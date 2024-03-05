В «Реал Сосьедаде» рассказали о состоянии здоровья Захаряна

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате рассказал, когда полузащитник испанского клуба Арсен Захарян вернётся в строй.
У Захаряна небольшое повреждение икроножной мышцы, и пока мы не знаем, примет ли игрок участие в ближайших тренировках с командой. Сегодняшний матч он пропустит, но будет поддерживать команду и смотреть игру на стадионе. К субботнему матчу чемпионата россиянин должен быть готов.
Не понимаю зачем уезжал неужели сам не понимал что слабоват для Европы!
Не понимаю зачем уезжал неужели сам не понимал что слабоват для Европы!