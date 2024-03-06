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Александр Кержаков пройдёт стажировку в европейских клубах

вчера, 16:07

Российский специалист Александр Кержаков рассказал о планах по продолжению тренерской карьеры.

Переговоры с клубами были. Общался в командами из бывших советских республик. Где-то что-то меня не устраивало, где-то — руководство этих клубов. Выбирали более опытных тренеров, всем сейчас нужны такие специалисты. Из России предложений не было.

Сейчас идёт общение с несколькими клубами. Также сейчас смотрю футбол, уже есть договорённость на несколько стажировок в европейских клубах. Это Испания. Как могу, заполняю эту тренерскую паузу развитием в профессии.

Ранее в «Истиклоле» высказались о возможном назначении Кержакова.

Напомним, с ноября 2023 года 41-летний специалист находится без работы. Крайним клубом Кержакова был «Спартак» из Суботицы.

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Все комментарии
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ 6asec58h673h (раскрыть)
вчера в 21:32
В "Работнички" из Македонии 😄
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:15
Не станет он хорошим тренером.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:02
Это часом не тот товарищ, что выдал эксклюзив:
- Бил ,бью и буду бить!
(Хотя крылатое выражение якобы не от генерировал)
112910415
112910415
вчера в 17:43
пока как-то не очень получается
6nad6pq6t3zs
6nad6pq6t3zs
вчера в 16:56
Сейчас в Европе ходи и оглядывайся... Вдруг какой-нибудь хохол из-за угла выскочит...
shur
shur
вчера в 16:55, ред.
...был «Спартак» из Суботицы, теперь "Спартак" из Воскресенска...!
Тренер сказал:" Били, бейте и будите бить!!!"
6asec58h673h
6asec58h673h
вчера в 16:40
Испания???? .... неужели в Реал Мадрид собрался на стажировку??????
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:35
Керж был хорошим футболистом, но тренер из него никакой, надо завязывать с этим
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:17
Кто-нибудь скажите уже ему, чтобы не мучался. Не его это, не его...
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