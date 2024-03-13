Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов

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вчера, 22:28

Нападающий «Спартака» в среду был арестован в Дубае по запросу голландской прокуратуры.

Сообщается, что арест связан с запросом из Нидерландов об экстрадиции игрока.

В конце февраля футболист был задержан в аэропорту Дубая. В Нидерландах спортсмена в прошлом месяце приговорили к 6 годам тюремного заключения по обвинению в контрабанде наркотиков, а летом 2023-го — к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата в 2020-м.

Отмечается, что Промес ещё может возражать против экстрадиции, но сейчас находится под стражей. До сегодняшнего дня Квинси находился под домашним арестом, но его заменили на пребывание в тюрьме.