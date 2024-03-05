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Месси и Суарес вошли в сборную 3-го тура сезона МЛС

сегодня, 16:34
Интер МайамиЛоготип футбольный клуб Интер Майами5 : 0Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо СитиМатч завершен

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино, нападающие клуба Лионель Месси, Луис Суарес и полузащитник Жулиан Грессель вошли в команду 3-го тура регулярного сезона МЛС.

Команда из Флориды обыграла «Орландо Сити» (5:0), одержав самую крупную победу в своей истории.

Месси и Суарес оформили в игре по дублю, на счету уругвайца также две голевые передачи. У Гресселя — два ассиста.

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Все комментарии
Не Эго Ист
Не Эго Ист ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:38
    Capral
    Capral ответ Не Эго Ист (раскрыть)
    сегодня в 20:35
    Могут, но смотря как...
    Не Эго Ист
    Не Эго Ист ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 20:31
    В футбол могут играть все.. Даже те, у кого есть сертификат инвалида... Законы это не запрещают..
    Capral
    Capral ответ Не Эго Ист (раскрыть)
    сегодня в 20:12
    А где ты увидел в моих словах, неуважение к проктологам? К ним, как раз- у меня полное Уважение!!! Я говорю, непосредственно о футболе, в котором, должны играть не профессиАналы, а профессиОналы. Почувствуй разницу.
    Не Эго Ист
    Не Эго Ист ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 18:46
    Я бы на твоём месте не шутил так.. Проктологи в старости одни из самых востребованных врачей.. Их надо уважать, а не критиковать.. 🤭
    Elliada_
    Elliada_ ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 18:10
      Василий 50
      Василий 50
      сегодня в 17:27
      МЛС просто не нужна, чтобы обсуждать ее.
      Не Эго Ист
      Не Эго Ист
      сегодня в 17:19
      В СА "гитаристу" скоро будут кричать : МЛС, МЛС.. Что на арабском будет означать : Месси Любит Саудитов.. А-ха-ха-ха.. 🎸🧔🏻
      Capral
      Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
      сегодня в 17:03
      Приветствую, Павел!!!
      Павел, почему я называю МЛС- недолигой геникологов и проктологов? У меня школьный товарищ 40 лет живет в США, большой поклонник киевского Динамо, в совершенстве владеет языками, на крутом производстве работает и тд .Так вот, от него, непосредственно я и узнал, что во многих командах МЛС играют люди разных профессий, в их числе, как раз и проктологи с венерологами!!! Не во всех командах, конечно, но во многих. Ну а раз так, о чем тoгда говорить...

      Конечно, можно вспомнить знаменитого бразильца Сократеса, который по профессии, тоже был геникологом, о чем, в 1982г., рассказал К.Махарадзе. Но мы же не будем сравнивать уровень Сократеса с недолигой США, где европейский футбол путают с американским.
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
      сегодня в 16:41
      Новость, скорее, была, если бы не вошли) Теперь не только о приключениях Роналду в верблюд-лиге, но и о гастролях аргентинского пенсионера в Америке будем подробно читать по ходу.
      Capral
      Capral
      сегодня в 16:41
      Не понимаю, как вообще можно обсуждать эту отстойную недолигу, с её акушерами и проктологами? Какие рекорды, с кем и зачем???
      Гость
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