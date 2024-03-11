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Иванов рассудит «Зенит» и «Динамо». Назначения судей на 1/4 финала Кубка

сегодня, 13:11

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 1/4 финала Кубка России.

Путь РПЛ

12 марта (вторник)

ЦСКА – «Ростов»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Вячеслав Харламов.

13 марта (среда)

«Зенит» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Роман Усачев; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Мацюра.

14 марта (четверг)

«Спартак» – «Оренбург»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Мартынов.

«Локомотив» – «Балтика»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Алексей Стипиди; резервный судья – Александр Машлякевич; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Юрий Баскаков.

Путь регионов

12 марта (вторник)

«Химки» – «Краснодар»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Евгений Кукуляк; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Андрей Бутенко.

13 марта (среда)

«Волгарь» – «Ахмат»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Воронцов; резервный судья – Олег Соколов; инспектор – Олег Соколов.

«Родина» – «Урал»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Сергей Чебан; AVAR – Павел Шадыханов; инспектор – Эдуард Малый.

14 марта (четверг)

«СКА-Хабаровск» – «Сочи»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Алексей Резников.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 16:48
Иванову нелегко придётся
lotsman
lotsman ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 14:51
Иванов Ростовчанин. И судил он всегда нормально.
34kqb5z64enq
34kqb5z64enq
сегодня в 14:43
ЦСКА -Ростов вот игра Центральная!!!!
drug01
drug01
сегодня в 14:41
Надо пожелать хорошей игры и без ошибок Судей!!!
112910415
112910415
сегодня в 14:29
верим в этих людей, они не накосячат ! )
Grizly88
Grizly88
сегодня в 13:35
Иванов зенитовец
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:25
В ожидании подвоха от товарищей судей !)
r6trgvmvfde6
r6trgvmvfde6
сегодня в 13:25
Всё равно кто-нибудь из этих персонажей опять накукуянит
Гость
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