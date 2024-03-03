«Байер» обыграл «Кёльн» и укрепил лидерство в Бундеслиге

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вчера, 19:35

«Кёльн» уступил «Байеру» в поединке 24-го тура Бундеслиги (0:2).

У хозяев поля на 14-й минуте красную карточку получил Ян Тильманн. Джереми Фримпонг на 38-й вывел гостей вперед, а на 73-й Алехандро Гримальдо укрепил преимущество коллектива.

После матча «Кёльн» идет на 16-м месте (17 баллов), «Байер» лидирует (64 пункта).

Ранее в туре «Фрайбург» сыграл вничью с «Баварией».