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Сборная России разгромила команду Сербии в товарищеском матче

вчера, 21:56
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия4 : 0Логотип футбольный клуб СербияСербияМатч завершен

Сборная России разгромила национальную команду Сербии в товарищеском матче (4:0).

Антон Миранчук на 22-й минуте реализовал пенальти, Максим Осипенко на 32-й удвоил преимущество команды, третий гол коллектива забил Алексей Миранчук. Четвертым мячом отметился Иван Сергеев на 90+1-й.

У гостей на 21-й красную карточку получил Милан Гайич.

В следующем поединке Сборная России встретится с командой Парагвая 25 марта.

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Все комментарии
янеттонаполевидел
янеттонаполевидел ответ y5j8p5qtfjfv (раскрыть)
вчера в 23:29
На все эти комментарии спокойно можно плюнуть. Команда бежит и играет. Другое дело,что перспектива участия сборной в официальных турниров находится в основном в руках военных. Поэтому особой радости и нет.
янеттонаполевидел
янеттонаполевидел ответ баск (раскрыть)
вчера в 23:26
Вообще-то Сергеев был на линии удара и мешал обзору от ворот. Никогда не забуду разгром в Лиссабоне и первый мяч, забитый в ворота Малофеева и засчитанный. Такие вещи остаются на усмотрение арбитра. Я вот как-то не заметил, что "сербы бегали из-под палки".
y5j8p5qtfjfv
y5j8p5qtfjfv
вчера в 23:25
Остался осадок! Победа есть а радости большой нет, особенно все эти комментарии......
янеттонаполевидел
янеттонаполевидел ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 23:21
За лишение возможности забить гол, придержав атакующего на скорости и тем самым развернув его. На видео все видно. Насчет "сербы не хотели играть" - сказать нечего. Видимо, они специально не попали в ворота несколько раз.
Дальше, видимо, должна в голове у прочитавших возникнуть сама собой известная мантра "Газпром все купил". И сербов, и арбитров...
vova505
vova505 ответ la-respect0 (раскрыть)
вчера в 23:07
Сложилось впечатление, что это не шутка
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:07
Отлично сборная сыграла.Молодцы!!!
Интерес
Интерес
вчера в 23:00, ред.
Как я понимаю,"интерклубное сообщество" на матчи сборной России,которая не может играть в официальных матчах,требует особых правил,типа "гамбургского счёта".Причём,половина из них-поклонники Пеналду,пробивающего их в каждом матче "Верблюд-Лиги".Странная публика у нас!Одно дело-скрытая неудовлетворённость,что это случилось не в равных составах,а с другой-требования честности,то есть-следования правилам футбола.Тогда надо играть не под эгидой ФИФА-УЕФА, а по договорённости.А пока мы играем разрешённые матчи этими организациями,которые используют результаты матчей для своих подсчётов чего-то там.А пенальти совершенно явный,и хорошо,что наказан игрок ЦСКА-будет осторожнее в матчах РПЛ.
la-respect0
la-respect0
вчера в 22:35
Сколько Сербии заплатили ?)
баск
баск
вчера в 22:34
И зачем только этих турок судить пригласили.
Турецкие болваны сначала показали сербам явно избыточную красную, а в конце украли гол Захаряна из-за пассивного офсайда Сергеева.
Пассивного офсайда, который давно не судится..

Несколько разочаровал Карпин.
У Тюкавина и Захаряна, с ранней юности играющих вместе, взаимопонимание
на спинномозговом уровне, но поиграть вместе он им так и не дал.
Где логика?

