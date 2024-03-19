Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыГермания. Бундеслига 2023/2024

Алекс Фергюсон стал пожизненным членом «Айнтрахта»

сегодня, 15:50

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон стал пожизненным членом «Айнтрахта».

Специалист рассказал о походе на матч «орлов» против «Рейнджерс» в 1960 году (6:1), а также поделился воспоминаниями о противостоянии с немецкой командой в роли игрока и рулевого.

Во главе «дьяволов» Фергюсон не встречался с «Айнтрахтом».

Алекс Фергюсон стал пожизненным членом «Айнтрахта»

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноПатрик Шик стал лучшим игроком недели в Лиге Европы
15 марта
ОфициальноОблак — лучший игрок недели в Лиге чемпионов
15 марта
ОфициальноВирц признан лучшим игроком февраля в Бундеслиге
14 марта
В Серии А доминирует «Интер» Индзаги, но лучший тренер – Тиаго Мотта. Поднимает «Болонью», готов к АПЛ
09 мартаМаксим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии3
Симоне Индзаги получил премию имени Энцо Беарзота
08 марта
ОфициальноСерия А объявила лучшего тренера февраля
08 марта
Сортировать
Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
сегодня в 19:24, ред.
Ничто на земле не проходит бесследно. Потом пришёл Федун, а потом .... Промес.
pomor45
pomor45 ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 19:19
За что ему такое наказание? Я бы предпочёл это время провести в раю.
pomor45
pomor45
сегодня в 19:17
Стал пожизненно айнтрахтнутым.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ shur (раскрыть)
сегодня в 18:22
А потом пришёл Романцев и путём лбмана отжал Спартак у Николая Старостина.
Даже запретил игрокам Спартака присутствовать на похоронах Николая Старостина.
Так, что ваши суждения, что пока они были живы, то всё у них в руках было явно не соответствуют действительности
u9neghs4by8x
u9neghs4by8x
сегодня в 18:01
Уважение и почет сильному тренеру.
6x9b3b797pkc
6x9b3b797pkc
сегодня в 17:50
Есть чему порадоваться на пенсии (еще бы МЮ его радовал и вообще было бы все оКей).
ну3га
ну3га ответ Carradona (раскрыть)
сегодня в 17:02
Да, для него Сэр, как Капитан у Джека Воробья)
Carradona
Carradona
сегодня в 16:33
И даже в заголовке и тексте без приписки "Сэр"
shur
shur
сегодня в 16:32
... когда были живы Старостины, вся спартаковская жизнь была в
руках этих уже немолодых людей, а вот по отношению Фергюсона к МЮ
особой привязанности не наблюдается, да на трибунах он присутствует, даёт рекомендации, а вот чтобы воглавить снова, нетушки, боится инфаркт схлопотать или всё надоело, на самом деле! Вы скажете, заслужил, но как ему живется с таким МЮ,,,?!
drug01
drug01
сегодня в 16:19
Алексу тысячи лет жизни!!!!
rvag4v7jn6sx
rvag4v7jn6sx
сегодня в 16:18
Алекса можно в любой клуб почётным назначить
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 