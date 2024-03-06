Александр Кержаков пройдёт стажировку в европейских клубах

Российский специалист Александр Кержаков рассказал о планах по продолжению тренерской карьеры.
Переговоры с клубами были. Общался в командами из бывших советских республик. Где-то что-то меня не устраивало, где-то — руководство этих клубов. Выбирали более опытных тренеров, всем сейчас нужны такие специалисты. Из России предложений не было.
Сейчас идёт общение с несколькими клубами. Также сейчас смотрю футбол, уже есть договорённость на несколько стажировок в европейских клубах. Это Испания. Как могу, заполняю эту тренерскую паузу развитием в профессии.
Ранее в «Истиклоле» высказались о возможном назначении Кержакова.
Напомним, с ноября 2023 года 41-летний специалист находится без работы. Крайним клубом Кержакова был «Спартак» из Суботицы.
- Бил ,бью и буду бить!
(Хотя крылатое выражение якобы не от генерировал)
- Бил ,бью и буду бить!
(Хотя крылатое выражение якобы не от генерировал)
Тренер сказал:" Били, бейте и будите бить!!!"
Тренер сказал:" Били, бейте и будите бить!!!"