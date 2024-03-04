«Атлетик» и «Барселона» голов не забили

«Атлетик» и «Барселона» сыграли вничью в 27-м туре Ла Лиги.
Команды голов не забили.
После этой игры «Атлетик» идет на 5-м месте (50 очков), «Барселона» занимает 3-ю позицию (58 баллов).
«Атлетик» и «Барселона» сыграли вничью в 27-м туре Ла Лиги.
Команды голов не забили.
После этой игры «Атлетик» идет на 5-м месте (50 очков), «Барселона» занимает 3-ю позицию (58 баллов).
У команды Вальверде мысль была, да только обоих креативщиков, с которыми связаны все последние успехи, не было, ни Берчичи, ни Нико. Остались только атлеты вроде Иньяки, которые действовали максимально прямолинейно.
У команды Хави же мысли не было (как и ожидалось), плюс ещё две травмы - причём на ровном месте - причём де Йонга и Педри, а в случае де Йонга с подворотом голеностопа там и до месяца можно пропустить, если там надрыв.
В общем, "Барселоне" всё еще предстоит бороться с такой же хромающей "Жироной" за второе место, а серия легких матчей у них прошла, поэтому вопрос, проходные матчи у них были все почти в последних пяти турах как раз.
А через полторы недели ЛЧ, выздоровел бы хотя бы Педри.
У команды Вальверде мысль была, да только обоих креативщиков, с которыми связаны все последние успехи, не было, ни Берчичи, ни Нико. Остались только атлеты вроде Иньяки, которые действовали максимально прямолинейно.
У команды Хави же мысли не было (как и ожидалось), плюс ещё две травмы - причём на ровном месте - причём де Йонга и Педри, а в случае де Йонга с подворотом голеностопа там и до месяца можно пропустить, если там надрыв.
В общем, "Барселоне" всё еще предстоит бороться с такой же хромающей "Жироной" за второе место, а серия легких матчей у них прошла, поэтому вопрос, проходные матчи у них были все почти в последних пяти турах как раз.
А через полторы недели ЛЧ, выздоровел бы хотя бы Педри.
Худосочные каталонцы просто не в состоянии вести силовую борьбу в единоборствах. Переполненный лазарет пополнился ещё двумя горемыками ..., и конца и края этому нет.
Пусть в межсезонье Деку берёт немецкую систему подготовки футболистов с бюргером-коучем во главе. Иначе в следующем году у Барселоны будет 100 % состав из U-17.
Худосочные каталонцы просто не в состоянии вести силовую борьбу в единоборствах. Переполненный лазарет пополнился ещё двумя горемыками ..., и конца и края этому нет.
Пусть в межсезонье Деку берёт немецкую систему подготовки футболистов с бюргером-коучем во главе. Иначе в следующем году у Барселоны будет 100 % состав из U-17.