«Байер» ищет преемника Хаби Алонсо

1709707505

сегодня, 09:45

У «Байера» есть расширенный список кандидатов на должность главного тренера на тот случай, если покинет команду. В Леверкузене уверены, что испанец, у которого контракт до 2026 года, останется с ними и в следующем сезоне, несмотря на интерес со стороны «Баварии» и «Ливерпуля». Тем не менее, клуб всегда хочет быть готовым ко всему.

В списке потенциальных кандидатов на замену Алонсо наиболее интересно звучат два имени, главный тренер «Штутгарта» (придерживается схожей с испанцем манеры игры) и наставник второй команды «Реала» Рауль (знаком с Бундеслигой по выступлениям за «Шальке»). Стоит отметить, что «Байер» не в первый раз так подходит к вопросу поиска главного тренера. Сам Алонсо уже был в этом списке за полтора года до своего назначения.