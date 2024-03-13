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ГлавнаяНовостиВокруг футболаРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Промес пока не может вернуться в Россию

вчера, 13:41

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, как развивается ситуация с нападающим москвичей Квинси Промесом.

Рассмотрение обстоятельств, которые пока не позволяют Квинси Промесу вернуться в Россию, может занять ещё некоторое время. Клуб находится в контакте с представителями игрока.

Напомним, Промес находится в ОАЭ под домашним арестом. Суд по его делу был перенесён. Ранее 32-летний голландец был замечен в ночном клубе.

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Все комментарии
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:56
Почти 1,5 тонны кокоса - ничего себе "оступился"! Мне даже страшно представить что тогда у спартачей тянет на "серьёзное нарушение"...
Сп62
Сп62
вчера в 18:29
Очень легко ругать и обвинять оступившегося человека. Гораздо труднее оказать ему поддержку, а по возможности помощь. Недаром говорят, что друзья познаются в беде.
Валерыч
Валерыч
вчера в 17:08, ред.
О Промесе, как о футболисте, можно уже забыть навсегда.

Без разницы, когда он вернётся в Россию, или вообще не вернётся.
Даже если и вернётся, вряд ли его уже выпустят на поле.

Во-первых, форму растерял... Во-вторых, зачем лишний раз репутацию клуба портить? В-третьих, его вообще нужно дисквалифицировать за то что подвёл клуб.

А лучше всего - расторгнуть с ним контракт, как и с Абаскалем.
lotsman
lotsman
вчера в 16:44
О Промесе, как об игроке Спартака, можно уже забыть, видимо. Без игровой практики, без тренировок, весёлая жизнь в ночных барах, со своей пассией, всё это негативно сказывается на игровом потенциале. Хотя не знаю, как на это посмотрят в Спартаке. Если ему всё таки разрешат выехать в Россию, то восстанавливаться ему надо будет долго. Да и плохая репутация за ним хвостом будет тянуться. Оно это надо Спартаку?
Интерес
Интерес ответ Unkle_Istwan (раскрыть)
вчера в 14:10
Они там все набраны по кастингу из подворотни,эти юрЫсты.
Интерес
Интерес
вчера в 14:09
Кончайте гундеть,обнадёживая себя и болельщиков,пытаясь отмыть свою репутацию.Вы в очередной раз вляпались в овно;в России он хоть просто бегал защищать другарей-нарушителей ПДД,а как попадает на другую территорию,так слетает с катушек.Его,как футболиста,можно забыть.Кстати,не забудьте положенные бабосы ему заплатить,ха-ха...
Unkle_Istwan
Unkle_Istwan
вчера в 13:46, ред.
А как же там доблестные адвокаты спартака, которые заявляли, что наркобарыга через день-два вернётся?
Гость
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