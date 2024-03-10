Член совета директоров «Динамо»: «Личке будет предложен новый контракт»

Член совета директоров московского «Динамо» сообщил, что клуб сделает предложение о новом контракте главному тренеру .

Контракт Лички? С ним всё будет в порядке, поверьте мне. Ему будет предложен новый контракт. Когда? Сезон закончится, тогда всё и будет понятно.

Моё мнение: это хороший тренер, ему надо делать предложение, конечно же.