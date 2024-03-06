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«Байер» ищет преемника Хаби Алонсо

сегодня, 09:45

У «Байера» есть расширенный список кандидатов на должность главного тренера на тот случай, если Хаби Алонсо покинет команду. В Леверкузене уверены, что испанец, у которого контракт до 2026 года, останется с ними и в следующем сезоне, несмотря на интерес со стороны «Баварии» и «Ливерпуля». Тем не менее, клуб всегда хочет быть готовым ко всему.

В списке потенциальных кандидатов на замену Алонсо наиболее интересно звучат два имени, главный тренер «Штутгарта» Себастьян Хёнесс (придерживается схожей с испанцем манеры игры) и наставник второй команды «Реала» Рауль (знаком с Бундеслигой по выступлениям за «Шальке»). Стоит отметить, что «Байер» не в первый раз так подходит к вопросу поиска главного тренера. Сам Алонсо уже был в этом списке за полтора года до своего назначения.

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Все комментарии
therapy
therapy ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 12:30
Если разберут, то строить прийдется заново...и вопрос кто будет тренером уже будет не важно.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 11:57
Рауля можно попробовать,думаю что справится !
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 11:55
Нечего прописывать в контракте отступные...
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 11:01
Кайф, прям бальзам на душу)))
Спасибо))
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 11:00
Вот пожалуйста)) Смотрите)))))
А так согласен, было бы интересно, но боюсь что Байер разберут летом. И в следующем году это будет обычный середняк
нечитайло
нечитайло
сегодня в 10:33
Тылы всегда должны быть прикрыты
112910415
112910415
сегодня в 10:28
системный подход, это правильно !
YNWA
YNWA
сегодня в 10:15
Как бы это не повлияло на результаты команды до конца сезона.
Manaseryan
Manaseryan
сегодня в 10:13
А зря, тренер еще не работал до конца сезона.
allemz
allemz
сегодня в 10:06
Если Алонсо себя норм проявит в топ-клубе после Байера, то можно будет подумать насчёт замены Пепки в будущем
bx5248rj3ceb
bx5248rj3ceb
сегодня в 10:03
Тяжко будет Байеру без Алонсо
allemz
allemz
сегодня в 10:02
Я бы на Рауля посмотрел
drug01
drug01
сегодня в 09:57
Байер мудро поступает! Хочет быть на чеку!
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