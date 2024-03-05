Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2023/2024

Камавинга: «Я не разговаривал с Мбаппе по поводу его перехода в „Реал“»

сегодня, 17:00

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга заявил, что не говорил с нападающим ПСЖ и партнёром по сборной Франции Килианом Мбаппе на тему возможного перехода форварда в мадридский клуб.

Говорю вам правду. Я не разговаривал с Килианом. Он игрок ПСЖ, и я не знаю, что произойдёт в следующем сезоне.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Ливерпуль» и МЮ могут заплатить рекордную сумму за игрока «Кристал Пэлас»
Сегодня, 22:42
СлухиТоп-клубы интересуются полузащитником «Дженоа»
Сегодня, 21:30
СлухиФил Фоден может перейти в «Реал»
Сегодня, 18:03
Европейцы пришли за вторым Миранчуком. Антону предстоят игры с Головиным, Кузяевым и Дембеле
Сегодня, 15:56Максим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии5
СлухиЭкс-нападающий «Арсенала» перешёл в клуб второго дивизиона Китая
Сегодня, 14:54
Слухи«Бавария» снова заинтересовалась Фримпонгом
Сегодня, 14:12
Сортировать
Все комментарии
shur
shur ответ Scorp689 (раскрыть)
сегодня в 20:05
Hamman
Hamman
сегодня в 18:01, ред.
А тем временем интересные новости.
Стало известно, признал ли арбитр свою ошибку на 99-й минуте матча «Валенсия» – «Реал»
Испанский судья Хесус Хиль Мансано понимает, что ошибся в концовке субботней игры 27-го тура Примеры между «Валенсией» и «Реалом».

В ходе общения с представителями Технического комитета судей Испании он признал ошибку и взял на себя ответственность за последствия инцидента.

Мансано отстранят на два тура чемпионата, после чего он сможет вернуться к работе.

Нужно его проверить на умышленность этой ,,ошибки"
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:30
А что, это кому-то не нравится?
Scorp689
Scorp689
сегодня в 17:30
Французы все, как и черепахи немые...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 17:25
А если бы и говорил...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 