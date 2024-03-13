ПСЖ готов предложить за Рэшфорда 75 млн фунтов

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вчера, 23:37

ПСЖ проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» .

По информации источника, парижский клуб готов предпринять вторую попытку подписать игрока, чтобы заменить Килиана Мбаппе, который может перейти в «Реал». Впервые «Пари Сен-Жермен» предпринял усилия по трансферу англичанина в 2022 году, но футболист решил остаться в МЮ .

Чемпионы Франции готовы предложить за форварда 75 млн фунтов, однако манкунианцы оценивают Рэшфорда в сумму, близкую к 100 млн.