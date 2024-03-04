Дзюба, Соболев и много других футбольных звёзд. Уникальная антисборная 19-го тура РПЛ

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сегодня, 18:44

Ужасный тур для футболистов атаки.

Вратарь

Игорь Акинфеев ( ЦСКА )

Было два кандидата. Дюпин из «Рубина», ведь Юрий махнул ногой мимо мяча и подарил гол «Краснодару», и Акинфеев. Но голкипер «Рубина» реабилитировался в матче против лидера РПЛ , отразил несколько сложных ударов. Акинфеев не пахал против «Оренбурга», а потом ошибся с выбором позиции. Из-за ляпа голкипера ЦСКА потерял два очка против аутсайдера.

Защитники

Александр Сильянов («Локомотив»)

Провалил поединок против «Динамо». Сильянов сначала упустил Карраскаля по флангу – колумбиец отдал голевую передачу на Битело. А когда Макаров забивал второй гол, то именно Александр не выдержал линию офсайда. Личка правильно нагрузил именно зону Сильянова. Александр много работал и старался, но виноват в пропущенных мячах «Локомотива».

Жерзино Ньямси («Локомотив»)

Французский новичок не готов к сезону. Приехал из «Страсбура», прошел сборы, но Жерзино слишком тяжелый. Возможно, надо скинуть вес, чтобы двигаться быстрее. В силовой борьбе пригодится, но позиционно огорчил. «Локомотиву» нужен новый Чорлука, а не просто огромный шкаф, который будет декорацией в обороне, совершившей немало ошибок против «Динамо».

Роман Евгеньев («Крылья Советов»)

Гоцук исправился после недосмотра в первом тайме – защитник «Пари НН» сравнял счет против «Факела». А Евгеньев не исправился. У него было много работы против «Ростова». Но выносы мяча от ворот не равны грамотным действиям, когда соперник на ударных позициях. Евгеньев не помог в двух голевых атаках соперника, хотя без Солдатенкова должен вести игру.

Сергей Волков («Краснодар»)

Вышел на замену вместо Петрова на четырнадцатой минуте, но сыграл противоречиво. Сергей привычно активно работал с мячом в атаке, но на девяностой минуте упустил защитника «Рубина» Ашурматова, когда тот сравнял счет. Для «Краснодара» каждое очко на вес золота. Волкову надо серьезнее работать в защите, в атаке все грехи команды не замолишь.

Полузащитники

Вендел («Зенит»)

В прямом эфире показалось, что Вендел сыграл нормально. Повторный просмотр матча показал, что статично бразилец в порядке – в прессинге без сопротивления был неплох, но не справился в созидании, хотя и лидер команды. По ценности передач Вендел оказался ниже коллег, в том числе, защитника Эраковича. У бразильца 0 ударов по воротам, 0 передач под удары.

Антон Миранчук («Локомотив»)

У Миранчука много ошибок с мячом, а также ни одного удара по воротам до замены. Антона убрали с поля в перерыве, и это правильное решение Галактионова. «Локомотив» словно играл вдевятером с Дзюбой и Миранчуком, две звезды явно не хотят остаться в клубе на новый сезон, если демонстрируют такой слабый футбол. Контракты у обоих до конца чемпионата.

Роман Ежов («Крылья Советов»)

Удивляет, что тренер Осинькин не заменил Ежова в матче против «Ростова». У опытного вингера один удар мимо ворот, всего девятнадцать точных передач за матч, нулевая работа в прессинге. Правый защитник «Ростова» Вахания из сборной тура без труда остановил Ежова на фланге. У «Крыльев Советов» плохо сыграл не только вингер, но Ежова это не оправдывает.

Нападающие

Александр Соболев («Спартак»)

У Соболева ни одного удара по воротам, для форварда это полный провал. За семьдесят две минуты на поле у Александра одно удачное действие в атаке, он разок выиграл верховую борьбу. У нападающего «Спартака» всего 18 аккуратных передач, но лишь один пас оказался обостряющим. Абаскаль правильно сделал, что заменил нервного Соболева.

Артём Дзюба («Локомотив»)

Тренер выдержал один тайм в исполнении Дзюбы. Артём стоял на поле, пока «Динамо» обыгрывало «Локомотив». Нападающий не включался в борьбу без мяча. Не стал связным для линий команды. Для человека с голевым чутьем Дзюба сыграл ужасно. Сулейманов и Хамулич могут отправить Артёма в запас. Повторится турецкая история, у Дзюбы часто перепады формы.

Мозес Кобнан («Краснодар»)

У «горожан» было преимущество против «Рубина», но они не реализовали моменты. Виноват Олусегун – автор гола промахнулся в другом эпизоде. Ошибся Мозес, ведь вингер подменял дисквалифицированного Кордобу в центре, но дважды проиграл вратарю Дюпину. Если бы Мозес реализовал свои моменты, то фаворит не потерял бы очки против «Рубина».

Главный тренер

Михаил Галактионов («Локомотив»)

Нельзя проигрывать в дерби соседу в таблице до выхода на поле. У Галактионова была целая зима, чтобы подготовиться к «Динамо». Но в первом тайме Личка чисто победил соперника. В перерыве Михаил Михайлович поработал, сделал замены и объяснил подопечным, насколько плохо сыграли. Но если оценивать весь поединок, то у «Локомотива» были редкие выпады и удачный удар Жемалетдинова. Глобально «Динамо» было лучше. Вина Галактионова, его команда играла тяжело и медленно.

Грустная тенденция. Пять ничьих за тур

Если бы «Локомотив» вымучил гол в ворота «Динамо», а «Урал» забил Шелии, то могли увидеть тур с одной победой. Но «Ростов» оказался не единственным победителем после футбольных выходных. Впрочем, пять мировых огорчают, не во всех случаях порадовало именно качество футбола. Команды загоняли на сборах, сыграли с тяжелыми ногами.

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