«Оренбург» объяснил, почему арбитр не объявил решение в матче с «Балтикой»

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вчера, 22:55

В «Оренбурге» объяснили, почему главный арбитр матча 20-го тура РПЛ с «Балтикой» не объявил по громкой связи решение после видеопросмотра.

Ранее сообщалось, что на стадионе «Газовик» нет технической возможности для этого.

Во втором тайме после вмешательства VAR в ворота калининградской команды был назначен пенальти, который не сумел реализовать нападающий Дмитрий Воробьёв.

В телеграм-канале южноуральского клуба сообщается: