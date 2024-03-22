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Хет-трик Гудмундссона помог Исландии разгромить команду Израиля

сегодня, 00:50
ИзраильЛоготип футбольный клуб Израиль1 : 4Логотип футбольный клуб ИсландияИсландияМатч завершен

Израиль уступил команде Исландии в стыковом матче отбора на Евро-2024 (1:4).

Эран Захави реализовал пенальти на 31-й минуте и вывел номинальных хозяев поля вперед. Альберт Гудмундссон на 39-й сравнял счет. Арнор Траустасон обеспечил гостям преимущество. Захави мог вернуть равенство на табло на 80-й, но не забил «с точки». Гудмундссон отличился еще дважды: на 83-й и 87-й.

У команды Израиля на 73-й красную карточку получил Рой Ревиво.

В следующем раунде отбора сборная Исландии сыграет с командой Украины.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:51
это впечатляющий успех !
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:02
Поздравляю Исландию с победой!
Sкрудж
Sкрудж
сегодня в 01:01
Исландия по счёту уверенно. Будет матч Украина Исландия. Украина фаворит по составу. Играют в Польше. Но Украина слабовато сыграла с Боснией , только в конце забили два . А так выдался трудный матч .
Гость
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