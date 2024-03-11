«Оренбург» объяснил, почему арбитр не объявил решение в матче с «Балтикой»

В «Оренбурге» объяснили, почему главный арбитр матча 20-го тура РПЛ с «Балтикой» Владимир Москалёв не объявил по громкой связи решение после видеопросмотра.
Ранее сообщалось, что на стадионе «Газовик» нет технической возможности для этого.
Во втором тайме после вмешательства VAR в ворота калининградской команды был назначен пенальти, который не сумел реализовать нападающий Дмитрий Воробьёв.
В телеграм-канале южноуральского клуба сообщается:
Друзья. Это неправда! Стадион готов к объявлению, оборудование пришло и накануне всё протестировали — всё работает. Просто наш матч изначально не входил в список четырёх матчей в туре, на которых планировалось тестирование новой системы объявления. Всем добра.