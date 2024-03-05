Месси и Суарес вошли в сборную 3-го тура сезона МЛС

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сегодня, 16:34

Главный тренер «Интер Майами» , нападающие клуба , и полузащитник вошли в команду 3-го тура регулярного сезона МЛС .

Команда из Флориды обыграла «Орландо Сити» (5:0), одержав самую крупную победу в своей истории.

Месси и Суарес оформили в игре по дублю, на счету уругвайца также две голевые передачи. У Гресселя — два ассиста.