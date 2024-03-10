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«Урал» не собирается расставаться с Ганчаренко

сегодня, 11:29

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера Виктора Ганчаренко.

9 марта команда из Екатеринбурга потерпела поражение от «Зенита» (1:4) в матче 20-го тура РПЛ.

Ганчаренко будет работать и исправлять ситуацию. Он хороший тренер, который нам очень нравится. Он все проблемы команды видит и знает, что надо делать. Расставаться из-за нескольких проигранных матчей — неправильно.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 12:51
Грише надо думать не о тренере, а о том, как усилить команду новыми игроками. Все аутсайдеры усилились, а он пытается выехать на старом багаже.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:32
Вы правы, но я о другом: о Дамокловом мече в виде постоянного негативного фона, который идёт от него и висит над ребятами, как злой рок. Вот лично вы хотели бы играть за "Урал", когда видите и знаете, что он постоянно наблюдает за тобой, как хищник за жертвой из засады ?
Я - нет, и дело здесь не в зарплате.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 12:24
Юра, возможно ты и прав, но не забывай, что Гриша - фактический хозяин Урала, а не наемный работник как ВМГ. В Урале большая доля его денег, так что скорее он от кого то избавятся, чем от него.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 12:21
Правильный подход. Удачи и команде, и гл.тренеру!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:20, ред.
Слушайте, граждане. А может, игроки не хотят играть под руководством г-на Иванова ? Не Гончаренко, а именно Иванова. Испытывать постоянный психологический стресс от поведения этого товарища не каждому дано. Вот и "забили" футболисты, не выдержали. Мы ещё не знаем, как он ведёт себя в раздевалке и на тренировках, но, судя по его агрессивным, порой неадекватным высказываниям в прессе, я вполне могу себе представить состояние ребят. Учитываю, кроме того, их нежную натуру.
Мы же с вами прекрасно знаем, что порой от одного взгляда становится не по себе, а когда в нём постоянно громы и молнии человека, готового в любой момент наброситься на тебя, как бык на красную тряпку...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:18
От добра, добра не ищут .
112910415
112910415
сегодня в 12:13
да привыкли уже ...
drug01
drug01
сегодня в 12:08
Это правильно, не надо спешить! Тренера лучше не надо!!!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:49
Я даже не знаю, как они дальше будут выправлять ситуацию. Видно, что у команды есть свои проблемы. Я думаю, что вряд ли Урал сейчас будет увольнять Гончаренко, а вот после пяти следующих туров, если Урал не наберёт ни одного очка, то... ну а прямо сейчас какой смысл увольнять.... Чехарда тренеров особо толку не даст.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:39
Нормальный тренер, спады бывают у любой команды.
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