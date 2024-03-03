«Байер» обыграл «Кёльн» и укрепил лидерство в Бундеслиге

«Кёльн» уступил «Байеру» в поединке 24-го тура Бундеслиги (0:2).
У хозяев поля на 14-й минуте красную карточку получил Ян Тильманн. Джереми Фримпонг на 38-й вывел гостей вперед, а на 73-й Алехандро Гримальдо укрепил преимущество коллектива.
После матча «Кёльн» идет на 16-м месте (17 баллов), «Байер» лидирует (64 пункта).
Ранее в туре «Фрайбург» сыграл вничью с «Баварией».
Банда Алонсо конечно же вызывает уважение, и думаю многие нейтральные болельщики будут топить за них. Летом скорее всего команду разберут на атомы, а козна клуба хорошенько пополнится, но это будет летом, а сейчас пксть наслаждаются своим достижением!
Банда Алонсо конечно же вызывает уважение, и думаю многие нейтральные болельщики будут топить за них. Летом скорее всего команду разберут на атомы, а козна клуба хорошенько пополнится, но это будет летом, а сейчас пксть наслаждаются своим достижением!
В конечном счете, команда уровня Леверкузена нашел идеальное время, чтобы нанести смертельный удар. На 73-й минуте вышедший на замену Амин Адли прекрасно совместил игру с Гимальдо, который пробил низко под Швабе и забил.
10-очковый отрыв от мюнхенской «Баварии» является справедливым вознаграждением в результате победы в дерби. Думаю это уже приговор.
В конечном счете, команда уровня Леверкузена нашел идеальное время, чтобы нанести смертельный удар. На 73-й минуте вышедший на замену Амин Адли прекрасно совместил игру с Гимальдо, который пробил низко под Швабе и забил.
10-очковый отрыв от мюнхенской «Баварии» является справедливым вознаграждением в результате победы в дерби. Думаю это уже приговор.