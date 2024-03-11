Судьи VAR украли у «Ливерпуля» гол и два пенальти. Тотальная несправедливость в АПЛ

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сегодня, 14:24

Второй сезон подряд невероятные скандалы.

Предыдущие ошибки признавали

Оценки Майклу Оливеру и его помощникам перед мониторами официальные футбольные власти вынесут чуть позже. Но все эксперты по судейству горят, что Доку сыграл безрассудно, поэтому судья должен были указать на «точку» в концовке матча «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Многие фанаты «горожан» не понимают молчание арбитров с повторами. Получи Бернарду удар ногой в район груди от Диаса из «Ливерпуля», то оценка сохраняется – точно пенальти за небрежную игру. Нельзя так высоко задирать ногу в борьбе за мяч, если вместе с этим наносишь удар по сопернику.

Предыдущие грубые ошибки в центральных матчах «Ливерпуля» уже признали. Ховард Уэбб, куратор арбитров АПЛ , извинялся за отмененный гол Луиса Диаса в день матча против «Тоттенхэма». Клопп проиграл Постекоглу и арбитру, но всё могло сложиться иначе с мячом колумбийца, который отменили из-за технической ошибки. Помощники сообщили главному арбитру, что офсайда нет. А тот подумал, что положение вне игры, отменил мяч. Почему протокол VAR мешает дать новую подсказку? Загадка для Коллины, итальянец курирует реформы в правилах и вредит футболу.

Даже не догадались дать тренерам право запросить повтор один раз за тайм в любом эпизоде. Клопп бы с радостью заставил арбитров пересмотреть гол Диаса, тот мяч мог открыть «Ливерпулю» путь к трем очкам против сильных «шпор». Чемпионство до сих пор зависит от Постекоглу. «Тоттенхэм» сыграет в трёх турах подряд с конца апреля против Гвардиолы, Артеты и Клоппа. У команд этих тренеров минимальная разница по очкам, каждый пункт может стать чемпионским. Но, возможно, у «Ливерпуля» уже украли прощальный титул Юргена. Обидно, ведь это наглое воровство.

Эдегор сыграл рукой без наказания

В матче «Арсенала» и «Ливерпуля» капитан «канониров» сыграл рукой. Нелепое нарушение правил, как в случае с высоко задранной ногой Доку, но это не оправдание для тех, кто ошибался. Судьи проигнорировали моменты в поединке, который завершился вничью. Значит, украли у «Ливерпуля» шанс на победный гол с пенальти. Арбитр Крис Кавана не получил подсказку от помощников с повторами, и это очень странно. Оба эпизода заслуживали как минимум просмотра главным судьей у монитора. Даже Ховард Уэбб согласился с экспертами, которые указывали на пенальти:

Я тоже думаю, что это пенальти. Судья на поле заметил, что Эдегор поскользнулся, и поэтому опустил руку на землю. В прошлом мы обсуждали моменты с опорными руками, которые считаем естественными. Но в этой ситуации есть важное отличие от обычного падения игрока на газон. Эдегор не просто случайно падает на мяч, а отводит руку назад к телу, и именно это движение дает ему преимущество в борьбе. Арбитры VAR посчитали, что Эдегор пытался уменьшить площадь тела, убирая руку? Независимо от характера – было движение инстинктивным или намеренным, получено преимущество. Все профессиональные эксперты единогласны – надо было ставить пенальти.

Получается, «Арсенал» и «Манчестер Сити» могли поочередно проиграть Клоппу благодаря двум пенальти. В таком случае у «Ливерпуля» было бы 68 очков, у Артеты 63, а у Гвардиолы 62. Большая разница на высоком уровне. А если добавить гол Диаса против «Тоттенхэма» и получить ничью, то Клопп мог набрать 69 пунктов без ошибок арбитров. Вместо семи очков преимущества над Гвардиолой у «Ливерпуля» после яркого матча остался один пункт отрыва.

Рефери не могут объяснить решения

Неужели английские арбитры предвзяты по отношению к отдельным клубам из-за подкупов? Некрасиво смотрятся поездки британских рефери на заработки к шейхам, которые владеют «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити». Явный конфликт интересов. Но сам Ховард Уэбб работал в Саудовской Аравии после завершения карьеры в качестве руководителя. Бывший сержант полиции не запретил подопечным летать на матчи в далекие края, где к ним в любом отеле могут подойти люди самых разных шейхов.

Не нравится судейство в ключевых эпизодах для «Ливерпуля». Разумеется, не будем забывать, что иногда помогали Клоппу. Помним пенальти после картинных симуляций Салаха в прошлых сезонах. Но проблема в том, что часто дикие решения в пользу любого клуба АПЛ арбитры не могут объяснить. Как можно не засчитать чистый гол Диаса против «Тоттенхэма», если даже без линий видно, что офсайда нет? Как можно не отправить арбитров смотреть повторы после явной игры рукой Эдегора?

Бесит очевидность, словно плюют зрителям в лицо. Доку ударил МакАллистера, это повод смотреть повторы. Эпизод для VAR . Бывают сложные моменты, когда заходят в серые зоны правил. Тогда можно до хрипоты спорить. Но сам Ховард Уэбб говорит, что Эдегор заработал пенальти. А все британские эксперты с именем в один голос твердят – у Клоппа украли пенальти на последних секундах в ярком матче против Гвардиолы. Остается только пожелать фанатам АПЛ увидеть справедливую развязку сезона.

У смелого «Ливерпуля», который не испугался играть агрессивно против грозного «Манчестер Сити», украли очки в трех важных матчах. В играх «Арсенала» в прошлом чемпионате тоже совершили несколько неприятных ошибок, Уэбб извинялся перед Артетой. Два года подряд арбитры портят роскошный чемпионский забег. Настоящие VARвары. Высокомерные и неграмотные арбитры часто влияют на результаты в самой главной национальной футбольной лиге мира.