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Опенда может продолжить карьеру в Англии

сегодня, 13:24

Нападающий клуба «РБ Лейпциг» Лоис Опенда имеет шансы перейти в чемпионат Англии.

Речь идет об интересе со стороны «Челси» и «Ливерпуля».

В 24 матчах текущего сезона Бундеслиги игрок забил 17 голов и отдал 4 голевые передачи.

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allemz
allemz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 14:53
Срочно в МЮ этого топчика за любые деньги, да поскорее!
Темнокожий "охотник на воробьев" отлично впишется в философию клуба и вырастет в красного дьявола для воробьев, прям страшный сон для популяции целого семейства...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:06
Судя по вчерашнему матчу, одного Тимо Вернера "Челси" было недостаточно, нужен ещё один)
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:06
Думаю для Ливера он бы подошел... хотя непонятно кто будет тренером (так же как и у Челси).
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