Камавинга: «Я не разговаривал с Мбаппе по поводу его перехода в „Реал“»

Полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга заявил, что не говорил с нападающим ПСЖ и партнёром по сборной Франции Килианом Мбаппе на тему возможного перехода форварда в мадридский клуб.
Говорю вам правду. Я не разговаривал с Килианом. Он игрок ПСЖ, и я не знаю, что произойдёт в следующем сезоне.
Стало известно, признал ли арбитр свою ошибку на 99-й минуте матча «Валенсия» – «Реал»
Испанский судья Хесус Хиль Мансано понимает, что ошибся в концовке субботней игры 27-го тура Примеры между «Валенсией» и «Реалом».
В ходе общения с представителями Технического комитета судей Испании он признал ошибку и взял на себя ответственность за последствия инцидента.
Мансано отстранят на два тура чемпионата, после чего он сможет вернуться к работе.
Нужно его проверить на умышленность этой ,,ошибки"
Стало известно, признал ли арбитр свою ошибку на 99-й минуте матча «Валенсия» – «Реал»
Испанский судья Хесус Хиль Мансано понимает, что ошибся в концовке субботней игры 27-го тура Примеры между «Валенсией» и «Реалом».
В ходе общения с представителями Технического комитета судей Испании он признал ошибку и взял на себя ответственность за последствия инцидента.
Мансано отстранят на два тура чемпионата, после чего он сможет вернуться к работе.
Нужно его проверить на умышленность этой ,,ошибки"