чемпионство даже в заключительном туре (Дортмунд помнит прошлый сезон)!
Банда Алонсо конечно же вызывает уважение, и думаю многие нейтральные болельщики будут топить за них. Летом скорее всего команду разберут на атомы, а козна клуба хорошенько пополнится, но это будет летом, а сейчас пксть наслаждаются своим достижением!
vova505
vova505
вчера в 20:36
Супер!!!
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:31
Если Лестер мог стать чемпионом в апл где 5 команды претендует на чемпионство, почему бы Баейру не стать чемпионом в бундеслиги который претендует только одна Бавария
sihafazatron
sihafazatron ответ LEGGENDARIO (раскрыть)
вчера в 20:29
Байер и Хаби Алонсо с чемпионством!))))))))))
LEGGENDARIO
LEGGENDARIO
вчера в 20:17
Давайте пока не будем поздравлять Байер и Хаби Алонсо с чемпионством. Не надо торопиться.
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:16
Желаю Байеру выиграть чемпионат Германии?
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:14
Уже 10 очков отрыва.... и похоже гонка за салатницу закончилась...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 20:05
Харри Кейну опять не везёт в Тоттенхеме ничего не выиграл и в Баварии пока ничего не светит
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 19:47, ред.
После перерыва «Кельн» мог бы сравнять счет. Расмус Карстенсен выбрал в штрафной Саргиса Адамяна. Удар армянина попал в штангу и отскочил в безопасное место. Фактически, хозяева выглядели лучше на протяжении большей части начала второго тайма, несмотря на то, что играли в составе 10 человек.

В конечном счете, команда уровня Леверкузена нашел идеальное время, чтобы нанести смертельный удар. На 73-й минуте вышедший на замену Амин Адли прекрасно совместил игру с Гимальдо, который пробил низко под Швабе и забил.

10-очковый отрыв от мюнхенской «Баварии» является справедливым вознаграждением в результате победы в дерби. Думаю это уже приговор.
DXTK
DXTK
вчера в 19:43
Байер продолжает показывать чемпионские амбиции, не ужели обидное прозвище неверкузен будет снято в этом сезоне, если честно с трудом в это верю. Но Бавария вселяет надежду.
Elliada_
Elliada_
вчера в 19:36
10 очков отрыва за 10 туров до конца. Почти чемпионы.
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