ПСЖ готов предложить за Рэшфорда 75 млн фунтов

ПСЖ проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфорду.
По информации источника, парижский клуб готов предпринять вторую попытку подписать игрока, чтобы заменить Килиана Мбаппе, который может перейти в «Реал». Впервые «Пари Сен-Жермен» предпринял усилия по трансферу англичанина в 2022 году, но футболист решил остаться в МЮ.
Чемпионы Франции готовы предложить за форварда 75 млн фунтов, однако манкунианцы оценивают Рэшфорда в сумму, близкую к 100 млн.
На самом деле, Раша можно и за 50млн сливать куда угодно, лишь бы в МЮ его заменить новым атакером.
На самом деле, Раша можно и за 50млн сливать куда угодно, лишь бы в МЮ его заменить новым атакером.