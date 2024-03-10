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«Стопроцентный пенальти». Клопп — о столкновении Доку и МакАллистера

вчера, 22:59
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал столкновение нападающего «Манчестер Сити» Жереми Доку с полузащитником «красных» Алексисом МакАллистером. На 90+9-й Доку попытался выбить мяч из штрафной площади, но попал шипами в грудь МакАллистеру, аргентинец упал, но рефери Майкл Оливер после консультации с видеоассистентом пенальти не назначил. Команды сыграли вничью (1:1).

Это стопроцентный пенальти. Арбитры найдут объяснение. Это был бы стопроцентный фол на любом участке поля – и, наверное, предупреждение.

Все люди c iPad, которые находились рядом со мной, воскликнули: «Надо же, все очевидно!»

Вероятно, они смогут спрятаться за фразой, что все не так однозначно.

Разумеется, это пенальти, но нам не позволили его пробить. Ну и ладно, главное для меня – что мы можем играть в такой футбол, как сегодня. Я увидел немало замечательных моментов.

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Все комментарии
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan ответ YNWA (раскрыть)
сегодня в 00:51
Этот эпизод не смотрел - на минуту отошел от экрана. Но верю.
YNWA
YNWA ответ Kenas Ter-Aristakessyan (раскрыть)
сегодня в 00:40
Шипами в печень в ребра, сто процентов пенальти!
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 00:21
Это не то, чем должен запомниться Клопп после ухода.. Уходить надо достойно.. У Хави набрался чтоль?.. 👎
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 00:16
Клопп знает лучше. скорее было чем нет.
YNWA
YNWA
сегодня в 00:08
У судьи духа не хватило показать на точку!
Elliada_
Elliada_
вчера в 23:32
Буду скучать по нытью Клоппа
Гость
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