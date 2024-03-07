Опенда может продолжить карьеру в Англии

Нападающий клуба «РБ Лейпциг» Лоис Опенда имеет шансы перейти в чемпионат Англии.
Речь идет об интересе со стороны «Челси» и «Ливерпуля».
В 24 матчах текущего сезона Бундеслиги игрок забил 17 голов и отдал 4 голевые передачи.
Нападающий клуба «РБ Лейпциг» Лоис Опенда имеет шансы перейти в чемпионат Англии.
Речь идет об интересе со стороны «Челси» и «Ливерпуля».
В 24 матчах текущего сезона Бундеслиги игрок забил 17 голов и отдал 4 голевые передачи.
Темнокожий "охотник на воробьев" отлично впишется в философию клуба и вырастет в красного дьявола для воробьев, прям страшный сон для популяции целого семейства...
Темнокожий "охотник на воробьев" отлично впишется в философию клуба и вырастет в красного дьявола для воробьев, прям страшный сон для популяции целого семейства...