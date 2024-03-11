Кварацхелия встретит врагов любимого «Реала». «Барселона» боится вылета из Лиги чемпионов

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вчера, 23:29

Хави может досрочно завершить сезон.

Каталонцы сильнее, чем «Наполи»

- Плюс для испанцев, что они явно мощнее, чем нестабильная команда, разваленная после ухода тренера Спаллетти. Неправильные ставки привели «Наполи» к низшей точке после Скудетто. У «Интера» будет очередной титул, ведь команда Индзаги опережает неаполитанцев на 31 пункт. Катастрофический откат действующих чемпионов Италии, но нельзя останавливаться. В том числе нельзя пугаться неидеальной «Барселоны», которая плохо себя контролирует.

- Каталонцы собрались после влетов «Атлетику» и «Вильярреалу». Хави без поражений в восьми матчах подряд. Но вничью сыграли не только против «Наполи». «Барселона» дома не сумела обыграть «Гранаду», поэтому можно не быть коллективом уровня баскского «Атлетика», чтобы огорчить молодого тренера «блаугранас». У каталонцев есть явные проблемы с результативностью, поскольку скачут от множества голов до беззубых матчей с плохой реализацией моментов.

- Накануне решающего матча против «Наполи» у испанцев много потерь. Педри, Гави, де Йонг и Бальде могли рассчитывать на появление в основе. Крайние форварды Рафинья и Торрес не усилят атаку по ходу матча из-за травм, а сменщик Бальде – опытный Маркос Алонсо, не появится в обороне. Повезло, что есть Канселу, но в центре защиты ждут семнадцатилетнего оборонца Кубарси. Если вдруг получится удачная связка с Араухо, то не пропустят, но потери впечатляют.

- «Барселоне» повезло, что в строю тер Штеген, Гюндоган и Левандовски. Три опытных человека с опытом игры в Бундеслиге поведут в четвертьфинал. Но Хави может отправить датчанина Кристенсена в опорную зону, а третьим хавбеком сделать двадцатилетнего Фермина Лопеса. Зато сохраняется ставка на основную для весны связку в атаке – Феликс, Левандовски и Ямаль, что упрощает «Барселоне» задачу. Шестнадцатилетний вингер Ламин заинтересовал богатые клубы, но для трансфера нужно себя показать против «Наполи».

Ориентировочный состав «Барселоны» (4-3-3): тер Штеген – Кунде, Кубарси, Араухо, Канселу – Фермин, Кристенсен (Мартинес), Гюндоган – Ямаль, Левандовски, Феликс.

Итальянцы поставят на контратаки

- Пройти «Барселону» смогут, если голкипер Мерет поймает кураж, что с ним время от времени случалось. Также важен классический для «Наполи» футбол флангами, который показывали в прошлом чемпионском сезоне. От активности вингера Кварацхелии тоже прямо зависит результат. Хвиче нет места в любимом «Реале», где есть Винисиус и ждут Мбаппе, но для него игра с «Барселоной» особенная. Грузин покажет себя скаутам грандов.

- Осимхен давно убедил покупателей, что им нужно предложить нигерийцу щедрый контракт. Но помним об особенностях владельца «Наполи» Де Лаурентиса. Возможно, не отпустит двух звезд за одно лето, невзирая на высокий интерес со стороны щедрых покупателей. Осимхен продлил с «Наполи» контракт до 2026 года, чтобы получить пункт про отступные в размере 130 млн евро. «Челси» найдёт такие деньги, если Виктор не сбавит весной.

- У «Наполи», кроме двух лидеров и голкипера, важнейшую роль в Барселоне сыграют не элитные, но крепкие полузащитники. Ангисса, Траоре и Лоботка должны закрыть израненную тройку в центре поля соперника. Если получится отрезать Гюндогана от позиции для последнего паса, то «Наполи» получит паузы, чтобы подготовить свои атаки флангами через латералей Оливеру и Ди Лоренцо. Владение мячом давно не дает «Барселоне» гарантию победы.

- «Наполи» одна из самых странных команд сезона. Могут обыграть «Ювентус», но затем потерять очки с «Торино». Очевидно, что не сумели качественно заменить центрального защитника Кима, южный кореец теперь представляет «Баварию». Зато есть неплохая скамейка. Зелиньски, Распадори и скандинавские молодые ребята могут усилить игру, даже забить гол в ворота «Барселоны». Сын Диего Симеоне тоже не откажется от мяча против каталонцев.

Ориентировочный состав «Наполи» (4-3-3): Мерет – Ди Лоренцо, Жуан, Эстигор, Оливера – Ангисса, Лоботка, Траоре – Политано, Осимхен, Кварацхелия.

Результат зависит от игры «Наполи»

- Даже если представить, что «Барселона» показывает свой максимум, это не значит проход дальше по сумме двух поединков. Не во всех неудачных матчах команда Хави играла плохо, даже в Эль Класико против «Реала». Но каталонцы слишком часто теряли очки, продолжили играть вничью в плей-офф Лиги чемпионов. Поэтому от уровня работы «Наполи» зависит больше. Если итальянцы сыграют классно, то будет борьба, а если нет, то матч завершится предсказуемым успехом Хави.

- В первом поединке «Наполи» повезло, Осимхен забил единственным ударом итальянского клуба в створ ворот. Новый тренер Франческо Кальцона, работавший ассистентом у Сарри и Спаллетти, а также возглавляющий сейчас сборную Словакии – с «Наполи» подписал временный контракт, получил исторический шанс выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Барселоне» вылет страшнее, чем «Наполи», этим надо пользоваться. Психологически итальянцам должно быть проще.

- У гостей достаточно футболистов, которые хотят в другие известные клубы. А у испанцев неопределенное будущее, поскольку Лапорта исчерпал свои «рычаги». Докатились до шантажа фирмы, которая делает экипировку – угрожали, что начнут сами выпускать одежду. А потом пришли большие дяди и объяснили, что такое логистика, драка за материалы и азиатских детей на заводах, построенных за миллиарды евро. Премиальные УЕФА – ещё одна причина, почему «Барселоне» нужен во вторник успех против «Наполи».

Прогноз «Соккер.ру»: проход Хави, но вряд ли прогулочный успех. Возможно, пропустят и доиграются до овертайма после ничьей, прежде чем победят.