Вирц признан лучшим игроком февраля в Бундеслиге

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц стал лучшим игроком прошлого месяца в Бундеслиге.
Футболист в феврале сделал три результативные передачи в турнире.
Хавбек в голосовании обошёл одноклубников Алехандро Гримальдо, Джереми Фримпонга, а также Кевина Штегера из «Бохума», Харри Кейна («Бавария») и Хави Симонса («РБ Лейпциг»).
Думаю летом будет много желающих приобрести немца. Флориану всего двадцать лет, а он показывает высочайший уровень игры и мышление! Думаю Вирц идеально вписался бы с игровую модель Гвардиолы, и стал бы заменой для другого гения КДБ! Лично я был бы рад видеть его в Арсенале, но у нас сейчас другие позиции нуждаются в усилении, да и стоить он будет дорого, а нас ФФП поджимает....
Думаю летом будет много желающих приобрести немца. Флориану всего двадцать лет, а он показывает высочайший уровень игры и мышление! Думаю Вирц идеально вписался бы с игровую модель Гвардиолы, и стал бы заменой для другого гения КДБ! Лично я был бы рад видеть его в Арсенале, но у нас сейчас другие позиции нуждаются в усилении, да и стоить он будет дорого, а нас ФФП поджимает....