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Агент Алиссона прокомментировал интерес саудовских клубов к футболисту

сегодня, 10:26

Зе Мария, агент вратаря «Ливерпуля» Алиссона, опроверг слухи о возможном переходе футболиста в чемпионат Саудовской Аравии.

Не было никаких контактов. На данный момент это невозможно.

Сейчас бразилец восстанавливается после травмы.

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Все комментарии
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 14:18
Да, еще чего. Алиссон не для них.
112910415
112910415
сегодня в 11:43
какая такая Аравия ?!
есть ещё в Европе дела !
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:24
Не было никаких контактов. На данный момент это невозможно.
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Это невозможно потому что ТО закрыто, летом будет видно
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:23
Рано ему еще на заработки. Так что пусть восстанавливается и играет в приличных чемпах.
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