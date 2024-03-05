Европейцы пришли за вторым Миранчуком. Антону предстоят игры с Головиным, Кузяевым и Дембеле

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сегодня, 15:56

Антона хотят подписать в Лиге 1.

Алексей Миранчук перебрался в Италию с запозданием. Это был уже не молодой талант, а сложившийся, но всё ещё перспективный игрок. Его брат Антон тоже имеет шансы попробовать свои силы в Европе – рассказываем об интересе к хавбеку из-за рубежа.

Попытки турков, теперь – Лига 1

В декабре-январе возможностью подписания полузащитника интересовались турецкие топ-клубы – сообщалось, что футболист входит в сферу интересов «Бешикташа» и «Трабзонспора» (и те, и те традиционно борются за чемпионство). При этом в обоих клубах, по инсайдам, остались недовольны финансовыми запросами Антона – до конкретики не дошло, а агент Вадим Шпинёв и вовсе опроверг слухи.

Теперь заговорили уже о другом направлении – французском. Миранчук попал в сферу интересов «Нанта», клуба из Лиги 1. Селекционеры «канареек» вышли на представителей футболиста, пока стороны вели неформальный диалог на предмет возможности перехода. В его пользу играет истекающий контракт хавбека – Антон может перейти в «Нант» без существенных затрат, на правах свободного агента.

Смущают возраст, стагнация и запросы

Чтобы оценить вероятность сделки, нужно понимать ситуацию, в которой находится Антон.

Это уже не молодой перспективный хавбек, каким он был 6-7 лет назад. И за время карьеры он лишь раз играл в иностранной команде – в 2016-м году, в «Левадии». Вдобавок к этому лучший свой сезон Антон провёл в 2018-19 годах (11 мячей в чемпионате). После – травмы и стагнация. Сейчас Миранчук лишь с натяжкой – лидер «Локомотива». И всё это невыгодно выделяет полузащитника на европейском рынке игроков.

Сразу у двух воспитанников сложились запутанные отношения с родным клубом – за полгода до истечения действующего контракта ни с Жемалетдиновым, ни с Миранчуком не договорились о продлении. По слухам, всё упирается в финансовую сторону – Миранчук получает 2,4 миллиона евро в год, но в клубе решили установить новый лимит зарплат. Сообщалось, что оклад собирались снизить в 2 раза. Агент Антона Вадим Шпинёв так описал ситуацию:

«„Локомотив“ присматривается к обоим игрокам, клуб сделал определённые предложения. Но в „Локомотиве“ люди с управляющих должностей очертили определённый потолок зарплат. На все эти вещи у нас немного разные взгляды. Продолжение карьеры игроков в клубе прямо зависит от лимита на зарплаты. Это очень важный момент».

И в этой истории важна фигура агента. Вадим Шпинёв параллельно занимается делами защитника «Спартака» Георгия Джикии. Осенью мы уже видели, как специалист критиковал Дуарте, зимой говорил, что при Абаскале сложно представить продление контракта футболиста. В случае с Миранчуком, Жемалетдиновым и «Локомотивом» подобное высказывание было о генеральном директоре «красно-зелёных» Владимире Леонченко.

«Что с контрактами Жемалетдинова и Миранчука? Всё замечательно! Никаких проблем! Генеральный директор закончит работу в клубе „Локомотив“, и всё будет хорошо! Думаю, только так. Пока Леонченко в „Локо“ продления не будет? Наверное, да. Напряжённые ли у нас с ним отношения? У меня с ним нет никаких отношений».

Совпадение это или метод переговоров по новому контракту? Увидим ближе к лету. Просто добавим, что контракт с Леонченко в декабре продлили на 2 года.

«Локомотив» найдёт альтернативу

Погоду в атаке сейчас делают Максим Глушенков, Наир Тикнизян, Артём Дзюба помогает упростить игру и делает разницу в верховой борьбе, Сергей Пиняев отвечает за темп и продвижение мяча – это моторчик на фланге. Сейчас к ним добавился Тимур Сулейманов. Большинство из них – универсалы, которых главный тренер выпускает и на острие, и в оттяжке, и на фланге. Миранчука между тем не назовёшь системообразующим элементом – как и Рифата. Их наверняка хотят сохранить – но на условиях, соответствующих их статусу. Для основы и тот, и другой важен – но не незаменим.

Сейчас Тикнизяна перевели ближе к атаке – Наир-вингер лучше раскрывает свои качества, Пиняев имеет опыт игры на правом фланге, нужно только адаптироваться. Там же способен выходить Глушенков – Максим ещё на позиции «десятки» делает погоду. Дзюба – основной форвард, часть нагрузки снимает Тимур Сулейманов – его также можно выпускать в оттяжке. Плюс зимой у «Тулузы» арендовали Саида Хамулича.

Обойма в случае ухода Антона и Рифата потребует доработки – но альтернативу на рынке найти удастся.

Зачем он «Нанту»

Вопрос в том, как будет продвигаться диалог с «Нантом». «Канарейки» не претендуют на еврокубки, поэтому перед российскими клубами у них нет прямого преимущества – только условное – аргумент, что из французского клуба легче отправиться на повышение, чем из российского. Или возможность играть в более напряжённом чемпионате против таких топов, как «Пари Сен-Жермен» с Дембеле, Асенсио, Маркиньосом в составе (жаль, видимо, уже без Мбаппе). Или устраивать мини-дерби с Александром Головиным или Далером Кузяевым.

Важен будет и финансовый вопрос – повторить условия, которые сейчас есть в «Локомотиве», «Нант» вряд ли готов. Скорее всего, «железнодорожники» и футболист просто продолжат переговоры – и дальше всё будет зависеть от позиции клуба. Если выбранному вектору станут следовать без поблажек, придётся либо идти на уступки, либо искать другую команду.