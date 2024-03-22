Хет-трик Гудмундссона помог Исландии разгромить команду Израиля

1711057853

сегодня, 00:50

Израиль уступил команде Исландии в стыковом матче отбора на Евро-2024 (1:4).

Эран Захави реализовал пенальти на 31-й минуте и вывел номинальных хозяев поля вперед. Альберт Гудмундссон на 39-й сравнял счет. Арнор Траустасон обеспечил гостям преимущество. Захави мог вернуть равенство на табло на 80-й, но не забил «с точки». Гудмундссон отличился еще дважды: на 83-й и 87-й.

У команды Израиля на 73-й красную карточку получил Рой Ревиво.

В следующем раунде отбора сборная Исландии сыграет с командой Украины.