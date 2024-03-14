Вирц признан лучшим игроком февраля в Бундеслиге

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вчера, 18:48

Полузащитник «Байера» стал лучшим игроком прошлого месяца в Бундеслиге.

Футболист в феврале сделал три результативные передачи в турнире.

Хавбек в голосовании обошёл одноклубников Алехандро Гримальдо, Джереми Фримпонга, а также Кевина Штегера из «Бохума», Харри Кейна («Бавария») и Хави Симонса («РБ Лейпциг»).