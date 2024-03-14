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Вирц признан лучшим игроком февраля в Бундеслиге

вчера, 18:48

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц стал лучшим игроком прошлого месяца в Бундеслиге.

Футболист в феврале сделал три результативные передачи в турнире.

Хавбек в голосовании обошёл одноклубников Алехандро Гримальдо, Джереми Фримпонга, а также Кевина Штегера из «Бохума», Харри Кейна («Бавария») и Хави Симонса («РБ Лейпциг»).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:24
и это важный знак !..
salleeh
salleeh
сегодня в 02:19
Но сегодня он был не очень…
jjr62xa33dbj
jjr62xa33dbj
вчера в 23:37
Да уж, Байер тащит в сезоне)
tum5h76dn9ay
tum5h76dn9ay
вчера в 23:35
Очень спорно, как по мне!
95rpnct4byv4
95rpnct4byv4
вчера в 23:35
Лучший за 3 передачи?
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:09
Вирц талантище, и думаю это его последний сезон в составе Байера и хотелось бы, что бы он стал победителем Бундеслиги!
Думаю летом будет много желающих приобрести немца. Флориану всего двадцать лет, а он показывает высочайший уровень игры и мышление! Думаю Вирц идеально вписался бы с игровую модель Гвардиолы, и стал бы заменой для другого гения КДБ! Лично я был бы рад видеть его в Арсенале, но у нас сейчас другие позиции нуждаются в усилении, да и стоить он будет дорого, а нас ФФП поджимает....
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:00
Хорошо сыграл,достойная кандидатура.
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