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Дзюба, Соболев и много других футбольных звёзд. Уникальная антисборная 19-го тура РПЛ

сегодня, 18:44
Артём Дзюба
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Акинфеев Игорь
Акинфеев Игорь
Вратарь
Соболев Александр
Соболев Александр
Нападающий

Ужасный тур для футболистов атаки.

Вратарь

Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Было два кандидата. Дюпин из «Рубина», ведь Юрий махнул ногой мимо мяча и подарил гол «Краснодару», и Акинфеев. Но голкипер «Рубина» реабилитировался в матче против лидера РПЛ, отразил несколько сложных ударов. Акинфеев не пахал против «Оренбурга», а потом ошибся с выбором позиции. Из-за ляпа голкипера ЦСКА потерял два очка против аутсайдера.

Защитники

Александр Сильянов («Локомотив»)

Провалил поединок против «Динамо». Сильянов сначала упустил Карраскаля по флангу – колумбиец отдал голевую передачу на Битело. А когда Макаров забивал второй гол, то именно Александр не выдержал линию офсайда. Личка правильно нагрузил именно зону Сильянова. Александр много работал и старался, но виноват в пропущенных мячах «Локомотива».

Жерзино Ньямси («Локомотив»)

Французский новичок не готов к сезону. Приехал из «Страсбура», прошел сборы, но Жерзино слишком тяжелый. Возможно, надо скинуть вес, чтобы двигаться быстрее. В силовой борьбе пригодится, но позиционно огорчил. «Локомотиву» нужен новый Чорлука, а не просто огромный шкаф, который будет декорацией в обороне, совершившей немало ошибок против «Динамо».

Роман Евгеньев («Крылья Советов»)

Гоцук исправился после недосмотра в первом тайме – защитник «Пари НН» сравнял счет против «Факела». А Евгеньев не исправился. У него было много работы против «Ростова». Но выносы мяча от ворот не равны грамотным действиям, когда соперник на ударных позициях. Евгеньев не помог в двух голевых атаках соперника, хотя без Солдатенкова должен вести игру.

Сергей Волков («Краснодар»)

Вышел на замену вместо Петрова на четырнадцатой минуте, но сыграл противоречиво. Сергей привычно активно работал с мячом в атаке, но на девяностой минуте упустил защитника «Рубина» Ашурматова, когда тот сравнял счет. Для «Краснодара» каждое очко на вес золота. Волкову надо серьезнее работать в защите, в атаке все грехи команды не замолишь.

Полузащитники

Вендел («Зенит»)

В прямом эфире показалось, что Вендел сыграл нормально. Повторный просмотр матча показал, что статично бразилец в порядке – в прессинге без сопротивления был неплох, но не справился в созидании, хотя и лидер команды. По ценности передач Вендел оказался ниже коллег, в том числе, защитника Эраковича. У бразильца 0 ударов по воротам, 0 передач под удары.

Антон Миранчук («Локомотив»)

У Миранчука много ошибок с мячом, а также ни одного удара по воротам до замены. Антона убрали с поля в перерыве, и это правильное решение Галактионова. «Локомотив» словно играл вдевятером с Дзюбой и Миранчуком, две звезды явно не хотят остаться в клубе на новый сезон, если демонстрируют такой слабый футбол. Контракты у обоих до конца чемпионата.

Роман Ежов («Крылья Советов»)

Удивляет, что тренер Осинькин не заменил Ежова в матче против «Ростова». У опытного вингера один удар мимо ворот, всего девятнадцать точных передач за матч, нулевая работа в прессинге. Правый защитник «Ростова» Вахания из сборной тура без труда остановил Ежова на фланге. У «Крыльев Советов» плохо сыграл не только вингер, но Ежова это не оправдывает.

Нападающие

Александр Соболев («Спартак»)

У Соболева ни одного удара по воротам, для форварда это полный провал. За семьдесят две минуты на поле у Александра одно удачное действие в атаке, он разок выиграл верховую борьбу. У нападающего «Спартака» всего 18 аккуратных передач, но лишь один пас оказался обостряющим. Абаскаль правильно сделал, что заменил нервного Соболева.

Артём Дзюба («Локомотив»)

Тренер выдержал один тайм в исполнении Дзюбы. Артём стоял на поле, пока «Динамо» обыгрывало «Локомотив». Нападающий не включался в борьбу без мяча. Не стал связным для линий команды. Для человека с голевым чутьем Дзюба сыграл ужасно. Сулейманов и Хамулич могут отправить Артёма в запас. Повторится турецкая история, у Дзюбы часто перепады формы.

Мозес Кобнан («Краснодар»)

У «горожан» было преимущество против «Рубина», но они не реализовали моменты. Виноват Олусегун – автор гола промахнулся в другом эпизоде. Ошибся Мозес, ведь вингер подменял дисквалифицированного Кордобу в центре, но дважды проиграл вратарю Дюпину. Если бы Мозес реализовал свои моменты, то фаворит не потерял бы очки против «Рубина».

Главный тренер

Михаил Галактионов («Локомотив»)

Нельзя проигрывать в дерби соседу в таблице до выхода на поле. У Галактионова была целая зима, чтобы подготовиться к «Динамо». Но в первом тайме Личка чисто победил соперника. В перерыве Михаил Михайлович поработал, сделал замены и объяснил подопечным, насколько плохо сыграли. Но если оценивать весь поединок, то у «Локомотива» были редкие выпады и удачный удар Жемалетдинова. Глобально «Динамо» было лучше. Вина Галактионова, его команда играла тяжело и медленно.

Грустная тенденция. Пять ничьих за тур

Если бы «Локомотив» вымучил гол в ворота «Динамо», а «Урал» забил Шелии, то могли увидеть тур с одной победой. Но «Ростов» оказался не единственным победителем после футбольных выходных. Впрочем, пять мировых огорчают, не во всех случаях порадовало именно качество футбола. Команды загоняли на сборах, сыграли с тяжелыми ногами.

Скандал. Промес не сыграл против «Зенита»

Странная ситуация. Похоже, у Промеса снова проблемы с законом, на этот раз в ОАЭ. В аэропорту голландца не пустили на рейс в Москву, «Зенит» получил преимущество. Шейхи болеют за команду Семака? А если серьезно, то отсутствие Промеса повлияло на один из центральных матчей тура и сезона. Многие команды показали в стартовых матчах средний футбол, но теперь никто не узнает, смог бы Квинси стать лучиком надежды для «Спартака».

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 20:38
А при чем здесь сборная тура? Здесь антисборная и ты не доволен включением туда спартаковца. Соболева? А других то нет.
Bad Listener
Bad Listener ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 20:33, ред.
В сборную тура не попал ни один из тех кто сыграл хорошо, претензия - непоследовательность
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 20:04
А какие вопросы и претензии. ? Соболев сам признал, что сыграл очень плохо.
kinderpingui
kinderpingui
сегодня в 19:37, ред.
у динамо не было целой зимы, чтобы подготовиться к локо? нельзя проигрывать соседу по таблице?) где это такое правило написано ? автор дилетант
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 19:24, ред.
Ну конечно, вот сюда не забыли спартаковца добавить
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