Алекс Фергюсон стал пожизненным членом «Айнтрахта»

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сегодня, 15:50

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» стал пожизненным членом «Айнтрахта».

Специалист рассказал о походе на матч «орлов» против «Рейнджерс» в 1960 году (6:1), а также поделился воспоминаниями о противостоянии с немецкой командой в роли игрока и рулевого.

Во главе «дьяволов» Фергюсон не встречался с «Айнтрахтом».