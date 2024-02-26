Головин: «С „Лансом“ получилась эмоциональная игра. ПСЖ дадим бой»

Полузащитник «Монако» и сборной России высказался о прошедшем матче 23-го тура Лиги 1 против «Ланса» (победа 3:2) и о предстоящей игре 24-го тура с ПСЖ .

Получилась очень эмоциональная, открытая игра с большим количеством голевых моментов. Так вышло, что и мы, и соперник в этом матче больше преуспели в атаке и созидании, чем в обороне. Обычно такие матчи запоминаются и нравятся болельщикам. В каких-то моментах повезло нам, где-то удача была на стороне соперника. Тут можно вспомнить и наш незабитый пенальти. Очень хорошо, что в итоге мы смогли выиграть и набрать три очка.