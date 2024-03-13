Промес пока не может вернуться в Россию

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, как развивается ситуация с нападающим москвичей Квинси Промесом.
Рассмотрение обстоятельств, которые пока не позволяют Квинси Промесу вернуться в Россию, может занять ещё некоторое время. Клуб находится в контакте с представителями игрока.
Напомним, Промес находится в ОАЭ под домашним арестом. Суд по его делу был перенесён. Ранее 32-летний голландец был замечен в ночном клубе.
Без разницы, когда он вернётся в Россию, или вообще не вернётся.
Даже если и вернётся, вряд ли его уже выпустят на поле.
Во-первых, форму растерял... Во-вторых, зачем лишний раз репутацию клуба портить? В-третьих, его вообще нужно дисквалифицировать за то что подвёл клуб.
А лучше всего - расторгнуть с ним контракт, как и с Абаскалем.
Без разницы, когда он вернётся в Россию, или вообще не вернётся.
Даже если и вернётся, вряд ли его уже выпустят на поле.
Во-первых, форму растерял... Во-вторых, зачем лишний раз репутацию клуба портить? В-третьих, его вообще нужно дисквалифицировать за то что подвёл клуб.
А лучше всего - расторгнуть с ним контракт, как и с Абаскалем.