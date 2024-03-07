Агент Алиссона прокомментировал интерес саудовских клубов к футболисту

Зе Мария, агент вратаря «Ливерпуля» Алиссона, опроверг слухи о возможном переходе футболиста в чемпионат Саудовской Аравии.
Не было никаких контактов. На данный момент это невозможно.
Сейчас бразилец восстанавливается после травмы.
Зе Мария, агент вратаря «Ливерпуля» Алиссона, опроверг слухи о возможном переходе футболиста в чемпионат Саудовской Аравии.
Не было никаких контактов. На данный момент это невозможно.
Сейчас бразилец восстанавливается после травмы.
есть ещё в Европе дела !
есть ещё в Европе дела !
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Это невозможно потому что ТО закрыто, летом будет видно
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Это невозможно потому что ТО закрыто, летом будет видно