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«Оренбург» объяснил, почему арбитр не объявил решение в матче с «Балтикой»

вчера, 22:55
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 0Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

В «Оренбурге» объяснили, почему главный арбитр матча 20-го тура РПЛ с «Балтикой» Владимир Москалёв не объявил по громкой связи решение после видеопросмотра.

Ранее сообщалось, что на стадионе «Газовик» нет технической возможности для этого.

Во втором тайме после вмешательства VAR в ворота калининградской команды был назначен пенальти, который не сумел реализовать нападающий Дмитрий Воробьёв.

В телеграм-канале южноуральского клуба сообщается:

Друзья. Это неправда! Стадион готов к объявлению, оборудование пришло и накануне всё протестировали — всё работает. Просто наш матч изначально не входил в список четырёх матчей в туре, на которых планировалось тестирование новой системы объявления. Всем добра.

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SHEARER
SHEARER
вчера в 23:02
Наверное постеснялся.
Гость
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