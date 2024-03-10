«Стопроцентный пенальти». Клопп — о столкновении Доку и МакАллистера

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал столкновение нападающего «Манчестер Сити» с полузащитником «красных» . На 90+9-й Доку попытался выбить мяч из штрафной площади, но попал шипами в грудь МакАллистеру, аргентинец упал, но рефери после консультации с видеоассистентом пенальти не назначил. Команды сыграли вничью (1:1).

Это стопроцентный пенальти. Арбитры найдут объяснение. Это был бы стопроцентный фол на любом участке поля – и, наверное, предупреждение.

Все люди c iPad, которые находились рядом со мной, воскликнули: «Надо же, все очевидно!»

Вероятно, они смогут спрятаться за фразой, что все не так однозначно.

Разумеется, это пенальти, но нам не позволили его пробить. Ну и ладно, главное для меня – что мы можем играть в такой футбол, как сегодня. Я увидел немало замечательных моментов.