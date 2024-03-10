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Член совета директоров «Динамо»: «Личке будет предложен новый контракт»

сегодня, 09:21

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин сообщил, что клуб сделает предложение о новом контракте главному тренеру Марцеле Личке.

Контракт Лички? С ним всё будет в порядке, поверьте мне. Ему будет предложен новый контракт. Когда? Сезон закончится, тогда всё и будет понятно.

Моё мнение: это хороший тренер, ему надо делать предложение, конечно же.

Специалист возглавил команду летом 2023 года. Договор между Личкой и «Динамо» рассчитан до конца нынешнего сезона с возможностью продления на ещё 2 сезона при достижении определённых условий.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 12:45
Надо подписывать, иначе уведут.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 12:40, ред.
Причём тут гадать/не гадать?
Тут не в гадании дело, а в том, что Динамо откладывает самый главный - тренерский вопрос на потом. Это явный признак некомпетентности управления.
И то, что Степашин, от "великого ума", об этом ещё и трубит на весь мир, - лишний раз тому в подтверждение.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 12:38
По последнему абзацу: не будем с вами гадать. Неблагодарное это дело. Вы сами это прекрасно знаете.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 12:31, ред.
А я бы на месте главного руководства Динамо уволил как балабола Степашина, так и прочих глупцов из совета директоров, отвечающих за переподписание контракта с Личке ...

Тут ведь даже не гипотетически, а вполне себе реально может нарисоваться такая ситуация: пролетит к лету как фанера над Парижем Семак..., вышвырнут его как старую колхозную лошадь ... и предложит Миллер пост тренера тому же Личке.
Я б при таком раскладе на месте чеха, между Динамо и Зенитом долго не выбирал. )))
112910415
112910415
сегодня в 12:21
Динамо уверенно движется вверх по таблице ...
этим всё сказано !
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:08, ред.
Банальность. А я бы на месте Совета уволил бы главного тренера без сожаления. Идут "всего" на третьем месте, а могли бы лидировать с отрывом от тех же "Зенита" и "Краснодара" очков в десять.
zqbgr2wnxurn
zqbgr2wnxurn
сегодня в 11:46
Пусть продлят он этого заслужил.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:35
Отличный специалист!
Куда смотрел Спартак!
КБ берут то прыгающих, то скачущих тренеров.
shur
shur
сегодня в 11:28
...ну если сам Сергей Вадимович сообщил, будет контракт,заработал!
ump7fnkbp3n9
ump7fnkbp3n9
сегодня в 11:20
Личка сейчас справляется хорошо, менять его нет смысла
gg4r62mpkr8b
gg4r62mpkr8b
сегодня в 11:16
Если условия выполнены, то конечно, а если нет?
drug01
drug01
сегодня в 09:55
Заслужил, результат хороший!!!! Только вперёд!!!
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:42
Толковый тренер! С ним "Динамо" явно прогрессирует.
В этом году году динамовцам вместе с ним вполне реально побороться за медали.
А вот какого достоинства будут эти медали, увидим в конце сезона.
shlomo
shlomo
сегодня в 09:33, ред.
Если не ошибаюсь, то когда он переходил в Динамо, то там было условие о продлении с ним контракта, он будет продлен в случае попадания команды в пятерку лучших по итогам сезона. Пока все у Динамиков идет по плану. Но как говориться не будем бежать впереди паровоза, но есть шанс даже зацепить медальки.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 09:32
Это хороший тренер, пусть тренирует команду.
Гость
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