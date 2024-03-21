Сборная России разгромила команду Сербии в товарищеском матче

Сборная России разгромила национальную команду Сербии в товарищеском матче (4:0).
Антон Миранчук на 22-й минуте реализовал пенальти, Максим Осипенко на 32-й удвоил преимущество команды, третий гол коллектива забил Алексей Миранчук. Четвертым мячом отметился Иван Сергеев на 90+1-й.
У гостей на 21-й красную карточку получил Милан Гайич.
В следующем поединке Сборная России встретится с командой Парагвая 25 марта.
Сербам с такой игрой на Евро будет очень сложно, но все же надеюсь, что сегодня они проиграли из-за того, что настрой был все же товарищеский
Сербам с такой игрой на Евро будет очень сложно, но все же надеюсь, что сегодня они проиграли из-за того, что настрой был все же товарищеский
1. За что удаление?
2. Был ли там, действительно, пенальти?
3. Почему игрок матча Головин, а не судья???
А теперь по игре: сербы не играли с нами, они поддавались, поэтому такой результат. Кого можно отметить по игре в составе нашей сборной? Да кроме Моти и некого! Никто не знает проявили бы другие себя в полных составах с обеих сторон, а вот Сафонов в одинаковом положении независимо от количества игроков на поле.
Жаль братьев сербов, несмотря на товорняк. Итог неординарный, не стоит его принимать всерьез - больше похож на цирк.
P.S.: мое личное мнение, изначально болел естественно за свою страну, но это не то, чего я ждал. Была б это какая-нибудь Англия, то даже бы не заикнулся о судействе, а так…
1. За что удаление?
2. Был ли там, действительно, пенальти?
3. Почему игрок матча Головин, а не судья???
А теперь по игре: сербы не играли с нами, они поддавались, поэтому такой результат. Кого можно отметить по игре в составе нашей сборной? Да кроме Моти и некого! Никто не знает проявили бы другие себя в полных составах с обеих сторон, а вот Сафонов в одинаковом положении независимо от количества игроков на поле.
Жаль братьев сербов, несмотря на товорняк. Итог неординарный, не стоит его принимать всерьез - больше похож на цирк.
P.S.: мое личное мнение, изначально болел естественно за свою страну, но это не то, чего я ждал. Была б это какая-нибудь Англия, то даже бы не заикнулся о судействе, а так…
Турецкие болваны сначала показали сербам явно избыточную красную, а в конце украли гол Захаряна из-за пассивного офсайда Сергеева.
Пассивного офсайда, который давно не судится..
Несколько разочаровал Карпин.
У Тюкавина и Захаряна, с ранней юности играющих вместе, взаимопонимание
на спинномозговом уровне, но поиграть вместе он им так и не дал.
Где логика?
По матчу в целом создалось впечатление, что сербы не играли, а вышли
на поле под ударами палок.
Зато пафоса у публики на матче- полные штаны, да ещё под этого слащавого
клоуна Лепса..
Турецкие болваны сначала показали сербам явно избыточную красную, а в конце украли гол Захаряна из-за пассивного офсайда Сергеева.
Пассивного офсайда, который давно не судится..
Несколько разочаровал Карпин.
У Тюкавина и Захаряна, с ранней юности играющих вместе, взаимопонимание
на спинномозговом уровне, но поиграть вместе он им так и не дал.
Где логика?
По матчу в целом создалось впечатление, что сербы не играли, а вышли
на поле под ударами палок.
Зато пафоса у публики на матче- полные штаны, да ещё под этого слащавого
клоуна Лепса..