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«Бавария» снова заинтересовалась Фримпонгом

сегодня, 14:12

Защитник «Байера» Джереми Фримпонг снова попал в шорт-лист «Баварии».

По информации источника, выступления игрока произвели впечатление на руководителей мюнхенского клуба. Теперь леверкузенцы могут расстаться с футболистом за 40-45 млн евро.

Если «Баварию» возглавит тренер, который в будущем намерен играть с тройкой защитников, то Фримпонг — вероятный кандидат на трансфер летом. Сам голландец пока не принял решения. Недавно к нему проявили интерес несколько топ-клубов.

В нынешнем сезоне Джереми провёл 30 матчей за «Байер» во всех турнирах, забив 10 голов и сделав 9 результативных передач.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 17:20
Футбол стал подобен большому базару, купля-продажи без всяких правил и зазрения совести… Нужно запретить участие денег в судьбах футболистов и клубов. С каким клубом начал играть с ним и заканчивали карьеру чтобы. Как у рыб всё,, большие съедают маленьких…
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:26
Пора дербанить конкурентов!
Grizly88
Grizly88
сегодня в 14:46
Бавария всегда забирала игроков у конкурентов тем самым ослабив чемпионат
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