«Урал» не собирается расставаться с Ганчаренко

Президент «Урала» ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера .

9 марта команда из Екатеринбурга потерпела поражение от «Зенита» (1:4) в матче 20-го тура РПЛ .

Ганчаренко будет работать и исправлять ситуацию. Он хороший тренер, который нам очень нравится. Он все проблемы команды видит и знает, что надо делать. Расставаться из-за нескольких проигранных матчей — неправильно.