Мучения Захаряна продолжаются. Арсен создал один гол за полгода в Испании

1709136374

вчера, 19:06

Невероятно сложный старт в Ла Лиге.

В «Реале Сосьедад» Арсену не везёт

Отдаем должное двадцатилетнему полузащитнику, Захарян выходит в основе команды из Сан-Себастьяна, когда не мешают проблемы со здоровьем. В новом году полузащитник провел одиннадцать матчей, лишь четыре раза выходил со скамейки, в остальных случаях играл в старте. Проблема лишь в том, что даже попытки тренера Альгуасила найти для Арсена правильное место на поле не увенчались успехом. Футболист появлялся на правом краю в атаке. Играл на позиции левого вингера. Занимал место в центре поля. Даже были эксперименты с переходом на модную позицию «восемь с половиной», когда Захаряну выдавали задания в стиле Беллингема.

Футболист старается, но нет конкретного места на поле. Самой удобной для Арсена остается позиция левого инсайда, когда нет чистой разрушительной работы и можно брать паузы. Также из-за смены ролей нет наигранных связей, полузащитник постоянно встречает разных напарников, меняя амплуа. А самое главное, что нет голевых действий. Вот это перечеркивает старания, ведь универсальность не мешает называть Захаряна созидательным, атакующим футболистом.

Во всех турнирах после переезда в «Реал Сосьедад» молодой полузащитник отметился одной голевой передачей, мячей пока не забивал. И это человек, который в более закрытом и жестком дивизионе дома создавал по 11-13 голов за сезон, хотя был ещё моложе, чем сейчас. Двадцатилетний новичок «Реала Сосьедад» может смело именовать себя невезучим игроком в стартовом сезоне в Испании. Арсен нанес 34 удара по воротам, из которых половина из пределов штрафной площади.

Получается, выбирает правильные позиции. Также Захарян отдал 24 передачи под удар, что обычно конвертируется в голевые передачи по сумме усилий. Уже сейчас должно быть несколько голов и ассистов. Например, в «Сосьедаде» только четыре игрока создали напарникам больше моментов в Ла Лиге, чем Захарян. У него 14 пасов под удары, а у Мерино 16. При этом Микель первый по ассистам – 3 результативные передачи, а у Арсена один удачный пас в день разгрома «Вильярреала».

Здоровье игрока беспокоит тренеров

Ещё когда Захарян играл в «Динамо», то обращали внимание на его хрупкость. Арсен не пропускает много матчей и не получал сложных травм. Но его может выбить из игры ангина или простуда. Подхватил коронавирус в Испании, что тоже сказалось в итоге на общем состоянии, ведь эта болезнь коварнее, чем многие думают. Сухожилья и лодыжка тоже пострадали в новом сезоне. Физически Арсену надо прибавлять, ведь его молодой организм бросили в топку профессионального футбола. А не все от природы огромные и сильные, как ван Дейк из «Ливерпуля».

Захарян, учитывая его тонкую профессию на поле, нуждается в определенном настрое. Зато времени раскисать нет, поскольку Арсен играет за команду в плохом состоянии. Баски вылетели от «Мальорки» из Кубка Испании в серии пенальти, а российский хавбек продержался на поле чуть больше часа. Но Захарян снова будет в основе, поскольку у басков хватает травмированных футболистов. Поскольку сам полузащитник избежал сложной травмы – врачи говорят, что не нужно проводить операцию, то станет «двенадцатым игроком» или первым «куда пошлют».

Не лучшая роль для новичка, но крещение футбольным боем. Пока придут в себя игроки основы, пока будут отдыхать прямые конкуренты вроде Барренетчеа, у Арсена будет шанс заиграть если не на позиции левого вингера, то чуть ближе к центру поля в схеме «4-1-4-1». Благодаря высокому классу центральных хавбеков – Мерино и Субименди выступали за сборную Испании, «Реал Сосьедад» может позволить себе серии успешных матчей даже после непростых отрезков. Но пока у команды 1 победа в 8 последних матчах, результаты озадачили фанатов.

У басков всего одна победа против четырех поражений в последних пяти поединках. С Мбаппе и Дембеле в Лиге чемпионов тоже не справились, хотя достойно провели первый тайм. Луис Энрике удивился, что после перерыва «Реал Сосьедад» расклеился и допустил поражение 0:2, поэтому у испанцев сугубо теоретические шансы на четвертьфинал Лиги чемпионов. Но поражения и ничьи заставляют лучше работать на тренировках. Захарян получит шанс проявить себя, поскольку неудачи заставляют искать различные варианты.

Выводы после сложного дебюта Захаряна:

- Происходит адаптация к новой стране, изучение языка и бытовые нюансы – надо привыкнуть к Испании.

- Влияет состояние здоровья и выносливость футболиста. В элитной лиге надо быть намного активнее и играть все 90 минут.

- Высокая конкуренция в атаке «Реала Сосьедад» заставляет Захаряна постоянно быть в поиске позиции. В «Динамо» привык к похожим путешествиям.

- Главный тренер и представители клуба защищают Арсена от нападок и критики, ссылаясь на его возраст и повреждения, но это не всегда помогает.

- Захаряну нужен ударный отрезок с голами и ассистами, чтобы переключиться в любимый режим наглого подростка. Надо поймать свою волну.

- Неважное состояние всего «Реала Сосьедад» накладывается на проблемы Захаряна. Даже более опытные люди не справляются. Команда уже не в топ-4 в Ла Лиге, «Жирона» заняла их место. Это тоже влияет.