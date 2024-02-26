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ГлавнаяНовостиНаши за рубежомФранция. Лига 1 2023/2024

Головин: «С „Лансом“ получилась эмоциональная игра. ПСЖ дадим бой»

вчера, 11:28

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин высказался о прошедшем матче 23-го тура Лиги 1 против «Ланса» (победа 3:2) и о предстоящей игре 24-го тура с ПСЖ.

Получилась очень эмоциональная, открытая игра с большим количеством голевых моментов. Так вышло, что и мы, и соперник в этом матче больше преуспели в атаке и созидании, чем в обороне. Обычно такие матчи запоминаются и нравятся болельщикам. В каких-то моментах повезло нам, где-то удача была на стороне соперника. Тут можно вспомнить и наш незабитый пенальти. Очень хорошо, что в итоге мы смогли выиграть и набрать три очка.

Будем готовиться как обычно. Тем более у нас сейчас идут такие матчи, когда соперниками являются прямые конкуренты по таблице. Не так давно была «Ницца», теперь «Ланс», в пятницу будет «ПСЖ». Интересная серия. Две игры мы выиграли. Правда, уступили «Тулузе». Надеюсь, с парижанами сыграем удачно. Понятно, что это серьёзный соперник, они не просто так с приличным отрывом лидируют в чемпионате. Но мы играем дома, постараемся дать бой и порадовать болельщиков.

В текущем сезоне Головин сыграл 22 матча в Лиге 1 и Кубке Франции, в которых забил 6 мячей, отдал 4 результативные передачи и получил 9 карточек (8 жёлтых и 1 красную).

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Интерес
Интерес
вчера в 18:51
Продуют крупно на своём кривом великокняжеском стадионе,где болельщиков ПСЖ будет больше.Хотя Сашка и отдаст голевой пас.
ОПС
ОПС
вчера в 12:01
Слова останутся словами. А нам остается только надеяться на хорошую игру и удачный исход.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:57
Удачи Монако! Саня трешку отгрузит парижу, а Арсен потом добьет в ЛЧ их)))))
Вещий
Вещий
вчера в 11:34
Как вчера играл ПСЖ, то точно бой дадите. Удачи на этом поприще.
Гость
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