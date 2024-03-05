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В «Реал Сосьедаде» рассказали о состоянии здоровья Захаряна

сегодня, 12:14

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате рассказал, когда полузащитник испанского клуба Арсен Захарян вернётся в строй.

У Захаряна небольшое повреждение икроножной мышцы, и пока мы не знаем, примет ли игрок участие в ближайших тренировках с командой. Сегодняшний матч он пропустит, но будет поддерживать команду и смотреть игру на стадионе. К субботнему матчу чемпионата россиянин должен быть готов.

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Все комментарии
Ев17
Ев17
сегодня в 18:54
сколько черноротых комментаторов ... Арсену здоровья и удачи, всё у него получится !
112910415
112910415
сегодня в 13:45
тяжелы для него тамошние нагрузки ...
lotsman
lotsman
сегодня в 13:11
Захарян гораздо больше лечится, чем играет на поле.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 12:59
отправьте его на курорт пусть там лечится вот купили себе гемор
drug01
drug01
сегодня в 12:48
Арсену надо помочь его участие в игре просто необходима...
Roger Young
Roger Young ответ Рой Макай (раскрыть)
сегодня в 12:36
Все просто, Захарян это мопс
Рой Макай
Рой Макай
сегодня в 12:25
Такое чувство, что РС купили не футболиста, а пенсионера с полным букетом хронических заболеваний. Только и вижу новости, как Захаряну плохо.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 12:20
Арсен в Реал Сосьедаде больше времени проводит в амбулаториях чем на поле!
Не понимаю зачем уезжал неужели сам не понимал что слабоват для Европы!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:18
Будем надеяться что врачи сделают свое дело и мы в ближайших матчах увидим Арсена на поле.
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