«Бавария» снова заинтересовалась Фримпонгом

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сегодня, 14:12

Защитник «Байера» снова попал в шорт-лист «Баварии».

По информации источника, выступления игрока произвели впечатление на руководителей мюнхенского клуба. Теперь леверкузенцы могут расстаться с футболистом за 40-45 млн евро.

Если «Баварию» возглавит тренер, который в будущем намерен играть с тройкой защитников, то Фримпонг — вероятный кандидат на трансфер летом. Сам голландец пока не принял решения. Недавно к нему проявили интерес несколько топ-клубов.

В нынешнем сезоне Джереми провёл 30 матчей за «Байер» во всех турнирах, забив 10 голов и сделав 9 результативных передач.