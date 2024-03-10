«Урал» не собирается расставаться с Ганчаренко

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера Виктора Ганчаренко.
9 марта команда из Екатеринбурга потерпела поражение от «Зенита» (1:4) в матче 20-го тура РПЛ.
Ганчаренко будет работать и исправлять ситуацию. Он хороший тренер, который нам очень нравится. Он все проблемы команды видит и знает, что надо делать. Расставаться из-за нескольких проигранных матчей — неправильно.
Мы же с вами прекрасно знаем, что порой от одного взгляда становится не по себе, а когда в нём постоянно громы и молнии человека, готового в любой момент наброситься на тебя, как бык на красную тряпку...
Мы же с вами прекрасно знаем, что порой от одного взгляда становится не по себе, а когда в нём постоянно громы и молнии человека, готового в любой момент наброситься на тебя, как бык на красную тряпку...