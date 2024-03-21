Сборная России разгромила команду Сербии в товарищеском матче

1711047370

вчера, 21:56

Сборная России разгромила национальную команду Сербии в товарищеском матче (4:0).

Антон Миранчук на 22-й минуте реализовал пенальти, Максим Осипенко на 32-й удвоил преимущество команды, третий гол коллектива забил Алексей Миранчук. Четвертым мячом отметился Иван Сергеев на 90+1-й.

У гостей на 21-й красную карточку получил Милан Гайич.

В следующем поединке Сборная России встретится с командой Парагвая 25 марта.