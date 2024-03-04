Технари из «Динамо» и невероятные голы защитников. Символическая сборная 19-го тура РПЛ

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сегодня, 10:08

Оборона выступила намного ярче, чем атака.

Вратарь

Евгений Латышонок («Балтика») – солидность тура

Голкипер «Ахмата» Шелия несколько раз выручил свою команду, но у 25-летнего вратаря «Балтики» больше спасений. Шесть раз упрямо выручил команду Игнашевича в день нулевой ничьей против «Сочи». Голкипер вытащил несколько сложных ударов, в том числе опасный выстрел в нижний угол, и получил приз лучшему игроку поединка. Хозяевам в Калининграде пришлось терпеть атаки соперника. Если бы не голкипер, то не сумели бы набрать один пункт. В матче аутсайдеров победителем стал только Латышонок.

Защитники

Илья Вахания («Ростов») – спокойствие недели

Трудно понять, зачем тренер «Крыльев Советов» Осинькин держал опытного Ежова на поле целый матч. Вахания его уверенно закрыл и сыграл намного лучше, чем целая группа правых латералей. Карпин может требовать от молодого крайнего защитника ещё больше удачных действий в атаке, но в обороне Илья справился – закрыл Горшкову и Ежову путь к воротам, помог Байрамяну и Роналдо сконцентрироваться на атаке ворот самарцев.

Матиас Перес («Оренбург») – парашют тура

Спасительный мяч игрок «Оренбурга» забил на 93-й минуте поединка в Москве против ЦСКА . Казалось, что «армейцы» дотерпят до минимальной победы, но аргентинскому защитнику удался красивый удар. Акинфеев ошибся, не рассчитал высоту полета мяча. Но красоту самого выстрела этот факт не отменяет. Перес не помешал Мусаеву забить дебютный мяч, но пригодился в атаке, «Оренбург» забрал очки у фаворита.

Андрей Семёнов («Ахмат») – «пушка» недели

Ветеран команды оказался автором самого мощного удара тура. Мяч удачно отскочил к Семёнову, который находился за спиной напарника, исполнившего стандарт. Классический гол, когда у вратаря – Помазуна из «Урала», не было шансов среагировать из-за силы и точности выстрела, а также из-за толпы у него перед глазами. Семёнов не ошибся в защите и отметился в атаке, принёс победу «Ахмату».

Дуглас Сантос («Зенит») – король навесов

Самый активный игрок центрального матча субботы. Поединок «Зенита» и «Спартака» не оправдал ожидания. Не было голов, не было смысловой нагрузки от «Спартака» в атаке. Но левый латераль Сантос пытался разбавить монотонный плотный футбол своими подачами с левого фланга. Напарники не реализовали ни одну из трех попыток, но Дуглас подтвердил свой высокий уровень. Без Сантоса «Зенит» обеднеет.

Полузащитники

Хорхе Карраскаль («Динамо») – активность тура

Удивительно, тренер Личка заставил колумбийца бороться за мяч. Хорхе десять раз успешно возвращал «Динамо» владение в дерби против «Локомотива». Для Карраскаля, который не любит черновую работу, игра в тройке полузащиты – уже подвиг, пусть даже на самой высокой позиции. Также на его счету важная голевая передача на Битело. Отличный матч для нестабильного, но невероятно одаренного колумбийца.

Богдан Йочич («Рубин») – отборы недели

Не путать с многочисленными Йокичами, новичка «Рубина» зовут Богдан Йочич. Центральный полузащитник в успешном матче против «Краснодара» совершил шесть отборов, четыре раза перехватывал мячи. Был намного аккуратнее при игре в пас, чем его напарники. Богдан не допустил прогулочных атак с участием Кади и Сперцяна по центру поля. Конечно, «Рубин» иногда ошибался, но с подписанием Йочича не прогадали.

Вячеслав Якимов («Факел») – настырность тура

Хавбек команды Ташуева забил четвертый гол в РПЛ за один сезон, хотя до этого ни разу не отличался в высшей лиге. Якимов мог сделать дубль, но помешали соперники. Однако ловкой игры в штрафной площади соперника хватило, чтобы «Пари НН» не смог обыграть «Факел». После смены тренера у середняка всего 2 поражения в 12 играх РПЛ , впечатляет. Как и вдохновенная игра Якимова – резкий хавбек.

Нападающие

Константин Тюкавин («Динамо») – борец недели

Классно ставил корпус. Константин много боролся с крепкими защитниками «Локомотива», уводил за собой Морозова и Ньямси. Инсайды Макаров и Битело забили по мячу, а победный гол создали после скидки Тюкавина. Молодой нападающий оправдал надежды Лички, а голы придут, ведь не все соперники такие сильные, как «Локомотив», пускай даже в неудачный для себя вечер.

Егор Голенков («Ростов») – уважение тура

Кроме Тюкавина, в атаке можно похвалить нападающего «Ростова». Голенков выиграл конкуренцию у Комличенко, а в первом матче РПЛ после зимней паузы на его счету гол в ворота родного клуба «Крыльев Советов». Егор не праздновал мяч, который в итоге стал победным. Также отметим, что у вингера «Ростова» Роналдо первое голевое действие – ассист, но Голенков сыграл не хуже.

Битело («Динамо») – король финтов

Если по каким-то причинам не понравилась игра Карраскаля против «Локомотива», то всегда есть другой герой. Техничный Битело заставлял соперников нарушать правила, красиво работал с мячом, играя пятками и накручивая оппонентов. Благодаря его действиям против Сильянова «Динамо» получило преимущество до перерыва. Также бразилец забил первый гол в дерби против «Локомотива».

Главный тренер

Марцел Личка («Динамо»)

Пять из восьми поединков завершились ничьими, в двух случаях с нулевым счетом. Теоретически «Динамо» могло доиграться до ничьей против «Локомотива». Но если оценивать именно работу тренера, то Личка хорошо подготовил команду к игре против соседа в таблице. «Динамо» в этом туре приблизилось к «Краснодару» и «Зениту». Пришлось отказаться от парочки наглых настроек на атаку. Зато москвичи продолжают искать баланс в игре и уступили всего дважды в 19 турах, повторение клубного рекорда.

Напряжение тура. Концовка московского дерби

В туре было два ключевых поединка. «Спартак» не использовал очередную попытку обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге – двенадцать лет без успехов в логове врага. А вот «Динамо» выиграло у «Локомотива». Но преимущество команды Лички не означало, что у Галактионова не было моментов. Митай не попал в сетку ворот мячом в первом тайме, Сулейманов забил из офсайда после перерыва. А концовка получилась напряженной благодаря голу Жемалетдинова. Но вратарь Лантратов не забил спасительный мяч на стандарте, «Динамо» по сумме всей игры по делу обыграло «Локомотив».