По матчу в целом создалось впечатление, что сербы не играли, а вышли
на поле под ударами палок.
Зато пафоса у публики на матче- полные штаны, да ещё под этого слащавого
клоуна Лепса..
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 22:33
удаление? его не должно было быть пусть пенальти, да тот с натяжкой и вообще судья испортил футбол они часто это делают особенно турки
lotsman
lotsman
вчера в 22:33
Ну молодцы парни, ну порадовали!!! Я думал - сыграли бы хотя бы в ничью. А тут такая вкуснятина. Молодцы! Спасибо.
Palex
Palex ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:31, ред.
Вот именно, что товарищеский. Просто спарринг для Сербов перед Евро, но а мы, как обычно, возвели эту игру в ранг супер матча. С пафосным открытием этого матча, с толпой экспертов и ещё недельным обсуждением этой игры. Ну а судья, своим удалением, превратил этот матч с игрой в одни ворота
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:15, ред.
После удаления игра потеряла всякий смысл и стала похожа на шапито. По матчу: сербы всем своим видом показывали, что не хотят играть, наши - что умеют это делать. Понял, что гостям этот никому не нужный матч по барабану, нам же необходим для поддержания штанов. Мол, смотрите, какая мощная команда к нам приехала. Одна из ведущих в мире.
Жаль зрителей у телевизора, болельщиков на трибунах и г-на Стогниенко, который весь матч восхищался действиями наших футболистов. Наверное забыл, что ведёт репортаж и для незрячих, которые, думаю, так и не поняли, что они слушают, первомайскую речь генсека с трибун Мавзолея или ведущего праздничных концертов Брунова.
Печальное зрелище во всех его проявлениях.
minai
minai
вчера в 22:14
Победа получилась с душком.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:13
Наши на Парагвай вышли!)))
А Сербия попала в путь регионов!!)))
Сп62
Сп62
вчера в 22:11, ред.
Сборная победила это хорошо. Но хотелось бы увидеть игру нашей ребят против команды в полном составе. Тогда можно быдо бы давать объективную оценку её игре.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:10, ред.
Вопросов много:
1. За что удаление?
2. Был ли там, действительно, пенальти?
3. Почему игрок матча Головин, а не судья???
А теперь по игре: сербы не играли с нами, они поддавались, поэтому такой результат. Кого можно отметить по игре в составе нашей сборной? Да кроме Моти и некого! Никто не знает проявили бы другие себя в полных составах с обеих сторон, а вот Сафонов в одинаковом положении независимо от количества игроков на поле.
Жаль братьев сербов, несмотря на товорняк. Итог неординарный, не стоит его принимать всерьез - больше похож на цирк.
P.S.: мое личное мнение, изначально болел естественно за свою страну, но это не то, чего я ждал. Была б это какая-нибудь Англия, то даже бы не заикнулся о судействе, а так…
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:09, ред.
игрок Локо на 22 минуте
игрок Ростова на 32 минуте
игрок Аталанты на 55 минуте
игрок Зенита на 91 минуте
Futurista
Futurista
вчера в 22:08
Сб. России победила братушек в товарняке... виноват турок...норм расклад)...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:07
Мы не виноваты , что турок удалил Серба...я думаю , что в товарищеском матче в этом эпизоде этого не надо было делать...
А наша Сборная играла , да сербы были в меньшестве , но что и нам надо было бросать играть...???
Всех нас с Победой...!!! Ребята на поле все старались и победили
sihafazatron
sihafazatron ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:06
не стoит делать выводов по такой игре, где сербы играли в меньшинстве почти всю игру, да и не вся основа была. Да и это товарняк все же, рвать *опу свою никто не стал)))
Доброго вечера!))
cska1948
cska1948
вчера в 22:05
Вроде и выиграли легко, а какая-то недосказанность, а значит и неудовлетворённость осталась.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:04
И так будет с каждым соперником
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:03
Поздравляю сборную России с победой!!! То ли Сербы неодоценили, то ли Россияне были слишком голодны до таких матчей, до таких побед!!! Давненько не видел такую бегущую, играющую сборную России, молодцы, что сказать!!!
Сербам с такой игрой на Евро будет очень сложно, но все же надеюсь, что сегодня они проиграли из-за того, что настрой был все же товарищеский
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:02
Турецкий гандикап решил судьбу матча.
Стыдно было бы не выиграть при таких условиях.
nubom
nubom
вчера в 22:02
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:57, ред.
Турки помогли России разгромить Сербию! Так было бы правильней
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
вчера в 21:57
Красная карточка... Ну с победой!
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