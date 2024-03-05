Месси и Суарес вошли в сборную 3-го тура сезона МЛС

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино, нападающие клуба Лионель Месси, Луис Суарес и полузащитник Жулиан Грессель вошли в команду 3-го тура регулярного сезона МЛС.
Команда из Флориды обыграла «Орландо Сити» (5:0), одержав самую крупную победу в своей истории.
Месси и Суарес оформили в игре по дублю, на счету уругвайца также две голевые передачи. У Гресселя — два ассиста.
Павел, почему я называю МЛС- недолигой геникологов и проктологов? У меня школьный товарищ 40 лет живет в США, большой поклонник киевского Динамо, в совершенстве владеет языками, на крутом производстве работает и тд .Так вот, от него, непосредственно я и узнал, что во многих командах МЛС играют люди разных профессий, в их числе, как раз и проктологи с венерологами!!! Не во всех командах, конечно, но во многих. Ну а раз так, о чем тoгда говорить...
Конечно, можно вспомнить знаменитого бразильца Сократеса, который по профессии, тоже был геникологом, о чем, в 1982г., рассказал К.Махарадзе. Но мы же не будем сравнивать уровень Сократеса с недолигой США, где европейский футбол путают с американским.
Павел, почему я называю МЛС- недолигой геникологов и проктологов? У меня школьный товарищ 40 лет живет в США, большой поклонник киевского Динамо, в совершенстве владеет языками, на крутом производстве работает и тд .Так вот, от него, непосредственно я и узнал, что во многих командах МЛС играют люди разных профессий, в их числе, как раз и проктологи с венерологами!!! Не во всех командах, конечно, но во многих. Ну а раз так, о чем тoгда говорить...
Конечно, можно вспомнить знаменитого бразильца Сократеса, который по профессии, тоже был геникологом, о чем, в 1982г., рассказал К.Махарадзе. Но мы же не будем сравнивать уровень Сократеса с недолигой США, где европейский футбол путают с американским.