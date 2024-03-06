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Анчелотти: «Я счастлив тренировать лучший клуб мира»

сегодня, 00:26

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что ему нравится работать в мадридском клубе.

Я люблю свою работу, и я люблю её в «Реале», мне нравится управлять делами здесь. Я очень счастлив, потому что я в лучшем клубе мира.

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Все комментарии
masti Tu hastam
masti Tu hastam
сегодня в 14:13
Что ты несёшь..старый анча .если Реал лучший клуб мира ..то какого хера вы проиграли Сити 4 :0
Karjalan Hunger
Karjalan Hunger
сегодня в 12:36
Анчелотти: «Я счастлив тренировать лучший клуб мира»
Разве он стал тренировать Химик из Коряжмы??
112910415
112910415
сегодня в 10:59
мы правда наблюдаем счастливого человека !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Alik888 (раскрыть)
сегодня в 09:40
Конечно, даже не будем отмечать мелочи, что команда Пепа с лучшим опорником мира играла против команды без опорника вообще (Перес продал Каземиро в начале сезона), в центре были возрастные и не играющие в отборе Модрич и Кроос и играющий на уколах Феде, который тоже не мог работать в отборе. Камавинга вынужденно играл отсутствующего левого защитника. Ну и форвард тоже 36-летний, проведший свой худший сезон в карьере.

Но это даже и не важно, что у Анчи не было ни одного человека, играющего в отборе, и полкоманды травмированных и возрастных. Пеп ведь тоже отлично может без опорника сыграть! А нет, оп, у него три поражения было подряд в АПЛ осенью, когда Родри травмировался.
Alik888
Alik888
сегодня в 08:27
после полуфинала ЛЧ между МС и Реалом (4;0), Анчелотти нужно стремиться к улучшению своей игры, хотя уже вряд ли произойдет в его то годы.... Гвардиола показал как нужно играть в командный футбол, где не оставил без мяча Реал, где так сказать унизил. Даже учитывая звезд в составе сливочных, командная игра горожан была неверху
shlomo
shlomo
сегодня в 08:23
Папа Карло знает что говорит...:))) ... продолжай тренировать.
nx5vkc8bqqw8
nx5vkc8bqqw8
сегодня в 07:36
Лучший клуб по всем статьям
adekvat
adekvat
сегодня в 06:47
Старый конь, а что еще в жизни тренера надо, состав хороший, титулы есть.
9cqfwh56a3kf
9cqfwh56a3kf
сегодня в 06:44
Пока неудачи не пойдут он не должен уйти.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 02:27
Ну, кажется, он выразился по-другому. Недолго ему осталось тренировать.
TOR громовержец
TOR громовержец ответ Barcelona (раскрыть)
сегодня в 01:12
    Barcelona
    Barcelona
    сегодня в 00:34
    Лучшие клубы в мире выигрывают треблы!
    У Реала Мадрид его нет и не будет!
    Митя Митин
    Митя Митин
    сегодня в 00:26
    Любой кто тренерует Реал должен быть счастлив !
    Гость
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