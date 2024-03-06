Анчелотти: «Я счастлив тренировать лучший клуб мира»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что ему нравится работать в мадридском клубе.
Я люблю свою работу, и я люблю её в «Реале», мне нравится управлять делами здесь. Я очень счастлив, потому что я в лучшем клубе мира.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что ему нравится работать в мадридском клубе.
Я люблю свою работу, и я люблю её в «Реале», мне нравится управлять делами здесь. Я очень счастлив, потому что я в лучшем клубе мира.
Разве он стал тренировать Химик из Коряжмы??
Разве он стал тренировать Химик из Коряжмы??
Но это даже и не важно, что у Анчи не было ни одного человека, играющего в отборе, и полкоманды травмированных и возрастных. Пеп ведь тоже отлично может без опорника сыграть! А нет, оп, у него три поражения было подряд в АПЛ осенью, когда Родри травмировался.
Но это даже и не важно, что у Анчи не было ни одного человека, играющего в отборе, и полкоманды травмированных и возрастных. Пеп ведь тоже отлично может без опорника сыграть! А нет, оп, у него три поражения было подряд в АПЛ осенью, когда Родри травмировался.
У Реала Мадрид его нет и не будет!
У Реала Мадрид его нет и не будет!