Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон стал пожизненным членом «Айнтрахта».
Специалист рассказал о походе на матч «орлов» против «Рейнджерс» в 1960 году (6:1), а также поделился воспоминаниями о противостоянии с немецкой командой в роли игрока и рулевого.
Во главе «дьяволов» Фергюсон не встречался с «Айнтрахтом».
Даже запретил игрокам Спартака присутствовать на похоронах Николая Старостина.
Так, что ваши суждения, что пока они были живы, то всё у них в руках было явно не соответствуют действительности
Даже запретил игрокам Спартака присутствовать на похоронах Николая Старостина.
Так, что ваши суждения, что пока они были живы, то всё у них в руках было явно не соответствуют действительности