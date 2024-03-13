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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2023/2024

ПСЖ готов предложить за Рэшфорда 75 млн фунтов

вчера, 23:37

ПСЖ проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду.

По информации источника, парижский клуб готов предпринять вторую попытку подписать игрока, чтобы заменить Килиана Мбаппе, который может перейти в «Реал». Впервые «Пари Сен-Жермен» предпринял усилия по трансферу англичанина в 2022 году, но футболист решил остаться в МЮ.

Чемпионы Франции готовы предложить за форварда 75 млн фунтов, однако манкунианцы оценивают Рэшфорда в сумму, близкую к 100 млн.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 12:40
Эх! Вот если бы это было правдой...
На самом деле, Раша можно и за 50млн сливать куда угодно, лишь бы в МЮ его заменить новым атакером.
Nazi
Nazi
сегодня в 11:06
Есть же Барколя.. Дайте шанс пацану. За 100 лямов да еще и фунтов возможно прикупить Эдегора.. Вот это была бы бомба.
j9xdrwa8pjfs
j9xdrwa8pjfs
сегодня в 04:42
Очередная бездумная покупка. Нельзя делать ставку на негритят.
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 04:25
Не понимаю зачем он нужен Энрике? Столько потратить, чтобы потом считать его удары по штангам?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:53
Рашфорд настолько безобразно играет, что его уже и во Франции троллят.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 23:52
Рэшфорд не согласен на переход в ПСЖ!
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