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«Атлетик» и «Барселона» голов не забили

сегодня, 01:01
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)0 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Атлетик» и «Барселона» сыграли вничью в 27-м туре Ла Лиги.

Команды голов не забили.

После этой игры «Атлетик» идет на 5-м месте (50 очков), «Барселона» занимает 3-ю позицию (58 баллов).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт barcablaugranes.com
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Все комментарии
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 03:21
Атлетик играет не хуже Барселоны.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:33
Это ты мне? Да, угадал, но я не барбос и холодильник у меня побольше. А так, да- понравилось. И как быстро ты нашел!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:30, ред.
Про сосиски - тема интересная.)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:25
Не самый плохой результат для Барселоны.
Баски под руководством Вальверде в этом сезоне хороши, особенно дома, а про их настрой против Барселоны и Реала даже говорить не приходится.
Де Йонгу и Педри скорейшего выздоровления!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:24
Макс, ты поверишь, за 30 лет жизни в Германии, я, ни разу не съел немецких сосисок и не выпил немецкого пива.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:22, ред.
Вить. А ничего особенного и не надо. Не надо придумывать велосипед. Немцы в этом отношении прагматики, которые понимают, что лучшее - враг хорошего.
В Барселоне нужно лишь сделать всё по классике: тренировочный процесс, питание, физиотерапия, профилактика и тренинг мышечного тонуса, режим и т.д и т.п.
Кто лучше немцев это делает в Европе ? Вот именно...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:17
Что ты так нахваливаешь немецкую систему? Ничего особенного в ней нет. Вот Алонсо, отошел от немецких стереотипов и стал чемпионом. Макс, я, за столько лет жизни здесь, уже столько насмотрелся и понял, что все избитые фразы про немецкую систему и тп., всего лишь- стандартные утверждения, не более того.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:09
Кратко и ясно,
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:09
Плюс 7 от Жироны
Плюс 8 от Барселоны
Я вполне доволен
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 01:08, ред.
Думаю, что нет. Но в Кубке процентов 60 я бы на них дал, так что да, получается, все-таки.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:08
При таком стечении обстоятельств, ничья для Барселоны сегодня - за благо.
Худосочные каталонцы просто не в состоянии вести силовую борьбу в единоборствах. Переполненный лазарет пополнился ещё двумя горемыками ..., и конца и края этому нет.
Пусть в межсезонье Деку берёт немецкую систему подготовки футболистов с бюргером-коучем во главе. Иначе в следующем году у Барселоны будет 100 % состав из U-17.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:08
Абсолютно заслуженная ничья. Не сказать, что кто-то из этих команд заслуживал победу. Барселона была в плюсе вдвойне, это в том, что Атлетик Бильбао посередине недели играл полуфинальный матч против Атлетико Мадрид, и второй плюс в том, что у Атлетик Бильбао были кадровые потери. Но потом, по ходу матча, один плюс отпал, когда травмы получили Де Йонг и Педри. Так что, и те, и те должны быть довольны. Понятно, что Барселоне хотелось бы воспользоваться отсечкой Жироны. Но не стоит забывать, что играть ещё достаточно долго. Буду рад, если Атлетик Бильбао выиграет Кубок Испании и всё таки попадёт в Лигу Чемпионов УЕФА следующего сезона. Очень неплохая команда у Эрнесто Вальверде.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:06
Сможет ли Атлетик оказаться в зоне Лиги Чемпионов по итогам сезона?
Capral
Capral
сегодня в 01:05
Говоря откровенно, еще до игры не сомневался, что Барса очки потеряет. Но в обороне, сегодня, сыграли лучше и надежнее, чем обычно. Зато в атаке ничего не получилось. Вобщем, жаль испанский футбол- упадок полнейший, с учетом Жироны на второй позиции.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 01:03, ред.
Как я и говорил после первого тайма, наиболее вероятным счётом было бы 0-0, так и случилось.

У команды Вальверде мысль была, да только обоих креативщиков, с которыми связаны все последние успехи, не было, ни Берчичи, ни Нико. Остались только атлеты вроде Иньяки, которые действовали максимально прямолинейно.

У команды Хави же мысли не было (как и ожидалось), плюс ещё две травмы - причём на ровном месте - причём де Йонга и Педри, а в случае де Йонга с подворотом голеностопа там и до месяца можно пропустить, если там надрыв.

В общем, "Барселоне" всё еще предстоит бороться с такой же хромающей "Жироной" за второе место, а серия легких матчей у них прошла, поэтому вопрос, проходные матчи у них были все почти в последних пяти турах как раз.

А через полторы недели ЛЧ, выздоровел бы хотя бы Педри.
Гость
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