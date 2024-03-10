Член совета директоров «Динамо»: «Личке будет предложен новый контракт»

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин сообщил, что клуб сделает предложение о новом контракте главному тренеру Марцеле Личке.
Контракт Лички? С ним всё будет в порядке, поверьте мне. Ему будет предложен новый контракт. Когда? Сезон закончится, тогда всё и будет понятно.
Моё мнение: это хороший тренер, ему надо делать предложение, конечно же.
Специалист возглавил команду летом 2023 года. Договор между Личкой и «Динамо» рассчитан до конца нынешнего сезона с возможностью продления на ещё 2 сезона при достижении определённых условий.
Тут ведь даже не гипотетически, а вполне себе реально может нарисоваться такая ситуация: пролетит к лету как фанера над Парижем Семак..., вышвырнут его как старую колхозную лошадь ... и предложит Миллер пост тренера тому же Личке.
Я б при таком раскладе на месте чеха, между Динамо и Зенитом долго не выбирал. )))
Тут ведь даже не гипотетически, а вполне себе реально может нарисоваться такая ситуация: пролетит к лету как фанера над Парижем Семак..., вышвырнут его как старую колхозную лошадь ... и предложит Миллер пост тренера тому же Личке.
Я б при таком раскладе на месте чеха, между Динамо и Зенитом долго не выбирал. )))
Тут не в гадании дело, а в том, что Динамо откладывает самый главный - тренерский вопрос на потом. Это явный признак некомпетентности управления.
И то, что Степашин, от "великого ума", об этом ещё и трубит на весь мир, - лишний раз тому в подтверждение.
Тут не в гадании дело, а в том, что Динамо откладывает самый главный - тренерский вопрос на потом. Это явный признак некомпетентности управления.
И то, что Степашин, от "великого ума", об этом ещё и трубит на весь мир, - лишний раз тому в подтверждение.