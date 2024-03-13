Промес пока не может вернуться в Россию

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вчера, 13:41

Глава пресс-службы «Спартака» рассказал, как развивается ситуация с нападающим москвичей .

Рассмотрение обстоятельств, которые пока не позволяют Квинси Промесу вернуться в Россию, может занять ещё некоторое время. Клуб находится в контакте с представителями игрока.